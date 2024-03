Cupón Extra Día del Padre ONCE 2024: fecha, horario, dónde ver el sorteo y cuáles son los premios

Cupón Extra Día del Padre ONCE 2024. ONCE

Se acerca una de las jornadas más importantes para los españoles: el Día del Padre. Cada 19 de marzo, los ciudadanos de nuestro país celebran el día en el que los protagonistas son, nada más y nada menos, que los padres. Además de felicitar a los progenitores, es común en nuestro país hacerles regalos como forma de mostrar el amor de los hijos hacia a ellos. Y aunque mucha gente lo desconoce, su origen se remonta a 1910.

La inventora del Día del Padre fue, nada más y nada menos, que Sonora Smart Dodd, hija de un veterano de la Guerra Civil estadounidense que pensó que, además del Día de la Madre, también era necesario que existiera el Día del Padre. Desde entonces, se ha celebrado cada año en nuestro país y ha ido cobrando protagonismo hasta el punto de que ONCE celebra todos los años un sorteo especial para conmemorar este día.

Este año, ONCE continúa con la tradición y celebra este martes, 19 de marzo, el Sorteo Extra del Día del Padre. En esta ocasión se repartirán 17 millones de euros al cupón premiado. El sorteo comenzará a las 21:15 horas y podrá seguirse en directo a través de la página web de la ONCE. Sin embargo, aquellos que lo prefieran podrán seguirlo también a través del directo especial del sorteo que retransmitirá EL ESPAÑOL minuto a minuto.

Cupón Extra la ONCE 2024. ONCE

Además de los 17 millones de euros al cupón premiado, el Sorteo Extra del Día del Padre repartirá 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras y 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

Hay que tener en cuenta que entrarán en el sorteo un total de 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, además de un número de serie entre el 1 y el 100. En total serán 100.000 los premios que repartirá la ONCE en el sorteo. Y lo mejor de todo, los interesados podrán jugar comprando cupones a un precio de 5 euros.

Una vez celebrado este sorteo, los jugadores podrán consultar los resultados del sorteo ONCE Día del Padre y comprobar si su número ha sido uno de los premiados. Además, podrán conocer todos los detalles del Extra Día del Padre de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

Dónde comprar los cupones

Las personas que deseen participar en el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE podrán comprar los cupones en JuegosONCE, la única Web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Desde esta misma página, los interesados podrán comprar sus cupones a través de Internet para el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE de este año.

Para poder comprar tu cupón en la web hay que acceder con el DNI y la contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de forma totalmente gratuita. Los cupones se podrán comprar hasta las 21:00 horas del mismo 19 de marzo de 2024.

Dónde cobrar los premios si resultas ganador

Las personas que jueguen por Internet al sorteo Extra Día del Padre del producto de Lotería "Cupón de la ONCE" en JuegosONCE y tengan premio, es importante saber que ONCE ingresará el dinero automáticamente en su cuenta virtual de JuegosONCE. Desde aquí se podrá utilizar ese dinero para jugar a otros productos de lotería en JuegosONCE o transferir el premio a una cuenta bancaria sin ningún coste.

Cuánto se lleva Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. Es decir, para el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE del 2024, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cantidad, se les aplicará una retención del 20 %.