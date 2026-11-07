Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo extraordinario de la cultura del sábado 7 de noviembre, en directo

Hoy, sábado 7 de noviembre a las 13:00, se celebra el sorteo extraordinario de la cultura de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

¿Cuál es el primer premio?

El primer premio reparte 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros por décimo. El segundo premio es de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo.

En este sorteo extraordinario de la cultura también hay un tercer premio. Este reparte 150.000 euros por serie, el equivalente a 15.000 euros por décimo.