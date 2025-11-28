El número premiado en el Cuponazo de la ONCE Black Friday de hoy es el 96.771, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 001.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: Si compré el cupón online, ¿el proceso de cobro es diferente?
Los premios pequeños se ingresan automáticamente en tu monedero digital de la ONCE. Para premios grandes, se sigue el mismo proceso bancario o en Centros ONCE.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Cuántos números se han puesto a la venta para este sorteo extraordinario?
Se han puesto a la venta 135 series de 100.000 números cada una, lo que suma un total de 13.500.000 cupones.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Este sorteo era una edición especial o solo un nombre comercial?
Es una edición especial que se celebra con motivo del Black Friday, ofreciendo un premio principal muy atractivo.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: Si gano 50.000€, ¿cuánto me queda neto?
La retención se aplicaría solo a la parte que supera los 40.000€ (es decir, 10.000€). El ganador recibiría aproximadamente 48.000€ netos (salvo cambios fiscales).
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Los premios tienen retención fiscal en España?
Sí, aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que exceda el mínimo exento (actualmente 40.000€).
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Y si gano un premio grande? ¿Dónde lo cobro?
Los premios grandes (normalmente superiores a 600€) deben cobrarse en los Centros ONCE o en las entidades bancarias colaboradoras.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Dónde cobro un premio de cuantía pequeña (menos de 600€)?
Los premios menores se pueden cobrar en cualquier punto de venta oficial de la ONCE o en las administraciones.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Qué plazo tengo para cobrar mi cupón premiado?
Generalmente, los premios de la ONCE tienen un plazo de 30 días naturales desde la fecha del sorteo para ser cobrados.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y el premio de las 5 cifras sin la serie?
El Cuponazo (6M€) lo gana solo el cupón que acierta las cinco cifras y la serie. Los 134 cupones restantes con el número 96771 (sin la serie 001) ganan 40.000 € cada uno.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: Si solo acierto las últimas cifras de mi cupón, ¿tengo premio?
Sí, el sorteo premia por terminaciones. Por ejemplo, las últimas dos cifras tienen un premio de 6 € y la primera y última cifra (reintegro) tienen un premio de 3 €.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Cuál ha sido el número ganador del premio principal (el Cuponazo)?
El número ganador ha sido el 96771 con la serie 001, al que corresponde el premio de 6.000.000 €.
Comprobar Cuponazo ONCE Black Friday: ¿Dónde puedo saber si mi cupón ha sido premiado?
El canal más rápido y oficial es la página web de la ONCE o su aplicación móvil. Los resultados también se publican en diarios nacionales y en las administraciones de venta.
Cuponazo Black Friday de la ONCE | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio del Cuponazo Black Friday de la ONCE?
Según las leyes actuales, si ganas más de 40.000 euros en premios de lotería, Hacienda retendrá el 20% de ese monto. Si ganas menos de esa cantidad, no tendrás que pagar impuestos por tus premios en ningún caso.
¡Ya tenemos el Segundo premio del Cuponazo Black Friday!
El premio de 40.000 euros al acertante de las 5 cifras del primer premio del Sorteo del Cuponazo Black Friday de hoy es: 96.771, en el sorteo del viernes 28 de noviembre de 2024.
Cuponazo Black Friday ONCE | Importe que se reparte a los ganadores
El primer premio del Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE 2024 de hoy, 28 de noviembre del 2024, dotado de 6.000.000 de euros, ha sido para el número 96.771, de la serie 001.
¡Ya tenemos el número ganador del Cuponazo Black Friday de la ONCE!
El premio del Cupón Black Friday está cerca...
En pocos segundos sabremos el resultado del Cupón Black Friday de la ONCE
¡No se lo pierdan!
Cuponazo Black Friday ONCE | ¡El sorteo da comienzo!
¡El sorteo da comienzo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos.
Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas!
Cuponazo Black Friday ONCE | Cuenta atrás para el sorteo del Cuponazo Black Friday
El sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE de este viernes, 28 de noviembre, dará comienzo en menos de 5 minutos. En concreto, inicia a las 21:25 horas y tendrá una duración aproximada de 20 minutos.
¡Mucha suerte a todos los participantes!