Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo extraordinario de la cultura de hoy, sábado 7 de noviembre
Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre: resultados en directo.
👉Comprobar resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre.
Sigue en directo el sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre a las 13:00. Puedes comprobar los resultados minuto a minuto en EL ESPAÑOL.
-
Lotería Nacional, en directo | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional
Los premios de la Lotería Nacional tienen un plazo de cobro de tres meses, que comienza al día siguiente de la celebración del último sorteo en el que participa la apuesta.
Por eso, los ganadores deben comprobar la fecha límite y no dejar la gestión para el último momento.
-
Lotería Nacional, en directo | Qué debes hacer si compartes un décimo premiado
Si varias personas comparten un décimo premiado, es importante que cada participante pueda acreditar su parte del premio.
En los premios de mayor cuantía, todos los titulares deben identificarse ante la entidad financiera.
Además, cuando el premio es compartido, el límite exento de 40.000 euros se distribuye proporcionalmente entre los beneficiarios según la participación de cada uno.
-
Sorteo extraordinario Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si compraste el décimo por internet?
Quienes adquirieron su apuesta a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado pueden gestionar el cobro desde su propia cuenta.
En los premios importantes, será necesario completar los pasos de verificación y facilitar una cuenta bancaria para recibir el dinero, conforme al procedimiento establecido por SELAE.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | BBVA y CaixaBank, entidades autorizadas para cobrar grandes premios
Los ganadores de premios importantes del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional pueden acudir a las entidades bancarias colaboradoras indicadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y CaixaBank.
Para solicitar el cobro deberán presentar la documentación de identificación necesaria y el décimo premiado. Las entidades colaboradoras no pueden cobrar comisiones por el pago de estos premios.
-
Lotería Nacional, en directo | Dónde cobrar los premios del sorteo extraordinario
El lugar de cobro de un sorteo extraordinario depende de la cuantía del premio y de dónde se haya comprado el décimo.
Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta oficiales de Loterías, mientras que para los premios de mayor importe hay que acudir a una entidad financiera colaboradora autorizada por SELAE.
Es importante conservar el décimo original y comprobar las condiciones oficiales de cobro.
-
Sorteo extraordinario Lotería Nacional | Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos
Los premios de hasta 40.000 euros están exentos del gravamen especial de la Lotería Nacional.
Cuando el importe supera esa cifra, el impuesto se calcula sobre el exceso, no sobre el premio completo.
Por eso, un premio de 25.000 euros no estaría sujeto a esta retención, mientras que uno de 130.000 euros sí tributaría por la parte que supera el límite.
-
Lotería Nacional, en directo | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o el de la cultura) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
-
Sorteo extraordinario Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional no siempre llegan íntegros al bolsillo del ganador.
En los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y, sobre la cantidad que exceda ese límite, se aplica una retención del 20%.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el primer premio?
El primer premio reparte 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros por décimo. El segundo premio es de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo.
En este sorteo extraordinario de la cultura también hay un tercer premio. Este reparte 150.000 euros por serie, el equivalente a 15.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo?
Cada décimo cuesta 15 € y se puede comprar hasta las 12:30 h el mismo día del sorteo.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo extraordinario de la cultura de la Lotería Nacional se celebra a las 13:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
-
Lotería Nacional, en directo | Comienza la cobertura del sorteo extraordinario
¡Buenos días a todos! EL ESPAÑOL les da la bienvenida a la cobertura del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026. Un sorteo que comienza a las 13:00 horas. ¡Arrancamos!