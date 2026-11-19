Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 19 de noviembre de 2026
El sorteo de este jueves reparte 12,6 millones de euros en toda España con 300.000 euros para el número ganador
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 15 de noviembre.
La Lotería Nacional celebra hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo semanal desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
🔴 ¿A qué hora empieza el sorteo?
Los bombos comenzarán a girar puntualmente a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Lotería Nacional | ¿Qué otros premios menores hay en juego?
Además de los dos premios mayores, hoy se extraen cuatro números de cuatro cifras premiados con 750 euros a la serie, siete de tres cifras con 150 euros a la serie y nueve de dos cifras con 60 euros a la serie, sin olvidar aproximaciones, centenas y tres reintegros.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son los grandes premios de hoy?
Los dos grandes premios que marcan el sorteo de esta noche son el primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo), y el segundo premio, que reparte 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).
-
Sorteo Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero se reparte este jueves?
En el sorteo ordinario de hoy se ponen en juego un total de 12.600.000 euros en premios, correspondientes al 70 % de la emisión. El gran protagonista de la noche es el primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie.
-
Lotería Nacional | ¿A qué hora empieza el sorteo de hoy?
¡Buenas noches! Arrancamos la cobertura en directo del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 19 de noviembre. Los bombos comenzarán a girar puntualmente a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.