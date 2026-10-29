Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados en directo del sorteo del jueves 29 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de Lotería Nacional a partir de las 21:00 h.

El sorteo de esta noche pone en juego un primer premio dotado con 30.000 euros al décimo (300.000 euros a la serie) por un importe de participación de tres euros.

La venta de décimos permanece abierta hasta las 20:30 h.