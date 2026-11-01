El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 1 de noviembre

El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 1 de noviembre, un nuevo sorteo a partir de las 21:40.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

El bote de hoy es de 20,5 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones y ha crecido respecto a los 19,8 millones del domingo pasado.

🔴 ¿Por qué ha crecido el bote?

El domingo pasado el bote era de 19,8 millones y hoy es de 20,5. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.