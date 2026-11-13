Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 12 de noviembre, en directo
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy es el 39430 y ha tocado en Murcia.
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El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 12 de noviembre ha sido para el número 39430, mientras que el segundo premio ha correspondido al 52774. Estos son los puntos de venta donde se han vendido ambos números:
🔴 Primer premio (39430):
Plaza Puxmarina, 3, Murcia (Murcia).
🔴 Segundo premio (52774):
Calle Feria, 5-A, Lepe (Huelva).
Calle Sant Pere, 21, Monistrol de Montserrat (Barcelona).
Calle Leganés, 7, Fuenlabrada (Madrid).
Calle Fuentes, 11, Madrid.
Centro comercial Xanadú, carretera de Extremadura, km 23,5, Arroyomolinos (Madrid).
Calle Pirita, 4, polígono de San Cristóbal, Valladolid (Valladolid).
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Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero reparte el segundo premio?
El segundo premio, correspondiente al número 52774, está dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar los premios?
Los premios se pueden cobrar desde el día siguiente al sorteo, viernes 13 de noviembre. El plazo para reclamarlos es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Como el primer premio de hoy está dotado con 30.000 euros por décimo, no está sujeto a esta retención.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo consultar el resultado oficial?
Los resultados oficiales y válidos del sorteo se pueden consultar en la página web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Es recomendable contrastar allí los números antes de cobrar cualquier premio.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué ocurre si comparto un décimo premiado?
Si varias personas comparten un décimo, es recomendable dejar constancia por escrito de quién participa y qué porcentaje corresponde a cada uno. Así se evitan problemas a la hora de cobrar y repartir el premio.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo sé si mi décimo ha resultado premiado?
Comprueba las cinco cifras de tu décimo con el primer y segundo premio. Después, revisa las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, además de los reintegros: 0, 3 y 1.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Como el primer premio de hoy está dotado con 30.000 euros por décimo, no está sujeto a esta retención.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo puedo cobrar los premios?
Los premios se pueden cobrar desde el día siguiente al sorteo, viernes 13 de noviembre. El plazo para reclamarlos es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobran en las entidades bancarias autorizadas, presentando el décimo premiado y el DNI. El primer y el segundo premio superan esa cantidad por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en las administraciones de lotería autorizadas. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras y los reintegros.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Los reintegros del sorteo de hoy son el 0, el 3 y el 1. Si la última cifra de tu décimo coincide con alguna de ellas, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo del jueves.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero reparte el segundo premio?
El segundo premio, correspondiente al número 52774, está dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero se gana con el primer premio?
El número 39430 está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo. Es decir, cada décimo que coincida con las cinco cifras del primer premio recibe esa cantidad.
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Lotería Nacional hoy | El segundo premio llega a seis localidades
El segundo premio, correspondiente al número 52774, ha repartido la suerte entre seis localidades: Lepe (Huelva), Monistrol de Montserrat (Barcelona), Fuenlabrada (Madrid), Madrid capital, Arroyomolinos (Madrid) y Valladolid. Está premiado con 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El primer premio toca en Murcia
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre, ha recaído en el número 39430, vendido en la administración de la plaza Puxmarina, 3, en Murcia. Está dotado con 30.000 euros por décimo y 300.000 euros por serie.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre, han sido el 0, 3 y 1.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 39430.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 52774.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 0639
La segunda es el 0709
La tercera es el 1372
La cuarta es el 8331
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes
La primera extracción es el 115
La segunda es el 922
La tercera es el 223
La cuarta es el 325
La quinta es el 096
La sexta es el 416
La séptima es el 857