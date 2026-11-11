Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | Comprobar resultados y premios de hoy, miércoles 11 de noviembre
La ONCE regresa con su clásico sorteo del 11 del 11 a partir de las 21:25 y con un premio mayor de 11.000.000 €.
Más información: 11 del 11 de la ONCE 2026: horario, premios y dónde ver en directo el sorteo extraordinario del 11 de noviembre
El Sorteo del 11 del 11 de la ONCE se celebra el 11 de noviembre a las 21:25 horas, destacando por su premio mayor de 11 millones de euros al cupón que coincida con serie y número.
Los cupones tienen un precio de 6 euros y la venta se puede realizar en puntos físicos o en la web, fijándose como hora límite de venta definitiva el mismo 11 de noviembre hasta las 20:55 horas.
Aparte del premio mayor, reparte 11 premios de un millón de euros y destina los fondos a la inclusión social y laboral para personas con discapacidad en todo el territorio español.
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Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un cupón?
Quienes deseen participar en este sorteo extraordinario tienen de plazo límite hasta las 20:55 horas de hoy para comprar su boleto tanto en la web oficial de JuegosONCE como a través de su aplicación.
En los puntos de venta físicos y vendedores autorizados el cierre se rige por idéntico horario, por lo que conviene asegurar el boleto de seis euros antes de que concluya el plazo de comercialización.
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Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El esperado Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE dará comienzo oficialmente hoy a partir de las 21:25 horas, instante en el cual los bombos empezarán a girar para repartir esta gran fortuna.
La retransmisión se podrá seguir en directo por televisión e internet, conociéndose de forma progresiva tanto los números de las extracciones principales como el ansiado cupón de 11 millones de euros.
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Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026 hoy | ¡Bienvenidos a la cobertura en directo!
Arrancamos el minuto a minuto del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, una cita muy esperada que repartirá hoy una auténtica lluvia de millones entre miles de afortunados en todos los rincones de España.
Acompáñanos en directo para seguir al instante todas las combinaciones ganadoras desde las 21:25 horas, con el gran premio de 11 millones de euros y los once premios adicionales de un millón de euros.
¡Mucha suerte a todos los jugadores!