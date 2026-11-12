Lotería Nacional hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del jueves 12 de noviembre en directo

Hoy, jueves 12 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido todos los números premiados:

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 39430.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 0, 3 y 1.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 52774.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 46.

La segunda es el 19.

La tercera es el 76.

La cuarta es el 26.

La quinta es el 06.

La sexta es el 35.

La séptima es el 97.

La octava es el 61.

La novena es el 37.

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 euros al décimo:

La primera extracción es el 115.

La segunda es el 922.

La tercera es el 223.

La cuarta es el 325.

La quinta es el 096.

La sexta es el 416.

La séptima es el 857.

Extracciones de cuatro cifras

Estas son las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 euros al décimo:

La primera extracción es el 0639.

La segunda es el 0709.

La tercera es el 1372.

La cuarta es el 8331.