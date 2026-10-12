Comprobar Sorteo Extraordinario Día Hispanidad de la Lotería Nacional, en directo | Resultados de este domingo 12 de octubre
La Lotería Nacional celebra este lunes su Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, que se enmarca en la jornada de la Fiesta Nacional de España.
Comprobar resultado del Gordo de la Primitiva del domingo 11 de octubre
Estos son los resultados del sorteo de hoy:
- Premio de 15 millones de euros al décimo:
- Primer premio:
- Segundo premio:
- Cuatro cifras:
- Tres cifras:
- Dos cifras:
- Reintegros:
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Extracciones de tres cifras
Los premios de 75 euros al décimo ya están saliendo. Las tres últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 566
La segunda extracción es el 857
La tercera extracción es el 677
La cuarta extracción es el 229
La quinta extracción es el 811
La sexta extracción es el 996
La séptima extracción es el 710
La octava extracción es el 979
La novena extracción es el 888
La décima extracción es el 834
La undécima extracción es el 542
La duodécima extracción es el 996
La decimotercera extracción es el 564
La decimocuarta extracción es el 432
La decimoquinta extracción es el 084
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Extracciones de dos cifras
Los premios de 30 euros al décimo ya están saliendo. Las dos últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 19
La segunda extracción es el 45
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Menos de 5 minutos para el sorteo
A las 21:00 horas dará comienzo el sorteo extraordinario de hoy.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El segundo premio está dotado con 25.000 euros por décimo
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad reparte 250.000 euros por serie, equivalentes a 25.000 euros por décimo. Al no superar los 40.000 euros, esta cantidad está exenta del gravamen especial aplicado a los premios de las loterías estatales.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | La venta de décimos termina antes del comienzo del sorteo
La comercialización de décimos para esta edición extraordinaria tiene un horario especial al coincidir con un festivo nacional. Según la información publicada para el sorteo de este 12 de octubre, la venta digital finalizó a las 14:00 horas, siete horas antes del inicio previsto a las 21:00.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El décimo del sorteo cuesta 15 euros
Participar en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad cuesta 15 euros por décimo. La edición especial se celebra este lunes, coincidiendo con la Fiesta Nacional, y sustituye al sorteo ordinario que habitualmente tendría lugar el sábado 10 de octubre.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El sorteo contempla 14 categorías de premios
La edición de este lunes incluye 34.851 premios por serie distribuidos en 14 categorías, además del premio especial. Junto a los dos premios principales, el sorteo contempla distintas opciones de obtener una cantidad menor mediante aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El sorteo reparte 105 millones de euros entre los participantes
El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad cuenta este año con una emisión de 150 millones de euros, de los que 105 millones se destinan a premios. Esa cantidad representa el 70% del importe total emitido, según los datos publicados sobre esta edición.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Cómo evitar las estafas relacionadas con los premios de lotería
Loterías y Apuestas del Estado advierte de los fraudes que utilizan supuestos premios para solicitar dinero o datos personales. Si recibes un mensaje que te anuncia un premio de un sorteo en el que no has participado, desconfía. SELAE recuerda que nunca debes adelantar dinero para cobrar un premio y recomienda comprobar la información a través de sus canales oficiales.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Por qué es importante guardar el décimo premiado
El décimo original es fundamental para reclamar un premio adquirido en un punto de venta físico. Conviene conservarlo en buen estado y evitar entregarlo a terceros sin las debidas garantías. Si se pierde o resulta dañado, lo recomendable es comunicarlo cuanto antes a Loterías y Apuestas del Estado y consultar el procedimiento aplicable al caso.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Qué debes hacer si compartes un décimo premiado
Si varias personas comparten un décimo premiado, es importante que cada participante pueda acreditar su parte del premio. En los premios de mayor cuantía, todos los titulares deben identificarse ante la entidad financiera. Además, cuando el premio es compartido, el límite exento de 40.000 euros se distribuye proporcionalmente entre los beneficiarios según la participación de cada uno.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional
Los premios de Loterías y Apuestas del Estado tienen un plazo de cobro de tres meses, que comienza al día siguiente de la celebración del último sorteo en el que participa la apuesta. Por eso, los ganadores deben comprobar la fecha límite y no dejar la gestión para el último momento.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Qué ocurre si compraste el décimo por internet?
Quienes adquirieron su apuesta a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado pueden gestionar el cobro desde su propia cuenta. En los premios importantes, será necesario completar los pasos de verificación y facilitar una cuenta bancaria para recibir el dinero, conforme al procedimiento establecido por SELAE.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | BBVA y CaixaBank, entidades autorizadas para cobrar grandes premios
Los ganadores de premios importantes de la Lotería Nacional pueden acudir a las entidades bancarias colaboradoras indicadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y CaixaBank. Para solicitar el cobro deberán presentar la documentación de identificación necesaria y el décimo premiado. Las entidades colaboradoras no pueden cobrar comisiones por el pago de estos premios.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Dónde cobrar los premios del sorteo extraordinario
El lugar de cobro depende de la cuantía del premio y de dónde se haya comprado el décimo. Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta oficiales de Loterías, mientras que para los premios de mayor importe hay que acudir a una entidad financiera colaboradora autorizada por SELAE. Es importante conservar el décimo original y comprobar las condiciones oficiales de cobro.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos
Los premios de hasta 40.000 euros están exentos del gravamen especial de la Lotería Nacional. Cuando el importe supera esa cifra, el impuesto se calcula sobre el exceso, no sobre el premio completo. Por eso, un premio de 25.000 euros no estaría sujeto a esta retención, mientras que uno de 130.000 euros sí tributaría por la parte que supera el límite.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto hay que pagar a Hacienda por el premio especial?
El premio especial anunciado para el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad asciende a 15 millones de euros por décimo. Si una persona recibe íntegramente esa cantidad, se aplicaría una retención del 20% sobre los 14.960.000 euros que exceden del mínimo exento. El importe neto sería de 12.008.000 euros, tras una retención de 2.992.000 euros.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Así tributa el primer premio de 130.000 euros por décimo
El primer premio de este sorteo está dotado con 1.300.000 euros por serie, equivalentes a 130.000 euros por décimo. Si el premio corresponde íntegramente a una persona, Hacienda retiene el 20% de los 90.000 euros que superan el mínimo exento de 40.000 euros. Por tanto, el ganador recibiría 112.000 euros netos.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional no siempre llegan íntegros al bolsillo del ganador. En los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y, sobre la cantidad que exceda ese límite, se aplica una retención del 20%.