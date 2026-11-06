Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre

Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre -

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Lotería Nacional: resultados del sorteo | Comprobar en directo los ganadores y premios del jueves 5 de noviembre

Lotería Nacional ha celebrado hoy un nuevo sorteo: el primer premio de 30.000 euros ha ido al número 90189.

Los premios del sorteo de hoy, 5 de noviembre, pueden cobrarse a partir de mañana viernes, con un plazo límite de caducidad hasta el 5 de febrero.

M. Villacorta
Publicada

Hoy, 5 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 90189.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 9, 1 y 2.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 11

La segunda es el 40

La tercera es el 33

La cuarta es el 23

La quinta es el 69

La sexta es el 11

La séptima es el 07

La octava es el 47

La novena es el 09

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

La primera extracción es el 564

La segunda es el 245

La tercera es el 492

La cuarta es el 100

La quinta es el 076

La sexta es el 700

La séptima es el 995

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:

La primera extracción es el 9053

La segunda es el 8190

La tercera es el 9074

La cuarta es el 8661

  1. M. Villacorta

    Lotería Nacional, en directo | El número ganador de la noche

    El primer premio del sorteo ha sido el 90189.

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

    Los reintegros son el 9, 1 y 2.

  2. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy | Repaso segundo premio

    El segundo premio del sorteo ha sido el 73802.

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  3. M. Villacorta

    Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de cuatro cifras

    Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 al décimo:

    La primera extracción es el 9053

    La segunda es el 8190

    La tercera es el 9074

    La cuarta es el 8661

  4. M. Villacorta

    Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de tres cifras

    Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

    La primera extracción es el 564

    La segunda es el 245

    La tercera es el 492

    La cuarta es el 100

    La quinta es el 076

    La sexta es el 700

    La séptima es el 995

  5. M. Villacorta

    Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy | Repaso a las extracciones de dos cifras

    Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

    La primera extracción es el 11

    La segunda es el 40

    La tercera es el 33

    La cuarta es el 23

    La quinta es el 69

    La sexta es el 11

    La séptima es el 07

    La octava es el 47

    La novena es el 09

  6. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    El único resultado con validez jurídica es el que publica Loterías y Apuestas del Estado en su web y su aplicación oficial. Esta cobertura es informativa, así que contrasta siempre tu décimo con la fuente oficial.

  7. M. Villacorta

    Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  8. M. Villacorta

    Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?

    El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el Sorteo Extraordinario de «La Cultura», que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre a las 13:00 horas.

    Los décimos tienen un precio de 15 euros y ponen en juego un primer premio de 150.000 euros al décimo, además de un premio especial de casi 15 millones de euros a una sola fracción.

  9. M. Villacorta

    Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    El décimo original es imprescindible para cobrar. Guárdalo en un lugar seguro, fírmalo en el reverso y hazle una foto por ambas caras.

  10. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?

    Si lo jugasteis entre varias personas, dejad por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal.

  11. M. Villacorta

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de 30.000 euros por décimo, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor.

  12. M. Villacorta

    Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Desde mañana viernes 5 de noviembre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.

  13. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  14. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de hoy?

    Nada. Hacienda solo retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros, y el primer premio de hoy es de 30.000 euros por décimo, así que no tributa.

  15. M. Villacorta

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?

    Si la última cifra de tu décimo es el 9, 1 o el 2, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.

  16. M. Villacorta

    Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?

    Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.

  17. M. Villacorta

    Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de noviembre, han sido el 9, 1 y 2.

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  18. M. Villacorta

    Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 90189.

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

  19. M. Villacorta

    Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 73802.

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  20. M. Villacorta

    Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 9053

    La segunda es el 8190

    La tercera es el 9074

    La cuarta es el 8661