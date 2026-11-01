El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre
El Gordo de la Primitiva celebra su sorteo semanal a las 21:40 horas, con 20,5 millones de euros en juego.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 31 de octubre.
El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 1 de noviembre, un nuevo sorteo a partir de las 21:40.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 20,5 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones y ha crecido respecto a los 19,8 millones del domingo pasado.
🔴 ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 19,8 millones y hoy es de 20,5. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo y dónde se cobra un premio?
Puedes cobrar desde mañana lunes 2 de noviembre, con un plazo máximo de tres meses. Hasta 2.000 euros, en cualquier administración de lotería, y por encima de esa cantidad, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta el premio principal?
Si ningún boleto acierta la primera categoría, el bote no se pierde: se acumula para el sorteo del domingo siguiente y la cantidad en juego sigue creciendo.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde puedo comprar mi boleto?
En cualquier punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su web y su aplicación oficial, hasta el cierre de ventas del sorteo.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué es el número clave?
Es una cifra del 0 al 9 que se extrae junto a los cinco números principales. Con los cinco aciertos da la primera categoría, y quien acierte solo el clave recupera el importe jugado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 19,8 millones y hoy es de 20,5. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El bote de hoy es de 20,5 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 1 de noviembre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 1 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 20,5 millones de euros para la primera categoría. Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora.