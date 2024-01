Extra de Navidad de la ONCE 2024 hoy, en directo | Números premiados y toda la última hora del sorteo

2024 comienza un gran sorteo que organiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se trata del Cupón Extra de Navidad de la ONCE y proporciona la posibilidad de poder hacerse ricos a cambio de una pequeña cantidad de dinero. La pregunta más importante que muchas personas quieren saber es a qué hora se celebrará. El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se realizará el próximo lunes, 1 de enero, a partir de las 11:00 horas.

Para seguir en directo el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2024, habrá una retransmisión a través de la web de JuegosONCE, en la página de retransmisión de sorteos. Si no puedes seguir el sorteo en ese momento, podrás verlo en diferido a través de la página de retransmisión. Además, puedes seguir toda la última hora desde esta cobertura especial de EL ESPAÑOL.