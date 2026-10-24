Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultado y números premiados del sorteo de hoy, sábado 24 de octubre
Comprueba en directo el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 24 de octubre.
Más información: Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 22 de octubre.
Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL:
Primer premio: 00756
Segundo premio: 83.727
Reintegros: 1, 6, 7
Cuatro cifras: 2.643 - 4.703 - 7.140 - 7.984
Tres cifras: 069 - 083 - 186 - 393 - 425 - 679 - 749 - 888 - 892 - 981
Dos cifras: 01 - 29 - 40 - 48 - 67 - 69 - 72 - 98 - 98
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Centro Comercial Hiper Eroski-Iruña, locales 3, 4 y 5, Pamplona, 31013, Navarra.
- Avenida de los Escolares, esquina con calle Horno, Pulpí, 04640, Almería.
- Paseo de Juan Maragall, 19, Gavà, 08850, Barcelona.
- Avenida de Monelos, 241, A Coruña, 15009, A Coruña.
- Conde de la Vega Grande, 65, Castillo del Romeral, 35107, Las Palmas.
- Calle Liberdade, 13, Sarria, 27600, Lugo.
- Calle San Martín, 16, Irurtzun, 31860, Navarra.
- Calle El Molinero, 1, Villar de Ciervo, 37488, Salamanca.
- Calle Doctor González, 6, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.
- Calle Conde de Urgel, 5, local B, Xàtiva, 46800, Valencia.
- Centro Comercial Carrefour, carretera de Albalat, sin número, local 17, Alzira, 46600, Valencia.
- Calle Doctor Julián Martín Renedo, 21, Tudela de Duero, 47320, Valladolid.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Avenida Puente Carlos Tercero, 51, bajo, Reinosa, 39200, Cantabria.
- Avenida de Novelda, 81, Elche, 03205, Alicante.
- Calle Abadía, 8, Vélez-Rubio, 04820, Almería.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 6, 7
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 24 de octubre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 00756
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 83.727
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 7.140
La segunda es el 2.643
La tercera es el 4.703
La cuarta es el 7.984
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 425
La segunda es el 069
La tercera es el 888
La cuarta es el 679
La quinta es el 083
La sexta es el 393
La séptima es el 892
La octava es el 749
La novena es el 981
La décima es el 186
300 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 98
La segunda es el 67
La tercera es el 40
La cuarta es el 98
La quinta es el 48
La sexta es el 69
La séptima es el 29
La octava es el 01
La novena es el 72
120 euros a la serie
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Lotería Nacional | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 24 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 24 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.