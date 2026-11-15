Las familias de reproducción asistida y la prematuridad

Durante mucho tiempo se ha asociado el aumento de la prematuridad con los partos múltiples, asociados a las técnicas de reproducción asistida. Por ello, la transferencia de un único embrión se ha generalizado en las unidades de reproducción asistida, con el consecuente descenso de los embarazos múltiples hasta cifras cercanas a las de la población general.

En un reciente estudio que dirigí, obtuvimos datos de ciclos de técnicas de reproducción asistida (TRA) realizados en España entre 2019 y 2022, procedentes del registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en los que se transfirió un único embrión. Se analizaron los resultados perinatales de un total de 101.655 nacidos vivos únicos, con la edad gestacional en el momento del parto. Los resultados demostraron que existe un ligero incremento de la tasa de prematuridad en todas las técnicas de reproducción asistida, que es mayor en el caso de la donación de ovocitos.

Aunque no tenemos una respuesta definitiva para estos resultados, es razonable considerar que factores como la edad materna y las características clínicas de las mujeres que recurren a estos tratamientos pueden contribuir a explicar parte de este incremento. Sin embargo, es un hecho que el número de tratamientos de reproducción asistida va en aumento y que una de las causas es la cada vez mayor edad de las mujeres. Por ello, tenemos que ser conscientes de una realidad: la prematuridad es una circunstancia que debemos contemplar y para la que tenemos que desarrollar los medios necesarios de prevención, atención y acompañamiento.

La prematuridad es una circunstancia que debemos contemplar y desarrollar los medios de prevención, atención y acompañamiento

Hay una particularidad de las familias que acuden a las unidades de reproducción asistida que merece una atención especial. Para muchas, conseguir un embarazo no es el resultado de un proceso sencillo ni inmediato. Detrás puede haber años de infertilidad, tratamientos sucesivos, expectativas frustradas, pérdidas gestacionales y un importante desgaste físico y emocional.

Cuando finalmente llega el embarazo, las familias sienten que han alcanzado una meta por la que han luchado durante mucho tiempo y se vive como un momento extraordinariamente esperado. Pero, si ese nacimiento se produce antes de lo esperado, la experiencia puede adquirir una dimensión emocional todavía más compleja: a la preocupación por la salud del recién nacido se añade el temor a perder aquello que tanto ha costado conseguir. La incubadora, la separación física, los cuidados intensivos y la incertidumbre sobre la evolución del bebé pueden hacer que los primeros días de maternidad o paternidad estén muy lejos de lo que habían imaginado.

Conseguir el embarazo no siempre es el final del camino. Y conseguir que el bebé nazca tampoco significa que hayan terminado las dificultades. Esta realidad debe estar presente en la atención que ofrecemos a estas familias.

En este contexto, es fundamental que la atención al recién nacido prematuro no se limite a los cuidados médicos y tecnológicos, por imprescindibles que sean. El contacto con sus progenitores, la cercanía, las caricias, las voces familiares y la posibilidad de participar en sus cuidados son elementos fundamentales para su bienestar. Desde la Fundación NeNe (Neurología Neonatal), con motivo del Día Mundial de la Prematuridad este 15 de noviembre, sin ir más lejos, se hace hincapié en que las familias se han demostrado un factor clave para el neurodesarrollo y la neuroprotección de los bebés nacidos de forma prematura.

El contacto piel con piel, a través del método madre canguro, ha demostrado beneficios importantes para los recién nacidos prematuros y de bajo peso

El contacto piel con piel, a través del método madre canguro, ha demostrado beneficios importantes para los recién nacidos prematuros y de bajo peso. La Organización Mundial de la Salud recomienda su aplicación como parte de la atención habitual y aconseja iniciarlo lo antes posible, siempre teniendo en cuenta las condiciones clínicas y las necesidades de monitorización del bebé.

No se trata únicamente de una manifestación de cariño. El contacto piel con piel contribuye a mejorar la regulación térmica, reducir el riesgo de infecciones e hipotermia y favorecer la alimentación y el crecimiento. Pero también tiene una dimensión emocional que no debemos olvidar: permite a los progenitores recuperar una cercanía que, en ocasiones, sienten que les ha sido arrebatada por las circunstancias del nacimiento. El bebé reconoce el olor, la voz y el calor de las personas que lo cuidan. Y estas, a su vez, comienzan a reconocer sus respuestas, sus gestos y sus necesidades. Es una forma de establecer y fortalecer un vínculo que no debería quedar relegado por la complejidad de los cuidados hospitalarios.

Es importante, además, que el contacto piel con piel no se considere una práctica exclusiva de la madre. El padre o el otro progenitor también puede realizarlo. Ambos deben tener la oportunidad de participar en el cuidado y en el establecimiento del vínculo afectivo.

En reproducción asistida sabemos que el origen de una familia puede ser muy diferente. Algunas mujeres han gestado sus propios embriones; otras han recurrido a la donación de ovocitos o embriones. Hay hombres y mujeres que han formado una familia monoparental y parejas del mismo sexo que han necesitado distintas técnicas para lograr su proyecto familiar. Pero ninguna de estas circunstancias modifica las necesidades afectivas del recién nacido ni la capacidad de sus progenitores para establecer un vínculo con él.

La humanización de la atención neonatal supone reconocer que los progenitores no son visitantes de sus hijos, sino parte esencial de su cuidado

El vínculo familiar no puede medirse exclusivamente por la relación genética ni por quién ha llevado a cabo la gestación. Se construye a través de la presencia, el contacto, la atención y el cuidado cotidiano. Una madre que ha recurrido a la donación de ovocitos, un padre que ha recurrido a la donación de semen o una madre que no ha gestado a su hijo tienen la misma capacidad de proporcionarle afecto, seguridad y protección.

Por ello, las unidades neonatales deben reconocer la diversidad familiar y facilitar la participación de quienes ejercen la maternidad o la paternidad, sin diferenciar por el origen de los gametos, la existencia o no de un vínculo genético, el modelo familiar o la forma en que se ha conseguido el embarazo. El contacto piel con piel, la información, la participación en las decisiones y la posibilidad de acompañar al bebé deben estar al alcance de todas las familias.

Desde las unidades de reproducción asistida debemos ampliar nuestra mirada. Nuestra responsabilidad no termina al conseguir un embarazo ni un nacimiento. Aunque el seguimiento obstétrico y neonatal corresponda a otros profesionales, el proceso reproductivo tiene una dimensión humana que va mucho más allá del resultado clínico. También debemos favorecer la colaboración entre profesionales de reproducción asistida, obstetricia y neonatología, para que la atención a las familias no sea una sucesión de etapas asistenciales desconectadas. Es importante que las familias no se sientan solas, que reciban información adecuada y que tengan acceso a los recursos de apoyo psicológico cuando los necesiten.

La humanización de la atención neonatal supone reconocer que los progenitores no son visitantes de sus hijos, sino parte esencial de su cuidado. Porque un bebé prematuro necesita incubadoras, monitores y profesionales especializados, pero también necesita calor, contacto, voces familiares y cariño. Y nada de eso depende de cómo haya sido concebido ni del modelo de familia al que pertenece.

El éxito de la reproducción asistida no debería medirse únicamente por conseguir un embarazo o un nacimiento, sino también por nuestra capacidad de acompañar a las familias cuando las cosas no salen como esperaban.

***Rocío Núñez Calonge es doctora en Biología y experta en Reproducción Asistida y Bioética