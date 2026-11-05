Lotería Nacional hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 5 de noviembre
Lotería Nacional celebra hoy, 5 de noviembre, un nuevo sorteo a partir de las 21:00 h con un premio mayor de 30.000 euros.
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy dará comienzo a las 21:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.
En esta jornada se reparten un primer premio de 30.000 euros al décimo (300.000 € a la serie) y un segundo de 6.000 euros al décimo (60.000 € a la serie).
Hacienda no se quedará con nada de estos importes, ya que ambos premios se cobran íntegros al no superar el umbral legal exento de 40.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar un premio?
Para cobrar un premio menor de 2.000 euros, solo debes presentar el décimo ganador en cualquier administración oficial de Loterías.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria autorizada aportando tu DNI y el boleto.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Cierra la venta de décimos!
¡Atención! A las 20:30 horas se da por finalizada la venta de décimos para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.
A partir de este momento, las combinaciones quedan registradas a la espera de que comiencen a girar los bombones a las 21:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
La emisión durará unos 20 minutos y los resultados oficiales se publicarán al finalizar el evento.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.
Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.
Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.
El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Bienvenidos a un nuevo sorteo!
¡Bienvenidos al directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 5 de noviembre! Sigue aquí los premios en vivo.
Los bombos comenzarán a girar a las 21:00 h para repartir un primer premio de 30.000 € al décimo. ¡Mucha suerte!