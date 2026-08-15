Aquí puedes comprobar los resultados del sorteo del Extra de Verano de la ONCE de hoy, sábado 15 de agosto:

Cupón ganador (15 millones de euros a la serie): 89.272

Serie: 27

Extracciones de 1.000.000 de euros a la serie: 00113, serie 120 - 08.870, serie 080 - 39.398, serie 073 - 15.116, serie 102 - 08.407, serie 039 - 54.572, serie 039 - 02.648, serie 101 - 97.989, serie 071 - 63.392, serie 093 - 13.148, serie 091 -

🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Extra de Verano?

La ONCE reparte hoy, sábado 15 de agosto, 15 millones de euros para el número y serie ganadores. Habrá además 10 premios de 1.000.000 de euros para las cinco cifras y la serie de cada una de las diez extracciones adicionales.

Aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras, pero no con la serie, recibirán 40.000 euros. También existen premios por las últimas cuatro cifras, con 1.200 euros; las tres últimas cifras, con 120 euros; y las dos últimas, con 12 euros.

El reintegro de la última cifra permitirá recuperar los 6 euros correspondientes al precio del cupón.

En las diez extracciones adicionales se concederán, además de los premios de un millón de euros, 119 premios de 1.200 euros para las cinco cifras de cada extracción en las series restantes.