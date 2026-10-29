Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 29 de octubre de 2026
Lotería Nacional ha celebrado un nuevo sorteo repartiendo el primer premio de 30.000 euros al 65942.
Hoy, 29 de octubre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería de Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 65942.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 2, 8 y 3.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 63502.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 71
La segunda es el 19
La tercera es el 92
La cuarta es el 77
La quinta es el 50
La sexta es el 50
La séptima es el 64
La octava es el 06
La novena es el 51
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 012
La segunda es el 557
La tercera es el 639
La cuarta es el 704
La quinta es el 751
La sexta es el 918
La séptima es el 952
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 9126
La segunda es el 0753
La tercera es el 6712
La cuarta es el 9196
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si la última cifra de tu décimo es el 2, el 6 o el 7, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de octubre, han sido el 2, 8 y 3.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 65942.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
l segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 63502.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 9126
La segunda es el 0753
La tercera es el 6712
La cuarta es el 9196
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 012
La segunda es el 557
La tercera es el 639
La cuarta es el 704
La quinta es el 751
La sexta es el 918
La séptima es el 952
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 29 de octubre:
La primera extracción es el 71
La segunda es el 19
La tercera es el 92
La cuarta es el 77
La quinta es el 50
La sexta es el 50
La séptima es el 64
La octava es el 06
La novena es el 51
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Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar un décimo?
La venta oficial en administraciones de Loterías y en su página web finaliza a las 20:30 horas de esta tarde.
En plataformas online o webs privadas, la venta suele cerrar un poco antes, entre las 19:00 h y las 20:00 h.
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Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar un premio?
Para cobrar un premio menor de 2.000 euros, solo debes presentar el décimo ganador en cualquier administración oficial de Loterías.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria autorizada aportando tu DNI y el boleto.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Cierra la venta de décimos!
¡Atención! A las 20:30 horas se da por finalizada la venta de décimos para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.
A partir de este momento, las combinaciones quedan registradas a la espera de que comiencen a girar los bombones a las 21:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
La emisión durará unos 20 minutos y los resultados oficiales se publicarán al finalizar el evento.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.
Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.
Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.
El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.