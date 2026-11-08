Comprobar El Gordo de la Primitiva hoy | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026 en directo

La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo 8 de noviembre corresponde a los números 22, 41, 39, 31 y 49 mientras que el número clave o reintegro es el 4.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada con tu DNI.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.