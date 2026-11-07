Comprobar Lotería Nacional, hoy | Resultados del sorteo extraordinario de la cultura del sábado 7 de noviembre, en directo
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy dejan el 11.438 como número premiado.
Los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre, son los siguientes:
- Primer premio: 11.438
- Segundo premio: 48.445
- Tercer premio: 44.421
- Cinco cifras: 33.307 - 69.157 - 14.933 - 87.247 - 59.261 - 10.438 - 12.958 - 72.376 - 96.259 - 01.728 - 21.025 - 16.828
- Cuatro cifras: 5.724 - 3.075 - 1.740 - 2.954
- Tres cifras: 900 - 280 - 309 - 729 - 956 - 994 - 809 - 912 - 000 - 590 - 304
- Dos cifras: 98 - 75 - 66 - 74 - 93
- Reintegros: 8 - 7 - 6
¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Comas, 2 bis, Alella, 08328, Barcelona.
- Escalona, 111, L-14, Madrid, 28024, Madrid.
- Málaga, 1, Pizarra, 29560, Málaga.
- Bolea, 10, Elche de la Sierra, 02430, Albacete.
- Carrera de Mami, 1, Almería, 04009, Almería.
- C.C. Jesús, Nuestra Sra. de Jesús, 101, L-8, Jesús, 07819, Baleares.
- Avenida de Madrid, 31, Buitrago de Lozoya, 28730, Madrid.
- C.C. Los Valles - Avenida Príncipes de España, 45, Loc 14, Coslada, 28823, Madrid.
- Drassanes, 27, Cambrils, 43850, Tarragona.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 euros se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo funcionan los premios de aproximaciones y reintegros?
Estos premios permiten que muchos jugadores se lleven algo incluso sin acertar los números principales, mostrando que la suerte puede tocar de formas inesperadas.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué se celebra un sorteo extraordinario por la cultura?
Loterías y Apuestas del Estado colabora cercanamente con la sociedad y la cultura españolas. El Teatro Real, donde se celebra el sorteo de Navidad, está entre las asociaciones culturales con las que mantiene una relación estrecha.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
* Comas, 2 bis, Alella, 08328, Barcelona
* Escalona, 111, L-14, Madrid, 28024, Madrid
* Málaga, 1, Pizarra, 29560, Málaga
* Bolea, 10, Elche de la Sierra, 02430, Albacete
* Carrera de Mami, 1, Almería, 04009, Almería
* C.C. Jesús, Nuestra Sra. de Jesús, 101, L-8, Jesús, 07819, Baleares
* Avenida de Madrid, 31, Buitrago de Lozoya, 28730, Madrid
* C.C. Los Valles - Avenida Príncipes de España, 45, Loc 14, Coslada, 28823, Madrid
* Drassanes, 27, Cambrils, 43850, Tarragona
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
* Albia de Castro, 10, Logroño, 26003, La Rioja
* Real, 30, Ardales, 29550, Málaga
* Gran Vía, 54-56, Logroño, 26005, La Rioja
* Conde Lisea, 5 bis, Santiago de la Ribera, 30720, Murcia
* Feria, 14, Villanueva de la Fuente, 13330, Ciudad Real
* Rocamora, 3, Olot, 17800, Girona
* Muro del Carmen, 4, Logroño, 26001, La Rioja
* Alonso Heredia, 2, Madrid, 28028, Madrid
* Plaza del Ahorro, 1, Ronda, 29400, Málaga
* Molino, 1, Ulea, 30612, Murcia
* Ceniza, 6, Camuñas, 45720, Toledo
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Comprobar Lotería Nacional | Reintegros
Los reintegros permiten recuperar los 15 euros que cuesta cada décimo. Los números que obtienen este premio son aquellos cuya última cifra coincide con las extracciones de reintegro establecidas para el sorteo. Las cifras premiadas son el 8, 7 y 6.
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Lotería Nacional, en directo | ¡El primer premio!
El número premiado con 1.500.000 euros a la serie es el 11.438.
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Lotería Nacional, en directo | ¡El segundo premio!
El segundo premio de este sorteo extraordinario es para el 48.445, premiado con 300.000 euros a la serie.
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Lotería Nacional, en directo | ¡El tercer premio!
El tercer premio es para el 44.421, premiado con 150.000 euros a la serie.
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Lotería Nacional, en directo | Premios a las cinco cifras
La primera extracción es el 33.307
La segunda extracción es el 69.157
La tercera extracción es el 14.933
La cuarta extracción es el 87.247
La quinta extracción es el 59.261
La sexta extracción es el 10.438
La séptima extracción es el 12.958
La octava extracción es el 72.376
La novena extracción es el 96.259
La décima extracción es el 01.728
La undécima extracción es el 21.025
La decimosegunda extracción es el 16.828
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Lotería Nacional, en directo | Extracciones de cuatro cifras
Los números de cuatro cifras premiados son:
La primera extracción es el 5.724
La segunda extracción es el 3.075
La tercera extracción es el 1.740
La cuarta extracción es el 2.954
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Lotería Nacional, en directo | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 900
La segunda extracción es el 280
La tercera extracción es el 309
La cuarta extracción es el 729
La quinta extracción es el 956
La sexta extracción es el 994
La séptima extracción es el 809
La octava extracción es el 912
La novena extracción es el 000
La décima extracción es el 590
La undécima extracción es el 304
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Lotería Nacional, en directo | Extracciones de dos cifras
Las dos últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 98
La segunda extracción es el 75
La tercera extracción es el 66
La cuarta extracción es el 74
La quinta extracción es el 93
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Lotería Nacional, en directo | ¡Arranca el sorteo extraordinario de la cultura!
Empiezan a rodar las bolas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. En breve conoceremos los primeros resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre.
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Lotería Nacional, en directo | ¡Cinco minutos para el arranque del sorteo extraordinario!
En apenas cinco minutos dará comienzo este sorteo extraordinario de la cultura de la Lotería Nacional. Todo el mundo atento desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | El décimo del sorteo cuesta 15 euros
Participar en el Sorteo Extraordinario de la cultura cuesta 15 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional
Los premios de la Lotería Nacional tienen un plazo de cobro de tres meses, que comienza al día siguiente de la celebración del último sorteo en el que participa la apuesta.
Por eso, los ganadores deben comprobar la fecha límite y no dejar la gestión para el último momento.