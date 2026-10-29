Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 29 de octubre de 2026

Hoy, 29 de octubre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería de Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 65942.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 2, 8 y 3.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 63502.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 71

La segunda es el 19

La tercera es el 92

La cuarta es el 77

La quinta es el 50

La sexta es el 50

La séptima es el 64

La octava es el 06

La novena es el 51

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

La primera extracción es el 012

La segunda es el 557

La tercera es el 639

La cuarta es el 704

La quinta es el 751

La sexta es el 918

La séptima es el 952

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:

La primera extracción es el 9126

La segunda es el 0753

La tercera es el 6712

La cuarta es el 9196