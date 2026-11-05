Lotería Nacional hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 5 de noviembre

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy dará comienzo a las 21:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.

En esta jornada se reparten un primer premio de 30.000 euros al décimo (300.000 € a la serie) y un segundo de 6.000 euros al décimo (60.000 € a la serie).

Hacienda no se quedará con nada de estos importes, ya que ambos premios se cobran íntegros al no superar el umbral legal exento de 40.000 euros por décimo.