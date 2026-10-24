Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 24 de octubre, en directo
Comprueba en directo el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 24 de octubre.
👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 22 de octubre.
Hoy, sábado 24 de octubre, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!