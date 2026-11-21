Loterías
Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 21 de noviembre
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional hoy, sábado 21 de noviembre, y comprueba si tu décimo tiene premio al instante.
Estos son los resultados y premios de la Lotería Nacional de hoy, 21 de noviembre:
- Primer premio (60.000 €):
- Segundo premio (12.000 €):
- Últimas 4 cifras (150 €):
- Últimas 3 cifras (30 €):
- Últimas 2 cifras (12 €):
- Reintegros (6 €):
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 21 de noviembre, cada décimo cuesta 6 €.
-
Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!