Comprobar El Gordo de la Primitiva hoy | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026 en directo
La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva de hoy es 22, 31, 39, 41 y 49, con el 4 como número clave.
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La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo 8 de noviembre corresponde a los números 22, 41, 39, 31 y 49 mientras que el número clave o reintegro es el 4.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Puedes reclamarlo desde mañana lunes 9 de noviembre. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración, y los iguales o superiores, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 22, 31, 39, 41 y 49, clave 4. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo 8 de noviembre corresponde a los números 22, 41, 39, 31 y 49 mientras que el número clave o reintegro es el 4.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy! Los bombos ya giran en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para repartir la suerte.
En apenas unos minutos conoceremos el número ganador. Síguelo con nosotros en EL ESPAÑOL.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Cinco minutos para conocer los ganadores!
Quedan solo cinco minutos para que se extraigan los números de El Gordo de la Primitiva de hoy. Con 21 millones de euros en juego, la tensión aumenta: en breve sabremos la combinación ganadora y el número clave. Mantente atento a este directo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Faltan 10 minutos para el sorteo!
Quedan solo diez minutos para que arranque El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 8 de noviembre. Ten a mano tu boleto, porque en unos minutos conoceremos la combinación ganadora y el número clave que se juegan el bote de 21 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta una apuesta múltiple?
Si marcas entre 6 y 11 números en lugar de 5, generas varias combinaciones a la vez y el precio sube de forma proporcional al número de apuestas simples que incluye.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Se puede jugar por internet?
Sí. Puedes jugar en la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números tú mismo o generando una apuesta automática.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuántas categorías de premio hay?
El sorteo reparte premios en ocho categorías, desde la primera (5 números más el clave) hasta la última (2 números más el clave), además del reintegro.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué es el número clave?
Es una cifra del 0 al 9 que se extrae junto a los cinco números principales. Con los cinco aciertos da la primera categoría, y quien acierte solo el clave recupera el importe jugado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 20,5 millones y hoy es de 21. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El bote de hoy es de 21 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 8 de noviembre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 8 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 21 millones de euros para la primera categoría. Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora.