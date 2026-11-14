Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 14 de noviembre, en directo

La Lotería Nacional lleva a cabo hoy, sábado 14 de noviembre, un nuevo sorteo. Recuerda comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.

🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?

Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 15 de noviembre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.