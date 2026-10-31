Lotería Nacional hoy.

Lotería Nacional hoy. Imagen de archivo.

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Lotería Nacional, hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 31 de octubre

Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de octubre, y descubre los números premiados, las terminaciones y las cantidades que corresponden a cada categoría.

Más información: Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 24 de octubre

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Estos son los resultados y números premiados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de octubre:

Primer premio:

Segundo premio:

Cuatro cifras:

Tres cifras:

Dos cifras:

Reintegros:

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.

  3. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?

    El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  6. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?

    En los sorteos de sábado como el hoy, 31 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.

  7. Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!

    ¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.

    El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!