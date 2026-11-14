Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 14 de noviembre, en directo
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre, en directo en EL ESPAÑOL.
👉Comprobar resultados y premios de la Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre.
La Lotería Nacional lleva a cabo hoy, sábado 14 de noviembre, un nuevo sorteo. Recuerda comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.
🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 15 de noviembre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional
Los premios de la Lotería Nacional tienen un plazo de cobro de tres meses, que comienza al día siguiente de la celebración del último sorteo en el que participa la apuesta.
Por eso, los ganadores deben comprobar la fecha límite y no dejar la gestión para el último momento.
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Lotería Nacional, en directo | Qué debes hacer si compartes un décimo premiado
Si varias personas comparten un décimo premiado, es importante que cada participante pueda acreditar su parte del premio.
En los premios de mayor cuantía, todos los titulares deben identificarse ante la entidad financiera.
Además, cuando el premio es compartido, el límite exento de 40.000 euros se distribuye proporcionalmente entre los beneficiarios según la participación de cada uno.
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Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si compraste el décimo por internet?
Quienes adquirieron su apuesta a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado pueden gestionar el cobro desde su propia cuenta.
En los premios importantes, será necesario completar los pasos de verificación y facilitar una cuenta bancaria para recibir el dinero, conforme al procedimiento establecido por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | BBVA y CaixaBank, entidades autorizadas para cobrar grandes premios
Los ganadores de premios importantes del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional pueden acudir a las entidades bancarias colaboradoras indicadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y CaixaBank.
Para solicitar el cobro deberán presentar la documentación de identificación necesaria y el décimo premiado. Las entidades colaboradoras no pueden cobrar comisiones por el pago de estos premios.
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Lotería Nacional, en directo | Dónde cobrar los premios del sorteo extraordinario
El lugar de cobro de un sorteo depende de la cuantía del premio y de dónde se haya comprado el décimo.
Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta oficiales de Loterías, mientras que para los premios de mayor importe hay que acudir a una entidad financiera colaboradora autorizada por SELAE.
Es importante conservar el décimo original y comprobar las condiciones oficiales de cobro.
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Lotería Nacional hoy | Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos
Los premios de hasta 40.000 euros están exentos del gravamen especial de la Lotería Nacional.
Cuando el importe supera esa cifra, el impuesto se calcula sobre el exceso, no sobre el premio completo.
Por eso, un premio de 25.000 euros no estaría sujeto a esta retención, mientras que uno de 130.000 euros sí tributaría por la parte que supera el límite.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o el de la cultura) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional no siempre llegan íntegros al bolsillo del ganador.
En los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y, sobre la cantidad que exceda ese límite, se aplica una retención del 20%.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el primer premio?
El primer premio reparte 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros por décimo. El segundo premio es de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo?
Cada décimo cuesta 15 € y se puede comprar hasta las 12:30 h el mismo día del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional se celebra a las 13:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
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Lotería Nacional, en directo | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenos días a todos! EL ESPAÑOL les da la bienvenida a la cobertura del Sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre de 2026. Un sorteo que comienza a las 13:00 horas. ¡Arrancamos!