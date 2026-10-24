Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultado y números premiados del sorteo de hoy, sábado 24 de octubre

Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL:

Primer premio: 00756

Segundo premio: 83.727

Reintegros: 1, 6, 7

Cuatro cifras: 2.643 - 4.703 - 7.140 - 7.984

Tres cifras: 069 - 083 - 186 - 393 - 425 - 679 - 749 - 888 - 892 - 981

Dos cifras: 01 - 29 - 40 - 48 - 67 - 69 - 72 - 98 - 98