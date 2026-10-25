¿Se acerca una tormenta económica perfecta? Hay incertidumbre. Tres sistemas nubosos económicos se están desarrollando. Su confluencia puede crear una DANA económica explosiva.

Por una parte, en la IA no solo hay incertidumbre técnica, también es económica. El consumo de inversión y el gasto en energía que requieren los "Centros de Datos" pone en duda la rentabilidad de sus proyectos.

La investigación y el desarrollo técnico acelerado crea una acuciante necesidad de fondos cuyo rendimiento a medio plazo es cuestionable.

Tanto es así, que algún experto ha opinado que las dudas sobre la salida a bolsa de Anthropic se deben más a la inquietud de que "los números no salen", que al posible descontrol operativo de los 700 "agentes de IA" de la semana pasada.

Sus bonos no tienen buena calificación y si fallara su emisión de acciones, crearía un pánico financiero en el sector tecnológico.

Bastaría que alguno de los pilares del sector tecnológico muestre un cierto nerviosismo, para que la depresión pase a tormenta y luego se convierta en huracán financiero

De momento, el susto se ha calmado. Pero a distancia se observa cómo se está desarrollando una depresión tropical financiera, convertible en tormenta bursátil, que puede recorrer los mercados internacionales si antes no se controla.

Bastaría que alguno de los pilares del sector tecnológico muestre un cierto nerviosismo, para que la depresión pase a tormenta y luego se convierta en huracán financiero. Los de nivel 5 (según la escala Saffir-Simpson) alcanzan más de 250 Km/h y destruyen todo lo que se opone a su paso.

Al otro lado de la geografía económica las nubes negras se están formando por el aumento de la deuda pública. Los bonos franceses están casi al 5% de interés, con una prima de riesgo de 148, el nivel más alto desde 2012 por un endeudamiento del 120% de su PIB.

Los bonos franceses aún tienen demanda a esos precios. Pero la deuda pública global es, según el FMI, de 100 billones de dólares y la total (incluida la deuda privada) 365 billones. Una chispa en algún punto de esas nubes negras desencadenaría un pánico indescriptible. La tormenta sería eléctrica con rayos y truenos financieros por doquier.

Los expertos económicos alertan sobre otro posible escenario: el tornado geopolítico de la economía de la energía. Los precios se están disparando por el encarecimiento del suministro de combustibles fósiles.

La liquidez monetaria extraordinaria que tiene el mundo permite sostener las inversiones en las tecnológicas

Trump se ha visto obligado a permitir el comercio del petróleo ruso para que los estadounidenses no le achaquen toda la culpa de la subida del coste de la vida. De momento, es un tornado clásico con varios metros de diámetro; destruye, pero es soportable.

En ese escenario, los drones hutíes han descubierto el lado débil de los saudíes. Con Irán cercado en el estrecho de Ormuz, si Arabia Saudí tiene que reducir su producción el tornado energético, ahora digerible, se puede convertir en un tornado "cuña" (Wedge Tornado): más de 320 Km/h y tres kilómetros de diámetro.

Desde la atalaya de la economía se divisan los tres fenómenos atmosféricos financieros. Cada uno por separado producen preocupación. A la vez, cada uno de ellos por separado ha sido manejable hasta ahora.

La liquidez monetaria extraordinaria que tiene el mundo permite sostener las inversiones en las tecnológicas. Atraídos por las promesas de rentabilidad futura ese dinero va financiando sus capitales y deudas.

Lo mismo pasa con los bonos públicos. Esa gran masa monetaria tiene un sector "conservador", que estima la seguridad por encima de la rentabilidad. Los Estados de los países desarrollados tienen aún imagen de solvencia.

Por eso, emiten deuda y la venden. Incluso la última emisión de Francia (12.000 millones de euros) tuvo una demanda tres veces superior.

Los precios de la energía son altos. Pero de momento se han digerido en las economías desarrolladas, aunque crean inflación.

Esa inflación puede obligar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, para restringir la circulación monetaria ¿Qué puede pasar si entonces se deja de comprar bonos, o de invertir en tecnológicas por falta de liquidez? Sería una tormenta financiera perfecta.

Es el dilema y la responsabilidad de los bancos centrales (Reserva Federal, BCE, BoE, ... ): inflación o … ¿riesgo financiero?

Estemos atentos; ¡Qué no nos sorprenda el caos como las hipotecas subprime en 2008!

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.