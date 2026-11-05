Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre
Lotería Nacional ha celebrado un nuevo sorteo entregando el primer premio de 30.000 euros al número 90189.
Los premios del sorteo de hoy, 5 de noviembre, pueden cobrarse a partir de mañana viernes, con un plazo límite de caducidad hasta el 5 de febrero.
Hoy, 5 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 90189.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 9, 1 y 2.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 40
La tercera es el 33
La cuarta es el 23
La quinta es el 69
La sexta es el 11
La séptima es el 07
La octava es el 47
La novena es el 09
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 564
La segunda es el 245
La tercera es el 492
La cuarta es el 100
La quinta es el 076
La sexta es el 700
La séptima es el 995
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 9053
La segunda es el 8190
La tercera es el 9074
La cuarta es el 8661
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si la última cifra de tu décimo es el 9, 1 o el 2, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de noviembre, han sido el 9, 1 y 2.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 90189.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 73802.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 9053
La segunda es el 8190
La tercera es el 9074
La cuarta es el 8661
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 564
La segunda es el 245
La tercera es el 492
La cuarta es el 100
La quinta es el 076
La sexta es el 700
La séptima es el 995
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 5 de noviembre:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 40
La tercera es el 33
La cuarta es el 23
La quinta es el 69
La sexta es el 11
La séptima es el 07
La octava es el 47
La novena es el 09
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Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
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Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar un premio?
Para cobrar un premio menor de 2.000 euros, solo debes presentar el décimo ganador en cualquier administración oficial de Loterías.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria autorizada aportando tu DNI y el boleto.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Cierra la venta de décimos!
¡Atención! A las 20:30 horas se da por finalizada la venta de décimos para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.
A partir de este momento, las combinaciones quedan registradas a la espera de que comiencen a girar los bombones a las 21:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
La emisión durará unos 20 minutos y los resultados oficiales se publicarán al finalizar el evento.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.
Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.
Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.
El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Bienvenidos a un nuevo sorteo!
¡Bienvenidos al directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 5 de noviembre! Sigue aquí los premios en vivo.
Los bombos comenzarán a girar a las 21:00 h para repartir un primer premio de 30.000 € al décimo. ¡Mucha suerte!