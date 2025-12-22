Comprobar Lotería Navidad 2025 | Lista completo de todos los premios: Gordo de Navidad y consulta los números del sorteo
Primer Premio de la Lotería de Navidad, 'El Gordo': 79.432
Segundo premio de Lotería de Navidad 2025: 70.048
Tercer premio de Lotería de Navidad 2025: 90.693
Cuartos premios de Lotería de Navidad 2025: 25.508 y 78.477
Quintos premios de Lotería de Navidad 2025: 18.669, 23.112, 25.412, 41.716, 60.649, 61.366, 77.715 y 94.273
-
Ya tenemos los ocho quintos premios, cada uno repartiendo 6.000 euros por décimo.
Los números agraciados son: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, y los más recientes, el séptimo y octavo quinto premio, completando así el reparto de los galardones menores importantes del sorteo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué tradiciones existen tras ganar un premio?
En la Lotería de Navidad 2025, ganar un premio despierta diversas tradiciones y celebraciones que forman parte de la cultura española.
Una de las más comunes es compartir la alegría con familiares, amigos o compañeros de trabajo, especialmente cuando se trata de participaciones compradas en grupo, como ocurre en empresas o asociaciones.
Otra tradición es celebrar con comidas o brindis, muchas veces improvisados en oficinas, tiendas o casas, donde los ganadores festejan el premio y la buena suerte.
También es habitual que los premiados conserven el décimo como recuerdo y, en algunos casos, se organice algún gesto simbólico de agradecimiento, como donativos a entidades benéficas.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué sucede con los premios no cobrados?
En la Lotería de Navidad 2025, los premios que no se cobran dentro del plazo legal de tres meses desde el sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026, caducan y dejan de estar disponibles para el ganador.
El importe de estos premios no reclamados pasa al Tesoro Público, y deja de poder reclamarse posteriormente. Esta medida se aplica a todos los premios, grandes y menores, y garantiza que la administración gestione correctamente los fondos del sorteo y mantenga la seguridad y la transparencia en el reparto de premios.
-
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dinero se lleva una administración por vender El Gordo de la Lotería de Navidad?
El gordo también afecta de forma positiva en las administraciones de Lotería. En lo que respecta a ingresos directos por la venta del décimo afortunado con el primer premio, conviene recalcar que los loteros no se llevan ningún ingreso por vender uno de esos grandes premios.
Pero aunque no se llevan comisión por los grandes premios, sí reciben dinero por pagar pequeños premios. Por los primeros 200.000 euros que abonan, las administraciones se llevan un 2,5% de comisión, que equivale a 5.000 euros.
-
Lotería Navidad 2025 | El método definitivo para saber si un décimo es falso o no
Para asegurarnos que nuestro décimo de lotería es legal, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es el lugar donde que se ha comprado.
Debes asegurarte de que es una administración o puesto autorizado. Lo mismo ocurre si lo has comprado por internet. Debes haberlo hecho a través de una página web oficial y fiable, como la de Loterías y Apuestas del Estado.
Otra de las formas de comprar que pueden acabar en estafa es a través de los vendedores ambulantes. Si has ido por la calle y alguien te ha ofrecido lotería sin tener un puesto oficial, revisa tu décimo, ya que es bastante probable que los décimos que venden no sean verdaderos o incluso que sean de otros años.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo se cobran los premios del sorteo del 22 de diciembre?
Si eres uno de los premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad, es importante que tengas en cuenta que para reclamar tu premio deberás presentar el décimo o el resguardo dentro de un plazo máximo de tres meses, es decir, hasta el 22 de marzo.
Loterías y Apuestas del Estado informa que los premios podrán empezarse a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, una vez finalicen las verificaciones de los números ganadores.
Los premios menores de 2.000 euros pueden cobrarse directamente en los puntos de venta de Loterías, donde el pago se puede realizar en efectivo o a través de Bizum.
Si el décimo fue comprado online, el dinero se transferirá a la cuenta bancaria del comprador. En el caso de premios superiores a 2.000 euros, el pago se hará por transferencia a la cuenta bancaria indicada por el ganador en el punto de venta o en su cuenta online de compra. Los únicos bancos habilitados para gestionar estos pagos son CaixaBank y BBVA.
-
Comprobar Lotería Navidad 2025 | José Enrique, dueño de una administración de Lotería
Ataviado con un jersey navideño de Star Wars recibía José Enrique Usón a los primeros medios de comunicación que se acercaban hasta su administración de Lotería en el Coso de Zaragoza a las 10.35.
No era para menos ya que era el primer número agraciado con un premio de la Lotería de Navidad de este año. Se trata del 23112, un Quinto Premio que sabe a mucho ya que "hacía años que no repartíamos un premio importante".
En la Administración Nº7 han repartido 18 series de este número, lo que significan 1.080.000 euros. "Lo hemos repartido todo por ventanilla, no sabemos aún a quién le ha podido tocar", confesaba José Enrique.
De igual manera, señala que estaba "muy contento" por poder haber repartido esa gran suma de dinero entre la población.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dinero llega realmente al ganador?
Los ganadores del Gordo y del segundo y tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad tributan el 20% de sus ganancias a Hacienda, aunque hay que tener en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos.
De esta forma:
- Si gana el 'Gordo', dotado con 400.000 euros al décimo, Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador con 328.000 euros.
- Si gana el segundo premio, dotado con 125.000 euros al décimo, Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador con 108.000 euros.
- Si gana el tercer premio, dotado con 50.000 euros al décimo, Hacienda se queda con 2.000 euros y el ganador con 48.000 euros.
Los cuartos y quintos premios quedan libres de retención.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Sabes la diferencia que hay entre décimo y participación?
Una pregunta que siempre surge una vez se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cuando llega el momento de cobrar las ganancias, es conocer la diferencia entre un décimo y una participación.
El décimo es la forma tradicional de participar en el sorteo. Cuesta 20 euros y puede decirse que es un número entero emitido por Loterías y Apuestas del Estado.
En el caso de la participación, que también se llama papeleta, hay que tener en cuenta que no son emitidos por Loterías y Apuestas del Estado, sino por particulares (desde centros educativos, a asociaciones, tiendas...).
Son fracciones o partes de un décimo de Lotería, por lo que su precio es inferior y, por tanto, también el premio.
-
Comprobar Lotería Navidad 2025 | ¿Hasta cuándo se puede cobrar los premios?
En la Lotería de Navidad 2025, los premios pueden cobrarse hasta tres meses después del sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026. Pasado ese plazo, los premios caducan y dejan de poder reclamarse, y el importe pasa al Tesoro Público.
Es importante que los agraciados presenten el décimo original dentro de este período en bancos colaboradores o en oficinas de Loterías y Apuestas del Estado para poder recibir el premio correspondiente, ya sea en efectivo para premios menores o mediante transferencia/cheque para los grandes premios.
-
Lotería de Navidad 2025 | Isabel, premiada con el Gordo de Navidad
Un total de 180 millones de euros. Ese es el dinero que ha repartido la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Laciana y Babia (León) gracias al Gordo de la Lotería de Navidad. Su directora, Isabel Bares, todavía con la risa floja y la voz nerviosa, asegura que están "lo siguiente" a contentos.
Así lo asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de haber repartido 45 series del 79432, el número agraciado. "Este año hemos traído 1.000 euros más de lotería porque el pasado nos quedamos cortitos", apunta.
Los décimos han sido repartidos entre trabajadores, familiares, voluntarios y vecinos de las comarcas de Laciana y Babia, especialmente en la primera, aunque ambas se "han llevado un pellizquito", según asegura.
-
Lotería Navidad 2025 | Descubre como puedes recibir el dinero que has ganado a través de Bizum en segundos
La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados cada año en España. Uno de esos momentos que miles de españoles han esperado con ilusión todo el año y que marca el verdadero inicio de la Navidad.
Y es que, son muchos los que han soñado durante meses con tener ese número y décimo ganador o ganadores que consiga cambiar sus vidas. Así que si eres uno de los agraciados este 2025, seguro que ya estás pensando en cobrar ese premio tan esperado.
Si este es tu caso o el de alguno de tus familiares y amigos, es fácil que surjan dudas sobre dónde o cómo cobrar ese décimo premiado. La realidad, es que esta última respuesta dependerá sobre todo de la cantidad que hayas ganado en el premio.
En el caso de que tu premio sea igual o inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en cualquier administración de Lotería oficial. Tan sólo necesitarás presentar el décimo premiado.
-
Lotería Navidad 2025 | Esta es la cantidad máxima que puedes regalar sin pagar impuestos
Si este 2025 has sido uno de los afortunados en ganar El Gordo de la Lotería o bien alguno de los grandes o pequeños premios del sorteo, puede que ya estés pensando en convertir alguno de los regalos de este año en un pequeño pellizco de ese dinero que te ha tocado en el sorteo. Una forma más de alegrar a familiares, amigos o allegados por estas fechas.
Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que si decides hacer esto, no olvides las reglas que señala la Agencia Tributaria. Y es que, el importe máximo que puedes regalar sin tener que pagar a Hacienda es de 3.000 euros.
-
Enrique, dueño de 'El Molino de la Suerte' de Albacete "estrena" la Lotería de Navidad
La administración de Loterías número 6 de Albacete 'Molino de la Suerte', situada en la céntrica calle Rosario, ha vendido "al menos" una serie del número 61.366, agraciado con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 por décimo.
Para Enrique Atienzar, responsable de la administración, y su familia, la noticia ha sido un motivo de alegría y celebración. "Se ha vendido bastante porque se ha vendido todo. Al no ser abonados nuestros no sabemos exactamente lo que se ha vendido hasta que nos lo digan del patronato, pero se ha vendido bien".
El premio cantado a las 11:48 horas ha pillado a la administración desprevenida, así lo relata Enrique: "Nos han llamado del patronato hace un momento, aquí nos hemos preparado una botella de champán y ha venido mucha gente, hay mucho movimiento, estamos muy ilusionados”.
-
Comprobar la Lotería de Navidad 2025 | Resto de premios grandes
Los grandes premios del sorteo -el primero, el segundo y el tercero- han salido antes de las 11:15 de la mañana. A partir de esa hora han salido los más rezagados, uno de los dos cuartos y cinco de los ocho quintos, y el último ha sido cantado a las 13:27 horas.
El sorteo de este año, que ha hecho el número 215 en la historia de Loterías, se va a recordar por ser uno de os sorteos con los números más altos en los grandes premios puesto que todos superan el 18.669, el octavo quinto que ha salido y el último también de los grandes premios que han extraído los niños.
-
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 | ¿Dónde han caído los premios grandes?
El Sorteo Extraordinario de Navidad ha concluido a las 13:35 horas de este lunes después de repartir premios durante más de cuatro horas por localidades de toda España, si bien el Gordo (79.432) se ha quedado en su mayor parte en la provincia de León.
Los niños de San Ildefonso han repartido la suerte un año más desde el Teatro Real, donde han cantando a las 10:45 horas este Gordo acabado en 2, una de las terminaciones menos repetidas en el sorteo.
Se ha vendido en La Bañeza (117 series, es decir 468 millones de euros), 50 en Villablino y otras 15 en la Pola de Gordón, además de 16 en Madrid.
El Gordo, dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 el décimo, ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Ha sido en la cuarta tabla y lo han cantado Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.
-
Lotería Navidad 2025 | Cuándo y cómo cobrar los premios
En la Lotería de Navidad 2025, los premios pueden cobrarse a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el 23 de diciembre de 2025. El plazo para reclamar cualquier premio es de tres meses, finalizando el 23 de marzo de 2026.
Los premios se pueden cobrar de las siguientes maneras: premios menores (como la pedrea o los reintegros) se pueden cobrar en efectivo en cualquier banco colaborador o administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Y los premios grandes (cuartos, quintos, El Gordo, segundo y tercer premio) deben cobrarse en entidades financieras autorizadas o en oficinas de Loterías y Apuestas del Estado, generalmente mediante transferencia bancaria o cheque, por motivos de seguridad y control fiscal.
Es importante conservar el décimo original y, en caso de premios compartidos, acreditar la participación de cada beneficiario, ya que el cobro se realiza conforme a la titularidad y porcentaje de participación de cada persona.
-
El Gordo de la Lotería de Navidad cae en Marbella
Cuando parecía que el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 había pasado completamente de largo de la provincia de Málaga ha saltado la sorpresa.
Hay un bar en Marbella, llamado El leonés, en el que se han vendido 300 décimos del 79.432, que había sido distribuido en la localidad leonesa de La Bañeza.
Son 120 millones de euros que se han repartido entre clientes del bar, la mayoría trabajadores de clase media y donde la felicidad reina este lunes.
-
