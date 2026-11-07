Comprobar Lotería Nacional, hoy | Resultados del sorteo extraordinario de la cultura del sábado 7 de noviembre, en directo

Los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre, son los siguientes:

- Primer premio: 11.438

- Segundo premio: 48.445

- Tercer premio: 44.421

- Cinco cifras: 33.307 - 69.157 - 14.933 - 87.247 - 59.261 - 10.438 - 12.958 - 72.376 - 96.259 - 01.728 - 21.025 - 16.828

- Cuatro cifras: 5.724 - 3.075 - 1.740 - 2.954

- Tres cifras: 900 - 280 - 309 - 729 - 956 - 994 - 809 - 912 - 000 - 590 - 304

- Dos cifras: 98 - 75 - 66 - 74 - 93

- Reintegros: 8 - 7 - 6

¿Dónde ha tocado el primer premio?

- Comas, 2 bis, Alella, 08328, Barcelona.

- Escalona, 111, L-14, Madrid, 28024, Madrid.

- Málaga, 1, Pizarra, 29560, Málaga.

- Bolea, 10, Elche de la Sierra, 02430, Albacete.

- Carrera de Mami, 1, Almería, 04009, Almería.

- C.C. Jesús, Nuestra Sra. de Jesús, 101, L-8, Jesús, 07819, Baleares.

- Avenida de Madrid, 31, Buitrago de Lozoya, 28730, Madrid.

- C.C. Los Valles - Avenida Príncipes de España, 45, Loc 14, Coslada, 28823, Madrid.

- Drassanes, 27, Cambrils, 43850, Tarragona.