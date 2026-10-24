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Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultado y números premiados del sorteo de hoy, sábado 24 de octubre

Comprueba en directo el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 24 de octubre.

Más información: Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 22 de octubre.

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Actualizada

Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL:

Primer premio: 00756

Segundo premio: 83.727

Reintegros: 1, 6, 7

Cuatro cifras: 2.643 - 4.703 - 7.140 - 7.984

Tres cifras: 069 - 083 - 186 - 393 - 425 - 679 - 749 - 888 - 892 - 981

Dos cifras: 01 - 29 - 40 - 48 - 67 - 69 - 72 - 98 - 98

  1. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Centro Comercial Hiper Eroski-Iruña, locales 3, 4 y 5, Pamplona, 31013, Navarra.
    • Avenida de los Escolares, esquina con calle Horno, Pulpí, 04640, Almería.
    • Paseo de Juan Maragall, 19, Gavà, 08850, Barcelona.
    • Avenida de Monelos, 241, A Coruña, 15009, A Coruña.
    • Conde de la Vega Grande, 65, Castillo del Romeral, 35107, Las Palmas.
    • Calle Liberdade, 13, Sarria, 27600, Lugo.
    • Calle San Martín, 16, Irurtzun, 31860, Navarra.
    • Calle El Molinero, 1, Villar de Ciervo, 37488, Salamanca.
    • Calle Doctor González, 6, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.
    • Calle Conde de Urgel, 5, local B, Xàtiva, 46800, Valencia.
    • Centro Comercial Carrefour, carretera de Albalat, sin número, local 17, Alzira, 46600, Valencia.
    • Calle Doctor Julián Martín Renedo, 21, Tudela de Duero, 47320, Valladolid.

  3. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Avenida Puente Carlos Tercero, 51, bajo, Reinosa, 39200, Cantabria.
    • Avenida de Novelda, 81, Elche, 03205, Alicante.
    • Calle Abadía, 8, Vélez-Rubio, 04820, Almería.

  4. Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 6, 7

  5. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 24 de octubre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 00756

    600.000 euros por serie

  6. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 83.727

    120.000 euros a la serie

  7. Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 7.140

    La segunda es el 2.643

    La tercera es el 4.703

    La cuarta es el 7.984

    1.500 euros a la serie

  8. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 425

    La segunda es el 069

    La tercera es el 888

    La cuarta es el 679

    La quinta es el 083

    La sexta es el 393

    La séptima es el 892

    La octava es el 749

    La novena es el 981

    La décima es el 186

    300 euros a la serie

  9. Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 98

    La segunda es el 67

    La tercera es el 40

    La cuarta es el 98

    La quinta es el 48

    La sexta es el 69

    La séptima es el 29

    La octava es el 01

    La novena es el 72

    120 euros a la serie

  10. Lotería Nacional | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  11. Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo

    En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 24 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!

  12. Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.

  13. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.

  14. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  15. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 24 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  16. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  17. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  18. Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.

  19. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  20. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.