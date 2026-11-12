Sorteo de la ONCE, en directo | Comprobar resultado del Once de la Once del, miércoles 11 de noviembre de 2026
ONCE ha celebrado el sorteo del 11 del 11 con un premio mayor de 11 millones de euros al cupón 69944 y serie 048.
ONCE celebró un nuevo sorteo del 11/11 repartiendo 40 millones de euros en premios:
Primer premio de la ONCE:
El número premiado con 11 millones de euros ha sido el siguiente:
Cupón: 69944
Serie: 048
Las 11 extracciones premiadas
Cada extracción ha sido premiada por 1 millón de euros:
La segunda extracción ha sido el Cupón 28253 Serie 092
La tercera extracción ha sido el Cupón 46994 Serie 112
La cuarta extracción ha sido el Cupón 62261 Serie 115
La quinta extracción ha sido el Cupón 56738 Serie 043
La sexta extracción ha sido el Cupón 56204 Serie 105
La séptima extracción ha sido el Cupón 88571 Serie 025
La octava extracción ha sido el Cupón 62087 Serie 116
La novena extracción ha sido el Cupón 77935 Serie 095
La décima extracción ha sido el Cupón 22141 Serie 014
La undécima extracción ha sido el Cupón 25989 Serie 083
La duodécima extracción ha sido el Cupón 56579 Serie 013
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Sorteo de la ONCE, en directo | El Cupón Extra de Navidad prepara la próxima gran cita
Tras concluir la emoción del 11 del 11, la ONCE ya mira hacia el próximo 1 de enero de 2027 para celebrar su tradicional y esperado gran Sorteo Extraordinario de Navidad.
Esa cita navideña pondrá en liza 80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras y la serie, consolidándose como otro de los eventos favoritos de los aficionados al juego.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Los premios caducan a los 30 días naturales del sorteo
La ONCE recuerda a todos los participantes la importancia de revisar sus boletos cuanto antes, ya que el derecho al cobro expira transcurridos treinta días naturales hoy.
Pasado ese plazo legal desde la fecha de celebración del sorteo, los importes no reclamados dejan de ser abonables, por lo que conviene no guardar el cupón sin mirarlo.
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Sorteo once del once de la ONCE, en directo | Los bancos colaboradores gestionan los premios mayores
Para cobrar importes iguales o superiores a 2.000 euros en soporte físico, los agraciados deberán acudir a los centros de la ONCE o a las entidades bancarias autorizadas.
Es imprescindible presentar el cupón original sin deterioros junto con el documento nacional de identidad en vigor para tramitar la transferencia bancaria sin comisiones.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Las 11 extracciones premiadas con 1 millón de euros
El sorteo del 11/11 de la ONCE ha repartido 1 millón de euros a las siguientes extracciones del sorteo:
La segunda extracción ha sido el Cupón 28253 Serie 092
La tercera extracción ha sido el Cupón 46994 Serie 112
La cuarta extracción ha sido el Cupón 62261 Serie 115
La quinta extracción ha sido el Cupón 56738 Serie 043
La sexta extracción ha sido el Cupón 56204 Serie 105
La séptima extracción ha sido el Cupón 88571 Serie 025
La octava extracción ha sido el Cupón 62087 Serie 116
La novena extracción ha sido el Cupón 77935 Serie 095
La décima extracción ha sido el Cupón 22141 Serie 014
La undécima extracción ha sido el Cupón 25989 Serie 083
La duodécima extracción ha sido el Cupón 56579 Serie 013
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Comprobar resultado del Once de la Once de hoy | El cupón premiado con 11 millones de euros
El número premiado con 11 millones de euros ha sido el siguiente:
Cupón: 69944
Serie: 048
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Sorteo de la ONCE, en directo | El reintegro del número 4 devuelve el importe jugado
Más de un millón de cupones terminados en la cifra 4 recuperan los seis euros invertidos en la compra del boleto, permitiendo volver a probar suerte en otros sorteos.
Este premio de consolación mantiene la sonrisa entre numerosos participantes que logran salvar su inversión inicial tras una noche cargada de mucha emoción y expectación.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Los premios de un millón dejan en realidad 808.000 euros netos
Cada uno de los once agraciados con los premios adicionales de un millón de euros tributará el 20 % sobre los 960.000 euros que superan el mínimo exento legal establecido.
Tras aplicar la retención legal correspondiente de 192.000 euros, el ganador recibe en su cuenta bancaria la suma limpia de 808.000 euros listos para poder disfrutar hoy.
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Sorteo once del once de la ONCE, en directo | Los bancos colaboradores gestionan los premios mayores
Para cobrar importes iguales o superiores a 2.000 euros en soporte físico, los agraciados deberán acudir a los centros de la ONCE o a las entidades bancarias autorizadas.
Es imprescindible presentar el cupón original sin deterioros junto con el documento nacional de identidad en vigor para tramitar la transferencia bancaria sin comisiones.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Los premios caducan a los 30 días naturales del sorteo
La ONCE recuerda a todos los participantes la importancia de revisar sus boletos cuanto antes, ya que el derecho al cobro expira transcurridos treinta días naturales hoy.
Pasado ese plazo legal desde la fecha de celebración del sorteo, los importes no reclamados dejan de ser abonables, por lo que conviene no guardar el cupón sin mirarlo.
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Sorteo 11/11 de la ONCE | Los premios inferiores a 600 euros se cobran en quioscos
Los participantes que posean un cupón físico premiado con cuantías menores de 600 euros pueden acudir directamente a cualquier vendedor o punto autorizado de la ONCE hoy.
El pago en los puntos de venta resulta muy rápido y sencillo, permitiendo disfrutar al momento de las terminaciones y reintegros obtenidos en esta noche de miércoles hoy.
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Sorteo de la ONCE hoy | El Cupón Diario retoma la programación habitual
La actividad ordinaria de la organización continuará mañana mismo a las 21:25 horas con la celebración del habitual Cupón Diario dotado con un premio de 500.000 euros.
El viernes llegará el turno del Cuponazo con sus seis millones de euros, manteniendo viva la emoción diaria para quienes buscan probar suerte durante toda esta semana.
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Sorteo de la ONCE, en directo | El Cupón Extra de Navidad prepara la próxima gran cita
Tras concluir la emoción del 11 del 11, la ONCE ya mira hacia el próximo 1 de enero de 2027 para celebrar su tradicional y esperado gran Sorteo Extraordinario de Navidad.
Esa cita navideña pondrá en liza 80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras y la serie, consolidándose como otro de los eventos favoritos de los aficionados al juego.
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Sorteo de la ONCE, en directo | La recaudación impulsa proyectos de inclusión y empleo
Los fondos obtenidos en este sorteo extraordinario se destinan íntegramente a financiar servicios sociales, educación y el empleo para personas ciegas o con discapacidad.
Participar en el 11 del 11 significa colaborar directamente con una labor social única en el mundo que promueve la autonomía personal y la plena igualdad de derechos.
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Sorteo ONCE, hoy en directo | Los ganadores cobran sus premios desde mañana jueves
El abono de las cantidades agraciadas comienza de manera oficial mañana 12 de noviembre, abriéndose un plazo máximo de 30 días naturales antes de su caducidad definitiva.
Quienes compraron por internet reciben el dinero directamente en su cuenta de usuario, mientras que los boletos físicos mayores se gestionan en los bancos autorizados.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Hacienda retiene el 20 % a partir de los 40.000 euros
La normativa fiscal vigente establece un gravamen automático del veinte por ciento que se aplica únicamente sobre la parte del premio que exceda los 40.000 euros exentos.
Así, el ganador de los 11 millones recibe 8.808.000 euros netos tras impuestos, mientras que todos los premios menores hasta 40.000 euros se cobran de forma completa.
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Sorteo de la ONCE, en directo | Once extracciones adicionales entregan un millón de euros cada una
Además del premio gordo de la jornada, los bombos oficiales han realizado once extracciones complementarias dotadas con un millón de euros al número y a la serie exactos.
Las cinco cifras de estas once combinaciones adicionales reparten igualmente 1.309 premios de 2.000 euros cada uno entre los boletos cuyas series no hayan coincidido hoy.
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Sorteo de la ONCE, en directo | La serie 048 convierte el cupón en millonario.
La combinación ganadora 69944 serie 048 ha repartido el premio principal de once millones de euros en el sorteo extraordinario de hoy.
Muchos jugadores comprobarán sus décimos con ilusión al conocer el resultado oficial de la ONCE.
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Sorteo 11/11 de la ONCE, en directo | El cupón 69944 gana el gran premio de la ONCE.
El número 69944 con la serie 048 se ha llevado los once millones de euros del Sorteo 11/11 de la ONCE celebrado este miércoles.
La suerte ha coronado a un único cupón tras una jornada llena de expectación y esperanza entre los jugadores.
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Sorteo de la ONCE, hoy en directo | ¿Cuándo es el próximo sorteo de la ONCE?
El siguiente sorteo ordinario será mañana jueves 12 de noviembre a las 21:25 horas con el Cupón Diario de 500.000 euros, seguido el viernes por el Cuponazo que pone en juego hasta 6 millones de euros.
En cuanto a las grandes citas extraordinarias, la siguiente cita especial de la ONCE llegará el próximo 1 de enero con el tradicional Cupón Extra de Navidad, que repartirá 80 premios de 400.000 euros.
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Sorteo de la ONCE, en directo | ¿Qué premios menores se han repartido?
Los premios menores por terminación del número 69944 otorgan 1.200 euros a las cuatro últimas cifras (9944), 120 euros a las tres últimas (944) y 12 euros a las dos cifras finales de dicho cupón (44).
Por su parte, la última cifra (4) abona el reintegro de 6 euros a más de un millón de cupones, sumando 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de las once extracciones adicionales de la noche.