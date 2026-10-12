Comprobar Sorteo Extraordinario Día Hispanidad de la Lotería Nacional, en directo | Resultados de este domingo 12 de octubre

Los premios de 75 euros al décimo ya están saliendo. Las tres últimas cifras de los décimos premiados son:

La primera extracción es el 566

La segunda extracción es el 857

La tercera extracción es el 677

La cuarta extracción es el 229

La quinta extracción es el 811

La sexta extracción es el 996

La séptima extracción es el 710

La octava extracción es el 979

La novena extracción es el 888

La décima extracción es el 834

La undécima extracción es el 542

La duodécima extracción es el 996

La decimotercera extracción es el 564

La decimocuarta extracción es el 432

La decimoquinta extracción es el 084