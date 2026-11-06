Lotería Nacional: resultados del sorteo | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 90189.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 9, 1 y 2.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 11

La segunda es el 40

La tercera es el 33

La cuarta es el 23

La quinta es el 69

La sexta es el 11

La séptima es el 07

La octava es el 47

La novena es el 09

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

La primera extracción es el 564

La segunda es el 245

La tercera es el 492

La cuarta es el 100

La quinta es el 076

La sexta es el 700

La séptima es el 995

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:

La primera extracción es el 9053

La segunda es el 8190

La tercera es el 9074

La cuarta es el 8661