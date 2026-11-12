Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar los resultados del sorteo del jueves 12 de noviembre

La Lotería Nacional celebra este jueves 12 de noviembre un nuevo sorteo.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de hoy se celebra a las 21:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Los números premiados se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.