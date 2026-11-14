Comprobar Lotería Nacional hoy | Resultados del sorteo del sábado 14 de noviembre, en directo

Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, son los siguientes:

Primer premio: 75.409

Segundo premio: 38.422

Cuatro cifras: 2004 - 2888 - 8274 - 4896

Tres cifras: 249 - 924 - 640 - 594 - 863 - 824 - 491- 624 - 781 - 655

Dos cifras: 07 - 98 - 50 - 21 - 76 - 48 - 14 - 38 - 06

Reintegros: 9 - 4 - 0

¿Dónde ha tocado?

- Aigua, 31, Algaida, 07210, Baleares

- Calle Miguel Hernández, 3, Era Alta, 30168, Murcia

- Avenida República de Venezuela, 104, Barrio Coromoto, San Cristóbal de La Laguna, 38206, Santa Cruz de Tenerife

- La Eliana, 2, Torrent, 46900, Valencia

- Plaza de España, s/n, Pozuelo de Calatrava, 13379, Ciudad Real

- Glorieta Derecha, 11, Bajo Izq., La Carolina, 23200, Jaén

- Aeropuerto de Málaga - T3, L. 0363021100, Av. C.G.M., s/n, Málaga, 29004, Málaga