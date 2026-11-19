Comprobar Lotería Nacional hoy | Premios y resultados en directo del sorteo del jueves 19 de noviembre
El primer premio de hoy reparte 300.000 euros a la serie hasta en 16 puntos de venta de España.
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El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de este jueves 19 de noviembre ha sido para el número 51664, dotado con 300.000 euros a la serie, mientras que el segundo premio ha correspondido al 68523, premiado con 60.000 euros a la serie.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Passeig Jaime I, 4 (bajo), Oliva (Valencia).
- Calle Doctor Esquerdo, 32, Madrid.
- Avenida Ramón Menéndez Pidal, 4, Albacete.
- Paseo Santa María del Águila, 53-E, Santa María del Águila (Almería).
- Calle Azucena, 38, Chipiona (Cádiz).
- Plaza del Mercado, 4, Montoro (Córdoba).
- Calle Académico Luis Mapelli, 1, La Carlota (Córdoba).
- Calle Andalucía, s/n, Valderrubio (Granada).
- Avenida de Alacant, 10, Lleida.
- Avenida de la Constitución, 5, Sucina (Murcia).
- Calle Armando Muñoz Calero, 6, Águilas (Murcia).
- Calle Ramón y Cajal, 158 (kiosco), Cartagena (Murcia).
- Calle Emigrantes, s/n, Écija (Sevilla).
- Calle San Jacinto, 17, Sevilla.
- Calle La Carrera, 9, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
- Avenida Los Majuelos, 32 (Edificio Ada III, local 5), Santa Cruz de Tenerife.
🔴 ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Cabo San Vicente, 8 (local 10), Alcorcón (Madrid).
- Calle Francisco Comesaña, 8 (local 5-A), Porto de Santa Cruz (A Coruña).
- Rúa Santa Uxía, 6 (bajo), Santa Uxía de Ribeira (A Coruña).
- Plaza Concepción Arenal, 6, Huesca.
- Calle San Juan de la Peña, 1, Zaragoza.
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Lotería Nacional hoy | ¿Y las centenas del segundo premio?
También reciben 30 euros por décimo los boletos que compartan las tres primeras cifras con el segundo premio, es decir, todos los números del 68500 al 68599 (salvo el 68523).
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué premio tienen las centenas del primer premio?
Tienen premio de centena todos los décimos cuyas tres primeras cifras coincidan con las del primer premio, es decir, los comprendidos entre el 51600 y el 51699 (exceptuando el propio 51664). Cada décimo recibe 30 euros.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué pasa si tienes el anterior o posterior al segundo?
Las aproximaciones al segundo premio reparten 554 euros por décimo (5.540 euros a la serie). En el sorteo de hoy corresponden al número anterior al 68523, el 68522, y al posterior, el 68524.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si tienes el número anterior o posterior al primer premio?
Las aproximaciones al primer premio de hoy premian con 1.200 euros por décimo (12.000 euros a la serie) a los números inmediatamente anterior y posterior al 51664. Por tanto, resultan agraciados el 51663 y el 51665.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero reparte el segundo premio?
El segundo premio, correspondiente al número 68523, está dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero se gana con el primer premio?
El número 51664 está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo. Es decir, cada décimo que coincida con las cinco cifras del primer premio recibe esa cantidad íntegra.
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Lotería Nacional hoy | El segundo premio llega a cinco localidades
El segundo premio, correspondiente al número 68523, ha repartido la suerte entre cinco localidades de cuatro provincias: Alcorcón (Madrid), Porto de Santa Cruz (A Coruña), Santa Uxía de Ribeira (A Coruña), Huesca y Zaragoza. Está premiado con 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El primer premio toca en diez provincias españolas
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de noviembre, ha recaído en el número 51664 y ha estado muy repartido.
Se ha vendido en 16 puntos de venta situados en Valencia, Madrid, Albacete, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Murcia, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Está dotado con 30.000 euros por décimo y 300.000 euros por serie.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo sé si mi décimo ha resultado premiado?
Comprueba las cinco cifras de tu décimo con el primer premio (51664) y el segundo premio (68523). Después, revisa las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, además de los reintegros: 4, 6 y 0.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de noviembre, han sido el 4, 6 y 0.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 51664.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 68523.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
- La primera extracción es el 7198
- La segunda es el 8580
- La tercera es el 2316
- La cuarta es el 4388
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
- La primera extracción es el 379
- La segunda es el 017
- La tercera es el 545
- La cuarta es el 725
- La quinta es el 904
- La sexta es el 448
- La séptima es el 684
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 19 de noviembre:
- La primera extracción es el 25
- La segunda es el 70
- La tercera es el 27
- La cuarta es el 55
- La quinta es el 82
- La sexta es el 28
- La séptima es el 72
- La octava es el 78
- La novena es el 87
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Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Cinco minutos para conocer los números premiados!
En apenas cinco minutos arrancará el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves. Mantente atento a este directo para conocer los números premiados y comprobar si tu décimo tiene alguno de los premios que se reparten esta noche.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Faltan 10 minutos para el sorteo!
Quedan solo diez minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de noviembre. El primer premio está dotado con 30.000 euros por décimo.
En breve conoceremos los números ganadores. ¡Ten preparado tu décimo!
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si comparto un décimo premiado?
Si varias personas comparten un décimo, es recomendable dejar constancia por escrito antes del sorteo de quién participa y qué porcentaje corresponde a cada uno para evitar problemas a la hora de cobrar.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Dónde se puede ver en directo el sorteo?
Puedes seguir el minuto a minuto de todas las extracciones aquí mismo, así como a través de la retransmisión oficial en streaming en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.