Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo extraordinario de la cultura del sábado 7 de noviembre, en directo
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de la cultura de hoy, sábado 7 de noviembre, en directo.
👉Comprobar resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre.
Hoy, sábado 7 de noviembre a las 13:00, se celebra el sorteo extraordinario de la cultura de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
¿Cuál es el primer premio?
El primer premio reparte 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros por décimo. El segundo premio es de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo.
En este sorteo extraordinario de la cultura también hay un tercer premio. Este reparte 150.000 euros por serie, el equivalente a 15.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo?
Cada décimo cuesta 15 € y se puede comprar hasta las 12:30 h el mismo día del sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo extraordinario de la cultura de la Lotería Nacional se celebra a las 13:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
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Lotería Nacional, en directo | Comienza la cobertura del sorteo extraordinario
¡Buenos días a todos! EL ESPAÑOL les da la bienvenida a la cobertura del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026. Un sorteo que comienza a las 13:00 horas. ¡Arrancamos!