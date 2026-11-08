El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026

El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 8 de noviembre un nuevo sorteo.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de hoy se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

La primera categoría reparte hoy 21 millones de euros entre quienes acierten los cinco números y el número clave. Es una cantidad muy superior al mínimo garantizado de 5 millones, y ha crecido respecto a los 20,5 millones del domingo pasado.