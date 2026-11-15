Comprobar Gordo de la Primitiva | Resultados y números premiados del sorteo hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

Los resultados del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, 15 de noviembre, son los siguientes:

Combinación ganadora: 22, 45, 15, 28 y 23

Número clave o reintegro: 1

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada con tu DNI.