El número premiado en el Cuponazo de la ONCE Black Friday de hoy es el 96.771, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 001.

