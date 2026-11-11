Sorteo Once del Once de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultado del miércoles 11 de noviembre de 2026
ONCE ha celebrado el sorteo del Once del Once con un primer premio de 11 millones de euros al cupón 69944 y serie 048.
Premio mayor de la ONCE:
El número premiado con 11 millones de euros ha sido el siguiente:
Cupón: 69944
Serie: 048
Las 11 extracciones premiadas con 1 millón de euros:
El 11 del 11 de la ONCE ha revelado las 11 extracciones premiadas con 1 millón de euros cada una:
La segunda extracción ha sido el Cupón 28253 Serie 092
La tercera extracción ha sido el Cupón 46994 Serie 112
La cuarta extracción ha sido el Cupón 62261 Serie 115
La quinta extracción ha sido el Cupón 56738 Serie 043
La sexta extracción ha sido el Cupón 56204 Serie 105
La séptima extracción ha sido el Cupón 88571 Serie 025
La octava extracción ha sido el Cupón 62087 Serie 116
La novena extracción ha sido el Cupón 77935 Serie 095
La décima extracción ha sido el Cupón 22141 Serie 014
La undécima extracción ha sido el Cupón 25989 Serie 083
La duodécima extracción ha sido el Cupón 56579 Serie 013
-
Sorteo Once del Once de la ONCE | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del sorteo pueden comenzar a cobrarse a partir del día siguiente a la celebración oficial, disponiendo de un plazo límite de caducidad fijado en 30 días naturales a contar desde esa fecha.
Para compras online el abono es inmediato en la cuenta de usuario, mientras que los cupones físicos pequeños se cobran en puntos autorizados y los mayores en centros de la ONCE o bancos colaboradores.
-
Sorteo ONCE del 11/11, hoy en directo | ¡Salen las extracciones del sorteo!
El 11 del 11 de la ONCE ha salido los once premios de un millón de euros:
La segunda extracción ha sido el Cupón 28253 Serie 092
La tercera extracción ha sido el Cupón 46994 Serie 112
La cuarta extracción ha sido el Cupón 62261 Serie 115
La quinta extracción ha sido el Cupón 56738 Serie 043
La sexta extracción ha sido el Cupón 56204 Serie 105
La séptima extracción ha sido el Cupón 88571 Serie 025
La octava extracción ha sido el Cupón 62087 Serie 116
La novena extracción ha sido el Cupón 77935 Serie 095
La décima extracción ha sido el Cupón 22141 Serie 014
La undécima extracción ha sido el Cupón 25989 Serie 083
La duodécima extracción ha sido el Cupón 56579 Serie 013
-
Sorteo ONCE del 11/11, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
La combinación principal del sorteo de la ONCE ha sido el 69944 y la serie 048
El cupón ha sido premiado con un bote de 11 millones de euros.
-
Sorteo ONCE del 11/11 | ¡Empieza el sorteo!
¡Comienza el Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE! Los bombos oficiales ya giran en directo para poner en juego el gran premio principal de once millones de euros a las cinco cifras y serie.
La retransmisión oficial ya está en marcha a través de la web de JuegosONCE, abriendo paso a la primera extracción de la noche que dará a conocer a los primeros afortunados millonarios de este sorteo.
-
Sorteo ONCE del 11/11, hoy en directo | ¿Cómo funciona el sorteo?
El sistema utiliza cinco bombos para sacar el número de cinco cifras y un bombo adicional para la serie, premiando la combinación principal con los 11 millones de euros al cupón que coincida en ambos.
A continuación se realizan once extracciones independientes de cinco dígitos y serie para asignar los once premios de un millón de euros, completando el reparto con las aproximaciones y terminaciones.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11 | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
La Hacienda pública aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cuantía que supere los 40.000 euros exentos, por lo que todo premio igual o inferior a dicho importe se cobra íntegro y sin tasas.
De este modo, del primer premio de 11 millones se retienen 2.192.000 euros y se cobran 8.808.000 euros netos, mientras que de los premios de 1 millón Hacienda retiene 192.000 euros cobrándose 808.000.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el sorteo!
Comienza la recta final y la máxima expectación a falta de escasos minutos para que den las 21:25 horas, instante fijado para que los bombos oficiales comiencen a girar en dicho sorteo extraordinario.
Con los terminales ya cerrados, los jugadores aguardan el reparto de los 11 millones de euros del premio mayor y las once series de un millón, que se podrán seguir en directo por la web de JuegosONCE.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¡Se cierra la venta oficial de cupones!
Son las 20:55 horas y concluye formalmente la venta del cupón tanto en la web oficial de JuegosONCE como en los puntos autorizados, cerrando los terminales y quedando la suerte definitivamente echada.
A partir de este instante ya no es posible adquirir más boletos hoy, dando paso a los preparativos finales para que los bombos comiencen a girar a las 21:25 horas en busca de los 11 millones de euros.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El Sorteo 11 del 11 de la ONCE comenzará hoy a las 21:25 horas (hora peninsular), momento en el que los bombos empezarán a girar para repartir su gran premio estrella de 11 millones de euros al cupón.
La retransmisión puede seguirse en directo en la web de JuegosONCE, cerrándose la venta previa a las 20:55 horas antes de que se emitan los números premiados en La 1 de RTVE entre 22:00 y 22:30 horas.
-
Sorteo 11/11 del ONCE, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
La extracción principal reparte un primer premio de 11 millones de euros a las cinco cifras más la serie, sumando además once premios adicionales de un millón de euros a cada una de sus series extras.
A estos grandes premios se añaden 119 de 50.000 euros a las cinco cifras, 1.309 de 2.000 euros a las extracciones adicionales y más de un millón de recompensas por terminaciones y el reintegro de 6 €.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi cupón ganador?
El cobro del cupón ganador puede efectuarse a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, abriéndose un periodo límite de 30 días naturales antes de que expire el derecho a cobrar el dinero.
Quienes jueguen online recibirán el ingreso directo al finalizar el escrutinio, mientras que los boletos físicos de cuantías altas deberán presentarse en los centros de la ONCE o bancos colaboradores.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE | Los detalles clave del sorteo
El evento arranca a las 21:25 horas con cupones a 6 euros, poniendo en juego un premio mayor de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie, junto a once premios adicionales de un millón de euros.
En total se reparten más de 40 millones de euros en premios, destacando 119 premios de 50.000 euros, aproximaciones, terminaciones y reintegros, cuya recaudación apoya la labor social de toda la ONCE.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, hoy en directo | ¿Dónde cayeron los últimos premios repartidos?
En la última edición celebrada, el premio mayor de 11 millones de euros cayó en el municipio madrileño de Parla, donde además se vendieron 48 cupones premiados con 50.000 euros para cada uno de ellos.
Por otro lado, los premios adicionales de un millón de euros fueron a parar a localidades como Ávila, Puertollano y Ciudad Real capital, repartiendo también miles de cuantías menores por todo el país.
-
Sorteo ONCE: 11 del 11, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un cupón?
Para participar en el sorteo de esta noche, la hora límite definitiva para comprar un cupón concluirá de forma improrrogable a las 20:55 horas, justo media hora antes del comienzo de este gran evento.
Dicho límite horario se aplica tanto a las compras por internet en la web de JuegosONCE como a los puestos y vendedores autorizados, cerrando los sistemas para garantizar la asignación de cada premio.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026 | ¿Hasta qué hora puedo comprar un cupón?
La hora límite para adquirir un cupón por internet a través de la web o app oficial de JuegosONCE concluye a las 20:55 horas de hoy, exactamente media hora antes de que comience la extracción en vivo.
En los quioscos y vendedores autorizados el cierre depende de su jornada, aunque los terminales finalizan toda emisión a las 20:55 horas para garantizar la correcta validación de los boletos en juego.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20 % sobre la cantidad que sobrepase el mínimo exento de 40.000 euros, por lo que todos los premios iguales o inferiores a dicho límite se perciben de manera íntegra.
Así, en el gran premio de 11 millones el fisco retiene 2.192.000 euros dejando un neto de 8.808.000 euros, mientras que en los premios de 1 millón se descuentan 192.000 euros recibiendo 808.000 euros.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo reparte hoy un premio principal de once millones de euros al cupón que acierte las cinco cifras y la serie, al cual se suman 11 premios de un millón a las extracciones adicionales completas.
Asimismo, se otorgan 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del principal, 1.309 premios de 2.000 euros en las extracciones adicionales y miles de pagos menores por terminaciones y reintegros.
-
Sorteo del 11 del 11, en directo | ¿Qué hace la ONCE con el dinero recaudado?
Los fondos obtenidos en este sorteo se destinan íntegramente a programas de inclusión laboral, formación educativa y fomento de la autonomía personal para personas ciegas o con discapacidad en España.
Asimismo, la recaudación financia la labor de la Fundación ONCE y de ILUNION, impulsando la accesibilidad universal, la dotación de perros guía y la creación de puestos de empleo adaptados en el país.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026, en directo | ¿A qué hora empieza?
El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE comenzará hoy a las 21:25 horas (horario peninsular), momento en el que empezarán a girar los bombos oficiales para repartir los 11 millones de euros.
Los participantes deben recordar que la hora límite para adquirir un cupón concluirá a las 20:55 horas, pudiéndose seguir la retransmisión íntegra en directo a través del portal oficial de JuegosONCE.
-
Sorteo 11 del 11 de la ONCE, hoy | ¿Dónde se puede ver en directo?
La retransmisión oficial del sorteo se puede seguir en directo y de forma gratuita a través de la propia página web de JuegosONCE, en su sección oficial de sorteos en vivo a partir de las 21:25 horas.
En televisión, los resultados y números premiados se emitirán en La 1 de RTVE entre las 22:00 y las 22:30 horas, quedando además disponibles en diferido en las plataformas oficiales de la propia ONCE.