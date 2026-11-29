Aumentar de forma sostenida la oferta de vivienda: construir más casas, agilizar licencias, disponer de suelo y reducir costes de materiales y mano de obra; sin eso las ayudas tienden a traducirse en subidas de precio.

¿Qué hace falta en España además de ayudas para que no se repita el efecto de encarecimiento observado en Europa?

El PP plantea reducir el IVA de la primera vivienda nueva al cuatro por ciento para menores de 40 años; Vox propone eliminar ese impuesto; el PSOE apuesta por deducciones fiscales para inquilinos.

¿Qué propone el PP, Vox y el PSOE en sus medidas fiscales y de ayudas para la vivienda en la campaña del 29‑N?

La exención del impuesto de transmisiones incentivó compras adelantadas y elevó precios; estudios estiman un encarecimiento de las viviendas entre 1,2 y 1,8 por ciento, de modo que el ahorro fiscal se diluyó en el precio.

¿Cómo afectaron las exenciones fiscales en Países Bajos a los jóvenes compradores según la experiencia europea?

El programa aumentó la oferta de obra nueva en Inglaterra pero, en mercados tensionados como Londres, provocó subidas de precios de entre cinco y ocho por ciento y apenas mejoró el acceso a la propiedad.

¿Qué consecuencias ha tenido en Reino Unido el programa Help to Buy sobre los precios y la oferta de vivienda?

Porque en mercados con escasez de oferta, aumentar la capacidad de compra de algunos compradores suele trasladarse a precios más altos y reduce el efecto de mejora de acceso. Apoyos europeos y estudios citados muestran que parte del dinero público acaba capturado por vendedores, no por nuevos propietarios.

¿Por qué la Comisión Europea alerta a España del riesgo de encarecer la vivienda con ayudas públicas antes del 29‑N?

Los especialistas insisten en que, para que las ayudas no se diluyan en subidas de precio, se debe priorizar a los colectivos vulnerables y aumentar urgentemente la construcción de casas.

Las propuestas electorales del 29-N en España incluyen rebajas de IVA y deducciones fiscales, pero chocan con un déficit acumulado de 750.000 viviendas proyectado por el Banco de España.

Casos como Reino Unido, Países Bajos o Francia demuestran que las subvenciones al alquiler y compra terminan trasladándose al precio final, beneficiando a vendedores y presionando el mercado.

Expertos y experiencias en Europa advierten de que inyectar ayudas públicas o rebajas fiscales en un mercado inmobiliario con escasez de oferta acaba encareciendo los precios de las casas.

La falta de vivienda en España amenaza con convertir las ayudas públicas a la compra y al alquiler en un arma de doble filo.

Y es que ¿de qué sirve dar más dinero a los ciudadanos para comprar una casa si todos siguen compitiendo por las mismas viviendas?

Una pregunta que cobra especial relevancia en España a las puertas de las elecciones generales de este 29 de noviembre.

La experiencia de otros países europeos advierte del riesgo de alimentar la escalada de precios con más ayudas públicas en un mercado marcado por la escasez de oferta.

Es decir, de destinar recursos públicos a tratar de resolver un problema con medidas que pueden acabar agravándolo.

En España, el principal obstáculo para muchos hogares a la hora de comprar una casa no es tanto afrontar el pago de las cuotas de una hipoteca como reunir el dinero necesario para el desembolso inicial.

El encarecimiento del alquiler limita su capacidad de ahorro. Y, mientras tanto, la escalada de los precios de la vivienda no deja de elevar la cantidad de dinero que necesitan para dar la entrada de una casa.

Sin embargo, facilitar ese desembolso mediante ayudas públicas no implica necesariamente mejorar el acceso a la vivienda.

"Ayudar a pagar no es lo mismo que abaratar", advirtió Judith Bohnenkamp, profesora de Finanzas de ESCP Business School, durante el foro sobre vivienda organizado por la escuela.

El espejo europeo

Para tratar de paliar estas dificultades, Reino Unido puso en marcha en 2013 el programa Help to Buy. El Gobierno británico concedía préstamos públicos por valor de hasta el 20% del precio de las viviendas de obra nueva.

En Londres, ante las mayores dificultades de acceso a una casa, este porcentaje se elevó hasta el 40% en 2016.

La última evaluación del programa, publicada en septiembre de 2026 por el Ministerio de Vivienda británico, estima que la iniciativa contribuyó a incrementar un 15% la oferta de obra nueva en Inglaterra durante su vigencia.

Sin embargo, su impacto fue diferente en las zonas con mayores problemas de acceso a la vivienda. En estos mercados, los precios experimentaron subidas de entre un 5% y un 8% y apenas mejoró el acceso a la propiedad.

Países Bajos, por su parte, optó por la vía fiscal. Actualmente, los menores de 35 años pueden beneficiarse de una exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales del 2% para viviendas de hasta 555.000 euros.

No obstante, la rebaja fiscal no se tradujo en un ahorro equivalente para los compradores.

Un estudio publicado este mes por los economistas Max Löffler y Jonas Wogh estima que la medida provocó un encarecimiento de las viviendas de entre el 1,2% y el 1,8%.

Es decir, buena parte del dinero que los jóvenes dejaron de pagar en impuestos acabaron desembolsándolo en el precio de la vivienda.

De esta forma, los vendedores se beneficiaron indirectamente de una medida destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a una casa.

Además, la exención animó a muchos jóvenes a adelantar sus compras, pero no consiguió aumentar de forma sostenida el porcentaje de propietarios entre este colectivo.

Todavía más llamativo es el caso de Francia. Un estudio de la economista Gabrielle Fack, publicado en 2006 y recogido por el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE), concluyó que 78 céntimos de cada euro adicional de ayuda al alquiler se trasladaron al precio de las rentas.

Según explica Bohnenkamp, el impacto de estas ayudas fue más allá de sus beneficiarios. El aumento de la capacidad de pago de una parte de los inquilinos intensificó la competencia por las viviendas disponibles y presionó al alza los precios del mercado.

Como consecuencia, los ciudadanos que no recibieron ninguna subvención también tuvieron que hacer frente a alquileres más caros, pero sin contar con ese respaldo económico.

Las promesas del 29-N

La experiencia europea deja una advertencia para España en plena recta final de la campaña electoral del 29-N.

Y es que, en plena crisis de acceso a la vivienda, las rebajas de impuestos y las ayudas económicas se han convertido en dos de las grandes bazas electorales de los partidos en su carrera hacia La Moncloa.

El PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para los menores de 40 años.

Vox va un paso más allá y plantea eliminar este impuesto para la adquisición de la primera vivienda.

Por su parte, el PSOE apuesta, entre otras medidas, por las deducciones fiscales para los inquilinos.

El Frente Amplio propone ayudas públicas para reducir el desembolso inicial de los hogares con menos recursos que accedan a viviendas cooperativas.

Unas medidas que, sobre el papel, supondrían un importante alivio para el bolsillo de los ciudadanos.

Por ejemplo, reducir el IVA del 10% al 4% en la compra de una vivienda de 250.000 euros permitiría al comprador ahorrarse 15.000 euros en impuestos.

Sin embargo, al igual que ocurre en Europa, la eficacia de estas medidas dependerá en buena medida de la capacidad de España para aumentar la oferta de vivienda.

El país lleva años formando más hogares de los que es capaz de atender con la construcción de nuevas casas. Un desequilibrio que no se resuelve aumentando la capacidad de compra de los ciudadanos.

Según los últimos cálculos del Banco de España, acumulamos un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025.

Sólo el pasado año se crearon unos 240.000 hogares frente a las 92.000 viviendas terminadas. Es decir, por cada casa construida se formaron más de dos nuevos hogares.

Y las perspectivas de revertir esta situación a corto plazo no son halagüeñas. La falta de suelo listo para construir, la escasez de mano de obra, el encarecimiento de los materiales y las trabas administrativas limitan la capacidad del sector para acelerar la construcción de viviendas.

Mientras tanto, el precio de las casas sigue sin dar tregua. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.355 euros en el segundo trimestre del año, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2025.

Ante este panorama, aumentar la capacidad de compra de los ciudadanos puede intensificar aún más la competencia por las escasas viviendas disponibles.

Y, como ha ocurrido con nuestros vecinos europeos, parte del ahorro derivado de las rebajas fiscales o de las ayudas económicas puede acabar diluyéndose en una nueva subida de los precios.

De ahí que Bohnenkamp insista en la necesidad de dirigir las ayudas a los ciudadanos con verdaderas dificultades para acceder a una vivienda.

De lo contrario, se corre el riesgo de subvencionar operaciones de compra que se habrían producido igualmente, como ocurrió en Países Bajos.

Pero, sobre todo, la economista incide en la necesidad de acompañar estas medidas de otras encaminadas a aumentar la oferta de vivienda.

En su efecto, España corre el riesgo de entrar en la rueda de necesitar cada vez más ayudas, para poder acceder a viviendas cada vez más caras. Y de ahí es difícil salir.