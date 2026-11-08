El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026
El Gordo de la Primitiva reparte un bote de 21 millones de euros: síguelo en directo en EL ESPAÑOL.
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El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 8 de noviembre un nuevo sorteo.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar?
La primera categoría reparte hoy 21 millones de euros entre quienes acierten los cinco números y el número clave. Es una cantidad muy superior al mínimo garantizado de 5 millones, y ha crecido respecto a los 20,5 millones del domingo pasado.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué es el número clave?
Es una cifra del 0 al 9 que se extrae junto a los cinco números principales. Con los cinco aciertos da la primera categoría, y quien acierte solo el clave recupera el importe jugado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 20,5 millones y hoy es de 21. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El bote de hoy es de 21 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 8 de noviembre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 8 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 21 millones de euros para la primera categoría. Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora.