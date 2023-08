Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy, martes 15 de agosto de 2023, en directo

Existen varias formas de comprar los cupones del Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Todos aquellos que deseen adquirir un boleto podrán hacerlo en los puestos de la ONCE repartidos por las ciudades, o bien en la página web de la ONCE.

El sorteo se celebrará hoy, martes 15 de agosto, a las 21:25 horas y los cupones pueden comprarse hasta media hora antes del inicio del sorteo. Es decir, los compradores pueden adquirir sus boletos hasta las 20:55 horas. El sorteo podrá seguirse a través de la página web de la ONCE y a través del directo de EL ESPAÑOL, donde se podrán comprobar los números ganadores.