Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar los resultados del sorteo del jueves 12 de noviembre
Hoy, jueves 12 de noviembre, la Lotería Nacional pone en juego 300.000 euros por serie.
👉 Comprobar resultado del sorteo de la ONCE del miércoles 11 de noviembre de 2026.
La Lotería Nacional celebra este jueves 12 de noviembre un nuevo sorteo.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy se celebra a las 21:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Los números premiados se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué premios reparte el sorteo de hoy?
Además del primer y el segundo premio, se reparten premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras, y reintegros para la última cifra. Son premios menores, pero llegan a muchos más décimos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo del jueves?
Cada décimo del sorteo del jueves cuesta 3 euros, la mitad que en el sorteo ordinario del sábado. Con esa única inversión se opta a todos los premios del sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El primer premio reparte 30.000 euros por décimo, que son 300.000 euros por serie completa. El segundo premio reparte 6.000 euros por décimo, y hay más premios para las últimas cifras.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del jueves se celebra a las 21:00 horas, como cada semana. Los resultados se publicarán aquí en cuanto termine la extracción, y también en la web de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, jueves 12 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, con 30.000 euros por décimo en el primer premio. Os acompañamos desde ahora hasta que salgan los números premiados.