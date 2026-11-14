Comprobar Lotería Nacional hoy | Resultados del sorteo del sábado 14 de noviembre, en directo
Comprueba los resultados de la Lotería Nacional: el primer premio de hoy ha sido para el 75.409.
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, son los siguientes:
Primer premio: 75.409
Segundo premio: 38.422
Cuatro cifras: 2004 - 2888 - 8274 - 4896
Tres cifras: 249 - 924 - 640 - 594 - 863 - 824 - 491- 624 - 781 - 655
Dos cifras: 07 - 98 - 50 - 21 - 76 - 48 - 14 - 38 - 06
Reintegros: 9 - 4 - 0
¿Dónde ha tocado?
- Aigua, 31, Algaida, 07210, Baleares
- Calle Miguel Hernández, 3, Era Alta, 30168, Murcia
- Avenida República de Venezuela, 104, Barrio Coromoto, San Cristóbal de La Laguna, 38206, Santa Cruz de Tenerife
- La Eliana, 2, Torrent, 46900, Valencia
- Plaza de España, s/n, Pozuelo de Calatrava, 13379, Ciudad Real
- Glorieta Derecha, 11, Bajo Izq., La Carolina, 23200, Jaén
- Aeropuerto de Málaga - T3, L. 0363021100, Av. C.G.M., s/n, Málaga, 29004, Málaga
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 14 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Plaza Pío XII, 1, Alicante, 03012, Alicante
- Savina, 2, L-3, Peguera, 07160, Baleares
- La Rambla, 28-A, Palma de Mallorca, 07003, Baleares
- Camí Nou, 19, Malgrat de Mar, 08380, Barcelona
- C.C. Puerto Rico II Fase, Calle Gomera, 2, Puerto Rico, 35130, Las Palmas
- Espejo, 11, Meco, 28880, Madrid
- Carretera Lavandera, 791, La Camocha, 33350, Asturias
- C.C. Susanna, L-11, Carretera Nacional II, km 673, Santa Susanna, 08398, Barcelona
- Travessera de Dalt, 6, Barcelona, 08024, Barcelona
- Barrio Requejo, s/n, Treceño, 39592, Cantabria
- Calle Barcelona, 8, Tremp, 25620, Lleida
- Avenida Gran Vía, 17, Bajo, Caravaca de la Cruz, 30400, Murcia
- Avenida La Barzola, 40, Acc. B, Sevilla, 41008, Sevilla
- C.C. Siam Mall, S.S., L-Fuente, Avenida Siam, 3, Costa Adeje, 38660, Santa Cruz de Tenerife
-
Comprobar Lotería Nacional | Un primer premio repartido
Estos son los lugares dónde ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre:
- Aigua, 31, Algaida, 07210, Baleares
- Plaza de España, s/n, Pozuelo de Calatrava, 13379, Ciudad Real
- Glorieta Derecha, 11, Bajo Izq., La Carolina, 23200, Jaén
- Aeropuerto de Málaga - T3, L. 0363021100, Av. C.G.M., s/n, Málaga, 29004, Málaga
- Calle Miguel Hernández, 3, Era Alta, 30168, Murcia
- Avenida República de Venezuela, 104, Barrio Coromoto, San Cristóbal de La Laguna, 38206, Santa Cruz de Tenerife
- La Eliana, 2, Torrent, 46900, Valencia
-
Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 4 y 0.
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 14 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 75.409
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 38.422
120.000 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 2004
La segunda es el 2888
La tercera es el 8274
La cuarta es el 4896
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 249
La segunda es el 924
La tercera es el 640
La cuarta es el 594
La quinta es el 863
La sexta es el 824
La séptima es el 491
La octava es el 624
La novena es el 781
La décima es el 655
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 07
La segunda es el 98
La tercera es el 50
La cuarta es el 21
La quinta es el 76
La sexta es el 48
La séptima es el 14
La octava es el 38
La novena es el 06
-
Lotería Nacional, en directo | ¡Arranca el sorteo!
Empiezan a rodar las bolas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. En breve conoceremos los primeros resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre.
-
Lotería Nacional, en directo | ¡Cinco minutos para el arranque del sorteo!
En apenas cinco minutos dará comienzo este sorteo de la Lotería Nacional. Todo el mundo atento desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | El décimo del sorteo cuesta 15 euros
Participar en el Sorteo Extraordinario de la cultura cuesta 15 euros por décimo.
-
Lotería Nacional, en directo | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional
Los premios de la Lotería Nacional tienen un plazo de cobro de tres meses, que comienza al día siguiente de la celebración del último sorteo en el que participa la apuesta.
Por eso, los ganadores deben comprobar la fecha límite y no dejar la gestión para el último momento.
-
Lotería Nacional, en directo | Qué debes hacer si compartes un décimo premiado
Si varias personas comparten un décimo premiado, es importante que cada participante pueda acreditar su parte del premio.
En los premios de mayor cuantía, todos los titulares deben identificarse ante la entidad financiera.
Además, cuando el premio es compartido, el límite exento de 40.000 euros se distribuye proporcionalmente entre los beneficiarios según la participación de cada uno.
-
Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si compraste el décimo por internet?
Quienes adquirieron su apuesta a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado pueden gestionar el cobro desde su propia cuenta.
En los premios importantes, será necesario completar los pasos de verificación y facilitar una cuenta bancaria para recibir el dinero, conforme al procedimiento establecido por SELAE.