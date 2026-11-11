Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del miércoles 11 de noviembre de 2026
Hoy la ONCE reparte más de 40 millones de euros en premios en su clásico sorteo del 11 del 11 a partir de las 21:25 horas. Síguelo en directo.
Más información: 11 del 11 de la ONCE 2026: horario, premios y dónde ver en directo el sorteo extraordinario del 11 de noviembre
El Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE arranca hoy a las 21:25 h peninsular con un cupón de 6 euros que aspira a repartir un premio estrella de 11.000.000 de euros.
La primera extracción exige acertar número y serie para el bote máximo, mientras que las extracciones de la dos a la doce entregan once premios de 1.000.000 de euros cada una.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¡Se cierra la venta oficial de cupones!
Son las 20:55 horas y concluye formalmente la venta del cupón tanto en la web oficial de JuegosONCE como en los puntos autorizados, cerrando los terminales y quedando la suerte definitivamente echada.
A partir de este instante ya no es posible adquirir más boletos hoy, dando paso a los preparativos finales para que los bombos comiencen a girar a las 21:25 horas en busca de los 11 millones de euros.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El Sorteo 11 del 11 de la ONCE comenzará hoy a las 21:25 horas (hora peninsular), momento en el que los bombos empezarán a girar para repartir su gran premio estrella de 11 millones de euros al cupón.
La retransmisión puede seguirse en directo en la web de JuegosONCE, cerrándose la venta previa a las 20:55 horas antes de que se emitan los números premiados en La 1 de RTVE entre 22:00 y 22:30 horas.
-
Sorteo 11/11 del ONCE, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
La extracción principal reparte un primer premio de 11 millones de euros a las cinco cifras más la serie, sumando además once premios adicionales de un millón de euros a cada una de sus series extras.
A estos grandes premios se añaden 119 de 50.000 euros a las cinco cifras, 1.309 de 2.000 euros a las extracciones adicionales y más de un millón de recompensas por terminaciones y el reintegro de 6 €.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi cupón ganador?
El cobro del cupón ganador puede efectuarse a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, abriéndose un periodo límite de 30 días naturales antes de que expire el derecho a cobrar el dinero.
Quienes jueguen online recibirán el ingreso directo al finalizar el escrutinio, mientras que los boletos físicos de cuantías altas deberán presentarse en los centros de la ONCE o bancos colaboradores.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE | Los detalles clave del sorteo
El evento arranca a las 21:25 horas con cupones a 6 euros, poniendo en juego un premio mayor de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie, junto a once premios adicionales de un millón de euros.
En total se reparten más de 40 millones de euros en premios, destacando 119 premios de 50.000 euros, aproximaciones, terminaciones y reintegros, cuya recaudación apoya la labor social de toda la ONCE.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿Dónde cayeron los últimos premios repartidos?
En la última edición celebrada, el premio mayor de 11 millones de euros cayó en el municipio madrileño de Parla, donde además se vendieron 48 cupones premiados con 50.000 euros para cada uno de ellos.
Por otro lado, los premios adicionales de un millón de euros fueron a parar a localidades como Ávila, Puertollano y Ciudad Real capital, repartiendo también miles de cuantías menores por todo el país.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un cupón?
Para participar en el sorteo de esta noche, la hora límite definitiva para comprar un cupón concluirá de forma improrrogable a las 20:55 horas, justo media hora antes del comienzo de este gran evento.
Dicho límite horario se aplica tanto a las compras por internet en la web de JuegosONCE como a los puestos y vendedores autorizados, cerrando los sistemas para garantizar la asignación de cada premio.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026 | ¿Hasta qué hora puedo comprar un cupón?
La hora límite para adquirir un cupón por internet a través de la web o app oficial de JuegosONCE concluye a las 20:55 horas de hoy, exactamente media hora antes de que comience la extracción en vivo.
En los quioscos y vendedores autorizados el cierre depende de su jornada, aunque los terminales finalizan toda emisión a las 20:55 horas para garantizar la correcta validación de los boletos en juego.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20 % sobre la cantidad que sobrepase el mínimo exento de 40.000 euros, por lo que todos los premios iguales o inferiores a dicho límite se perciben de manera íntegra.
Así, en el gran premio de 11 millones el fisco retiene 2.192.000 euros dejando un neto de 8.808.000 euros, mientras que en los premios de 1 millón se descuentan 192.000 euros recibiendo 808.000 euros.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo reparte hoy un premio principal de once millones de euros al cupón que acierte las cinco cifras y la serie, al cual se suman 11 premios de un millón a las extracciones adicionales completas.
Asimismo, se otorgan 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del principal, 1.309 premios de 2.000 euros en las extracciones adicionales y miles de pagos menores por terminaciones y reintegros.
-
Sorteo del 11 del 11, en directo | ¿Qué hace la ONCE con el dinero recaudado?
Los fondos obtenidos en este sorteo se destinan íntegramente a programas de inclusión laboral, formación educativa y fomento de la autonomía personal para personas ciegas o con discapacidad en España.
Asimismo, la recaudación financia la labor de la Fundación ONCE y de ILUNION, impulsando la accesibilidad universal, la dotación de perros guía y la creación de puestos de empleo adaptados en el país.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿A qué hora empieza?
El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE comenzará hoy a las 21:25 horas (horario peninsular), momento en el que empezarán a girar los bombos oficiales para repartir los 11 millones de euros.
Los participantes deben recordar que la hora límite para adquirir un cupón concluirá a las 20:55 horas, pudiéndose seguir la retransmisión íntegra en directo a través del portal oficial de JuegosONCE.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE, hoy | ¿Dónde se puede ver en directo?
La retransmisión oficial del sorteo se puede seguir en directo y de forma gratuita a través de la propia página web de JuegosONCE, en su sección oficial de sorteos en vivo a partir de las 21:25 horas.
En televisión, los resultados y números premiados se emitirán en La 1 de RTVE entre las 22:00 y las 22:30 horas, quedando además disponibles en diferido en las plataformas oficiales de la propia ONCE.
-
11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuál es el origen del sorteo?
Este sorteo extraordinario nació el emblemático 11 de noviembre de 2011 para aprovechar la mágica coincidencia de la fecha 11/11/11, logrando un éxito arrollador que instauró una gran tradición anual.
La enorme acogida popular consolidó esta cita en el calendario oficial de la ONCE, destinando desde sus inicios los beneficios a la integración laboral y social de personas con discapacidad en España.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuál es el primer premio de hoy?
El primer premio del Sorteo 11 del 11 de la ONCE reparte hoy un premio mayor de 11 millones de euros para un único cupón que consiga acertar las cinco cifras de la combinación principal como la serie.
Por su parte, los cupones que coincidan con las cinco cifras del número agraciado pero no obtengan la serie premiada se llevarán una importante cuantía de 50.000 euros para cada uno de los acertantes.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuántos premios se reparten hoy?
El Sorteo del 11 del 11 de la ONCE reparte hoy más de 1.200.000 premios que superan los 40 millones de euros, encabezados por el primer premio de 11 millones y los 11 premios adicionales de un millón.
A estos grandes importes se suman 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 euros y más de un millón de premios menores repartidos entre las aproximaciones, terminaciones y reintegros de seis euros.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026 | ¿Dónde puedo comprar un cupón?
Los cupones se pueden comprar de manera tradicional a pie de calle a través de los vendedores autorizados de la ONCE, además de en su amplia red de quioscos oficiales y puntos autorizados por el país.
Asimismo, es posible adquirirlos por internet en la web oficial de JuegosONCE o en su aplicación móvil, seleccionando el número deseado con confirmación inmediata y la máxima seguridad en la custodia.
-
Sorteo 11/11 de la ONCE | ¿Cuál es el precio de un cupón?
El precio fijado para participar en el Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE es de 6 euros por cada cupón, un coste único que brinda la opción de optar al gran premio de 11 millones de euros.
Por este importe, cada cupón entra automáticamente en juego tanto para el gran premio mayor como para los once premios adicionales de un millón de euros y las miles de combinaciones menores restantes.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un cupón?
Quienes deseen participar en este sorteo extraordinario tienen de plazo límite hasta las 20:55 horas de hoy para comprar su boleto tanto en la web oficial de JuegosONCE como a través de su aplicación.
En los puntos de venta físicos y vendedores autorizados el cierre se rige por idéntico horario, por lo que conviene asegurar el boleto de seis euros antes de que concluya el plazo de comercialización.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El esperado Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE dará comienzo oficialmente hoy a partir de las 21:25 horas, instante en el cual los bombos empezarán a girar para repartir esta gran fortuna.
La retransmisión se podrá seguir en directo por televisión e internet, conociéndose de forma progresiva tanto los números de las extracciones principales como el ansiado cupón de 11 millones de euros.