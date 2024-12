Comprobar Cuponazo ONCE hoy. viernes: todos los resultados del sorteo del 13 de diciembre de 2024

Para poder adquirir tu cupón del Cuponazo, lo puedes hacer por Internet registrándote en la Web oficial de Juegos de la ONCE. Para ello puedes acceder a la página de Registro de JuegosONCE. También podrás comprar tu Cuponazo de los viernes a cualquier vendedor de la ONCE o en puntos de venta autorizados de la ONCE.