Aquí puedes comprobar los resultados del sorteo del Extra de Verano de la ONCE de hoy, sábado 15 de agosto:
Cupón ganador (15 millones de euros a la serie): 89.272
Serie: 27
Extracciones de 1.000.000 de euros a la serie: 00113, serie 120 - 08.870, serie 080 - 39.398, serie 073 - 15.116, serie 102 - 08.407, serie 039 - 54.572, serie 039 - 02.648, serie 101 - 97.989, serie 071 - 63.392, serie 093 - 13.148, serie 091 -
🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Extra de Verano?
La ONCE reparte hoy, sábado 15 de agosto, 15 millones de euros para el número y serie ganadores. Habrá además 10 premios de 1.000.000 de euros para las cinco cifras y la serie de cada una de las diez extracciones adicionales.
Aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras, pero no con la serie, recibirán 40.000 euros. También existen premios por las últimas cuatro cifras, con 1.200 euros; las tres últimas cifras, con 120 euros; y las dos últimas, con 12 euros.
El reintegro de la última cifra permitirá recuperar los 6 euros correspondientes al precio del cupón.
En las diez extracciones adicionales se concederán, además de los premios de un millón de euros, 119 premios de 1.200 euros para las cinco cifras de cada extracción en las series restantes.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Y si compraste el cupón físicamente?
Debes seguir las instrucciones en la web de la ONCE (sección “Pago de premios”) e ir a un punto de venta autorizado o entidad bancaria indicada.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Cómo puedo cobrar mi premio si lo compré online?
Se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE, desde donde puedes transferirlo sin coste.
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Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Cuántos premios de 40 000 € se repartieron y cómo se consiguen?
Se repartieron 119 premios de 40 000 € a quienes acertaron las cinco cifras sin la serie.
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Extra de Verano de la ONCE | Extracciones de 1.000.000 de euros
00113, serie 120
08.870, serie 080
39.398, serie 073
15.116, serie 102
08.407, serie 039
54.572, serie 039
02.648, serie 101
97.989, serie 071
63.392, serie 093
13.148, serie 091
1.000.000 de euros a la serie.
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Extra de Verano de la ONCE 2026 | ¡Sale el primer premio!
El premio del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE corresponde al número 89.272 y a la serie 27.
15 millones de euros a la serie.
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Extra de Verano de la ONCE | ¡Arranca el sorteo del Extra de Verano!
El sorteo del Extra de Verano de la ONCE ya está en marcha. Recuerda que podrás comprobar en vivo los resultados y el cupón premiado en EL ESPAÑOL.
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Extra de Verano de la ONCE | 5 minutos para el sorteo
Apenas restan 5 minutos para que de comienzo este sorteo del Extra de Verano de la ONCE. Podrás comprobar en directo el número ganador en EL ESPAÑOL.
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Extra de Verano de la ONCE | El extra más esperado del año
Junto al del Día del Padre y el de Navidad, el Cupón Extra de Verano es uno de los eventos más potentes de la ONCE. Hoy, sábado 15 de agosto, la expectación por este sorteo es sencillamente máxima en España.
Con 15 millones en juego para el primer premio, todos confían en su número. Quédate aquí para comprobar los resultados de forma inmediata en cuanto los bombos empiecen a girar.
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Extra de Verano de la ONCE | Plazo de caducidad del premio
Si resulta que tu número gana el primer premio hoy, recuerda que no tienes tiempo infinito para cobrarlo. Los premios de este Cupón Extra de Verano del sábado 15 de agosto caducan a los 30 días naturales.
Es fundamental comprobar tu boleto la misma noche del sorteo o en los días posteriores. Guarda nuestra web para revisar los resultados con calma y evitar que se pase tu plazo legal.
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Extra de Verano de la ONCE | Jugar de forma compartida
Es muy común compartir el número del Cupón Extra de Verano con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Si hoy, sábado 15 de agosto, os toca el primer premio, es importante gestionar el cobro de forma conjunta.
En caso de que vuestro boleto resulte ganador en este sorteo, el banco dividirá el dinero. Atentos a los resultados que daremos enseguida para comprobar si hay celebración múltiple esta noche.
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Extra de Verano de la ONCE | Un verano que puede cambiar tu vida
Ganar el primer premio del Cupón Extra de Verano de la ONCE de hoy significa arreglar tu vida y la de tus seres queridos. Los 15 millones que reparte este sorteo el sábado 15 de agosto son el sueño de cualquiera.
Asegúrate de tener tu número a mano y a buen recaudo. En cuanto salgan las esferas, publicaremos todos los resultados detallados para que puedas comprobar si este verano será inolvidable.
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Extra de Verano de la Once | La labor social de la ONCE
Más allá de la ilusión por el primer premio, participar en el Cupón Extra de Verano de hoy tiene un enorme valor solidario. Cada número vendido este sábado 15 de agosto ayuda a financiar importantes proyectos de inclusión social.
Por tanto, sea cual sea tu suerte en el sorteo, tu aportación ya es ganadora. En unos minutos publicaremos los resultados definitivos para que puedas comprobar tu billete con nosotros.
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Extra de Verano de la ONCE | Comprobar los resultados online
En la era digital, enterarse del primer premio del Cupón Extra de Verano es más rápido que nunca. Nuestro directo de hoy, sábado 15 de agosto, es la herramienta perfecta para conocer los resultados en tiempo real.
Una vez finalizado el sorteo, habilitaremos las herramientas necesarias para que puedas comprobar tu número desde el móvil. No te despegues de la pantalla porque la emoción está a punto de comenzar.
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Extra de Verano de la ONCE | La importancia de la serie
Para ganar los 15 millones del primer premio en el Cupón Extra de Verano de la ONCE, no basta con acertar la cifra de cinco dígitos. Tu boleto también debe coincidir con la serie extraída en el sorteo.
Hoy, sábado 15 de agosto, muchos celebrarán grandes resultados acertando solo el número base, llevándose 40.000 euros. Te enseñaremos a comprobar ambas combinaciones para que no tengas ninguna duda con tus boletos.
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Extra de Verano de la ONCE | Cierre de la venta de billetes
Si aún no tienes tu número para el Cupón Extra de Verano de hoy, lamentamos decirte que la venta está a punto de cerrarse. Los terminales bloquean la emisión poco antes de que arranque el esperado sorteo.
Los que ya tienen su décimo este sábado 15 de agosto solo deben esperar los resultados. En breve explicaremos paso a paso cómo comprobar si eres el dueño del primer premio.
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Extra de Verano de la ONCE | Cómo cobrar tu premio fácilmente
Si hoy, sábado 15 de agosto, tu número coincide con el primer premio, cobrarlo es muy sencillo. Los grandes resultados del Cupón Extra de Verano deben gestionarse directamente a través de las entidades bancarias autorizadas por la organización.
Para premios menores de este sorteo, basta con acudir a cualquier punto de venta. Pero antes de adelantarnos, toca esperar y comprobar tu boleto oficial en cuanto salgan las cifras ganadoras.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | La tradición de este festivo
El sábado 15 de agosto es una fecha muy especial en España, y el Cupón Extra de Verano de la ONCE se ha convertido en una auténtica tradición. Celebrar este sorteo hoy multiplica la magia del ecuador de las vacaciones.
Miles de familias se reúnen frente a las pantallas para escuchar el número ganador. Estaremos publicando los resultados en directo para que puedas comprobar si te ha tocado el deseado primer premio.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | Cuidado con la retención de Hacienda
Si tu número resulta ganador del primer premio en el Cupón Extra de Verano de hoy, debes recordar las normas tributarias. En España, los resultados de lotería superiores a 40.000 euros tienen una retención del 20%.
Aun así, este sábado 15 de agosto, el ganador del sorteo se llevará a casa una cifra limpia espectacular. Te ayudaremos a comprobar tu billete para que calcules fácilmente tu premio real.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | El precio de la ilusión estival
Participar en el Cupón Extra de Verano tiene un coste de solo 6 euros por billete. Una pequeña inversión que, hoy, sábado 15 de agosto, podría transformarse en una auténtica fortuna si aciertas los resultados.
Muchos españoles han comprado su número con la esperanza de llevarse el primer premio. En breve arrancará el sorteo y te enseñaremos cómo comprobar si la suerte ha llamado por fin a tu puerta.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | Horario del esperado sorteo
Faltan muy pocas horas para que comience el ansiado Cupón Extra de Verano. Como es habitual en la ONCE, este emocionante sorteo de hoy, sábado 15 de agosto, está programado para celebrarse alrededor de las 21:25 horas.
En ese momento conoceremos el número agraciado con el millonario primer premio. Mantente conectado a nuestro directo para comprobar tu cupón y ser el primero en enterarte de todos los resultados oficiales.