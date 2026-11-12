Lotería Nacional hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del jueves 12 de noviembre en directo
El 39430, primer premio de la Lotería Nacional de hoy: 30.000 euros por décimo.
👉 Comprobar resultado del sorteo de la ONCE del miércoles 11 de noviembre de 2026.
Hoy, jueves 12 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido todos los números premiados:
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 39430.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 0, 3 y 1.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 52774.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 46.
La segunda es el 19.
La tercera es el 76.
La cuarta es el 26.
La quinta es el 06.
La sexta es el 35.
La séptima es el 97.
La octava es el 61.
La novena es el 37.
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 euros al décimo:
La primera extracción es el 115.
La segunda es el 922.
La tercera es el 223.
La cuarta es el 325.
La quinta es el 096.
La sexta es el 416.
La séptima es el 857.
Extracciones de cuatro cifras
Estas son las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 euros al décimo:
La primera extracción es el 0639.
La segunda es el 0709.
La tercera es el 1372.
La cuarta es el 8331.
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Lotería Nacional hoy | El segundo premio llega a seis localidades
El segundo premio, correspondiente al número 52774, ha repartido la suerte entre seis localidades: Lepe (Huelva), Monistrol de Montserrat (Barcelona), Fuenlabrada (Madrid), Madrid capital, Arroyomolinos (Madrid) y Valladolid. Está premiado con 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El primer premio toca en Murcia
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre, ha recaído en el número 39430, vendido en la administración de la plaza Puxmarina, 3, en Murcia. Está dotado con 30.000 euros por décimo y 300.000 euros por serie.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre, han sido el 0, 3 y 1.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 39430.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 52774.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 0639
La segunda es el 0709
La tercera es el 1372
La cuarta es el 8331
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes
La primera extracción es el 115
La segunda es el 922
La tercera es el 223
La cuarta es el 325
La quinta es el 096
La sexta es el 416
La séptima es el 857
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 12 de noviembre:
La primera extracción es el 46
La segunda es el 19
La tercera es el 76
La cuarta es el 26
La quinta es el 06
La sexta es el 35
La séptima es el 97
La octava es el 61
La novena es el 37
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Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Cinco minutos para conocer los números premiados!
En apenas cinco minutos arrancará el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves. Mantente atento a este directo para conocer los números premiados y comprobar si tu décimo tiene alguno de los premios que se reparten esta noche.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Faltan 10 minutos para el sorteo!
Quedan solo diez minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre. El primer premio está dotado con 30.000 euros por décimo.
En breve conoceremos los números ganadores. ¡Ten preparado tu décimo!
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los premios de hoy, de hasta 30.000 euros por décimo, no tributan.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay con el sorteo del sábado?
El sorteo del jueves cuesta 3 euros por décimo y reparte 30.000 euros en el primer premio. El del sábado cuesta 6 euros por décimo y reparte 60.000 euros.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuántos décimos tiene una serie?
Una serie tiene diez décimos. Por eso, si el primer premio es de 30.000 euros por décimo, el premio por serie completa asciende a 300.000 euros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo comprar un décimo?
En cualquier administración de lotería autorizada, o en la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde puedes elegir el número que quieras si sigue disponible.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué premios reparte el sorteo de hoy?
Además del primer y el segundo premio, se reparten premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras, y reintegros para la última cifra. Son premios menores, pero llegan a muchos más décimos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo del jueves?
Cada décimo del sorteo del jueves cuesta 3 euros, la mitad que en el sorteo ordinario del sábado. Con esa única inversión se opta a todos los premios del sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El primer premio reparte 30.000 euros por décimo, que son 300.000 euros por serie completa. El segundo premio reparte 6.000 euros por décimo, y hay más premios para las últimas cifras.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del jueves se celebra a las 21:00 horas, como cada semana. Los resultados se publicarán aquí en cuanto termine la extracción, y también en la web de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, jueves 12 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, con 30.000 euros por décimo en el primer premio. Os acompañamos desde ahora hasta que salgan los números premiados.