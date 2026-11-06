Lotería Nacional: resultados del sorteo | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre
Lotería Nacional ha celebrado hoy un nuevo sorteo: el primer premio de 30.000 euros ha ido al número 90189.
Los premios del sorteo de hoy, 5 de noviembre, pueden cobrarse a partir de mañana viernes, con un plazo límite de caducidad hasta el 5 de febrero.
Hoy, 5 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 90189.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 9, 1 y 2.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 40
La tercera es el 33
La cuarta es el 23
La quinta es el 69
La sexta es el 11
La séptima es el 07
La octava es el 47
La novena es el 09
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 564
La segunda es el 245
La tercera es el 492
La cuarta es el 100
La quinta es el 076
La sexta es el 700
La séptima es el 995
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 9053
La segunda es el 8190
La tercera es el 9074
La cuarta es el 8661
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Lotería Nacional, en directo | El número ganador de la noche
El primer premio del sorteo ha sido el 90189.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 9, 1 y 2.
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Lotería Nacional hoy | Repaso segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 9053
La segunda es el 8190
La tercera es el 9074
La cuarta es el 8661
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Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 564
La segunda es el 245
La tercera es el 492
La cuarta es el 100
La quinta es el 076
La sexta es el 700
La séptima es el 995
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Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 40
La tercera es el 33
La cuarta es el 23
La quinta es el 69
La sexta es el 11
La séptima es el 07
La octava es el 47
La novena es el 09
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
El único resultado con validez jurídica es el que publica Loterías y Apuestas del Estado en su web y su aplicación oficial. Esta cobertura es informativa, así que contrasta siempre tu décimo con la fuente oficial.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el Sorteo Extraordinario de «La Cultura», que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre a las 13:00 horas.
Los décimos tienen un precio de 15 euros y ponen en juego un primer premio de 150.000 euros al décimo, además de un premio especial de casi 15 millones de euros a una sola fracción.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
El décimo original es imprescindible para cobrar. Guárdalo en un lugar seguro, fírmalo en el reverso y hazle una foto por ambas caras.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Si lo jugasteis entre varias personas, dejad por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de 30.000 euros por décimo, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Desde mañana viernes 5 de noviembre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de hoy?
Nada. Hacienda solo retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros, y el primer premio de hoy es de 30.000 euros por décimo, así que no tributa.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si la última cifra de tu décimo es el 9, 1 o el 2, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de noviembre, han sido el 9, 1 y 2.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 90189.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 73802.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 9053
La segunda es el 8190
La tercera es el 9074
La cuarta es el 8661