La Lotería Nacional celebra hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo semanal desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

🔴 ¿A qué hora empieza el sorteo?

Los bombos comenzarán a girar puntualmente a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.