El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de noviembre, ha recaído en el número 51664 y ha estado muy repartido.

Se ha vendido en 16 puntos de venta situados en Valencia, Madrid, Albacete, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Murcia, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Está dotado con 30.000 euros por décimo y 300.000 euros por serie.