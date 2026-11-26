La incertidumbre lleva a parte de los potenciales compradores a posponer cierres hasta conocer la política del próximo Gobierno sobre vivienda, lo que reduce operaciones cerradas pese a que las consultas se mantienen.

¿Cómo influye la incertidumbre electoral del 29 de noviembre en las decisiones de compra de vivienda?

Porque el número de hipotecas descendió 3,3 por ciento en el segundo trimestre y el trimestre julio‑septiembre registró 124.145 hipotecas, un 3,9 por ciento menos que el trimestre anterior, señalando dos trimestres consecutivos de caída.

¿Por qué la actividad hipotecaria ha empezado a mostrar pérdida de impulso entre julio y septiembre según los Registradores?

Afecta al aumentar las cuotas y el coste total: el euríbor promedio provisional de noviembre es 3,311 por ciento frente al 2,172 por ciento de hace un año, y la tasa media de las nuevas hipotecas fijas ha subido, lo que eleva intereses y obliga a alargar plazos.

¿Cómo afecta a los compradores que el euríbor y los tipos hipotecarios hayan subido respecto a hace un año?

Ya ocurrido: los bancos han prestado 14 por ciento más dinero hasta septiembre, hasta 67.454 millones, porque las familias necesitan pedir más dinero; posible consecuencia: el coste total sube por tipos más altos, aumentando los intereses pagados durante la vida del préstamo.

¿Qué consecuencias ha tenido el encarecimiento de la vivienda en el importe y coste total de las hipotecas hasta septiembre?

Porque muchas de esas operaciones se empezaron a negociar meses antes, con condiciones de financiación más favorables, de modo que los datos de septiembre ofrecen una fotografía atrasada del mercado.

¿Por qué el sector inmobiliario duda del récord de 46.469 hipotecas sobre viviendas registrado en septiembre por el INE?

Los expertos prevén un perfil de comprador con mayor poder adquisitivo y un aumento del porcentaje de adquisiciones que se realizan sin necesidad de hipoteca.

La incertidumbre ante las elecciones generales del 29 de noviembre lleva a compradores e inversores a aplazar la toma de decisiones.

El encarecimiento de la vivienda y la subida de los tipos de interés obligan a las familias a endeudarse más y asumir mayores costes financieros.

El sector inmobiliario advierte de un inminente frenazo hipotecario a pesar del récord de 46.469 operaciones registrado por el INE en septiembre.

El récord de hipotecas de septiembre no convence al sector inmobiliario.

Los nuevos datos publicados este miércoles, 25 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) contrastan con la realidad de un mercado donde cada vez resulta más difícil cerrar una operación de compraventa.

La falta de viviendas, el encarecimiento de la financiación y la incertidumbre sobre la política de vivienda del próximo Gobierno complican cada vez más el acceso a la propiedad y amenazan con reducir el número de operaciones en los próximos meses.

Según los últimos datos publicados por el organismo público de estadística, en septiembre se constituyeron 46.469 hipotecas sobre viviendas, un 2,3% más que hace un año.

Sin embargo, el sector advierte de que estas cifras ofrecen una fotografía atrasada del mercado.

Buena parte de las operaciones registradas en septiembre comenzaron a negociarse meses atrás, en un escenario de financiación más favorable.

De hecho, los datos del Colegio de Registradores ya apuntan a una pérdida de impulso del mercado hipotecario.

El número de hipotecas sobre viviendas descendió un 3,3% en el segundo trimestre del año respecto a los tres meses anteriores.

Esta tendencia se ha mantenido entre julio y septiembre, periodo en el que se registraron 124.145 hipotecas sobre viviendas, un 3,9% menos que en el trimestre anterior.

El mercado encadena así dos trimestres consecutivos de caídas, que cada vez son más pronunciadas.

A ello se suma el enfriamiento de las compraventas, que descendieron un 13,4% interanual en septiembre y acumulan una caída del 3,6% en los nueve primeros meses del año.

Y todo ello mientras el precio del metro cuadrado continuaba subiendo a doble dígito, con un incremento del 12,8% en agosto respecto al mismo mes de 2025, según los notarios.

Una situación que explica por qué el número de hipotecas sigue creciendo pese a la caída de las compraventas.

La razón es que el encarecimiento de la vivienda aumenta la necesidad de financiación de los compradores, tal y como apunta Juan Villén, director general de Idealista/hipotecas.

Entre enero y septiembre, el número de hipotecas sobre viviendas ha aumentado un 4,7%. Sin embargo, la cantidad de dinero que han prestado los bancos ha crecido un 14%, hasta alcanzar los 67.454 millones de euros.

Y es que "las familias necesitan endeudarse más para comprar lo mismo", explica Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

El problema es que los compradores no sólo tienen que pedir más dinero al banco para adquirir una vivienda, sino que ahora también tienen que pagar más intereses por ese préstamo.

De hecho, según los cálculos de Kelisto, quienes contraten ahora una hipoteca media a tipo fijo tendrán que desembolsar cerca de 20.000 euros más en intereses durante toda la vida del préstamo que quienes lo hicieron hace un año.

Este encarecimiento responde tanto al aumento del importe de las hipotecas como a la subida de los tipos de interés que ofrecen los bancos, que han pasado del 2,803% de media en noviembre de 2025 al 3,193% actual.

A ello se suma la necesidad de muchas familias de alargar el plazo de devolución del préstamo para poder asumir las cuotas mensuales.

Una fórmula que permite reducir el desembolso de cada mes, pero que acaba encareciendo el coste total de la hipoteca.

Sin embargo, la situación tampoco es mucho más favorable para quienes optan por una hipoteca a tipo variable.

El euríbor, índice al que están vinculados la mayoría de estos préstamos, registra en noviembre una media provisional del 3,311%, frente al 2,172% de hace un año.

Y las perspectivas no apuntan a un abaratamiento de la financiación a corto plazo. El mercado espera que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subir los tipos de interés en su próxima reunión, el 17 de diciembre, y contempla nuevos incrementos a lo largo de 2027.

Esto podría complicar todavía más el acceso a la vivienda de quienes necesitan recurrir a una hipoteca para comprar una casa.

Esto hace que cada vez más familias tengan dificultades para asumir la cuota mensual de una hipoteca y, por tanto, para conseguir que el banco se la conceda.

"Estamos asistiendo a una expulsión silenciosa de miles de familias del mercado de la vivienda en propiedad", advierte Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Pendientes de las urnas

Pese a ello, el interés por comprar una vivienda no parece haber disminuido. Desde RN Tu Solución Hipotecaria mantienen el volumen de consultas, pero ya detectan una reducción de las operaciones que llegan a cerrarse.

"Hay gente que tiene la hipoteca aprobada, pero lo que no tiene es la vivienda", asegura Ricardo Gulias, CEO de la compañía, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

A estas dificultades se suma ahora la cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El sector observa que la incertidumbre electoral está llevando a parte de los compradores a aplazar sus decisiones hasta conocer el resultado de las urnas y las medidas que adoptará el próximo Gobierno en materia de vivienda.

Y es que a la inseguridad jurídica que viene denunciando el sector se suma ahora la posibilidad de nuevos cambios normativos.

Está por ver qué ocurrirá con la Ley de Vivienda, si se mantendrán las medidas recogidas en el último real-decreto del Ejecutivo o si se pondrán en marcha nuevas ayudas a la compra y rebajas fiscales.

En este escenario, hay consumidores que prefieren esperar antes de comprometerse con una hipoteca.

También los hay que confían en que un cambio en la regulación del alquiler anime a más propietarios a poner sus viviendas a la venta y amplíe así la oferta disponible.

Menos hipotecas

Con este escenario sobre la mesa, el sector pone en duda que el mercado hipotecario pueda mantener el ritmo de crecimiento de los últimos meses.

Desde Fotocasa advierten de que todavía no se ha trasladado por completo el impacto de la subida de los tipos de interés a las estadísticas hipotecarias.

Las próximas publicaciones del INE permitirán comprobar hasta qué punto el encarecimiento de la financiación está reduciendo la concesión de préstamos.

"Esperamos que el mercado hipotecario vaya perdiendo velocidad durante los próximos meses, a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen completamente a las operaciones", asegura María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Además, pese a la competencia entre los bancos por captar clientes, las ofertas hipotecarias empiezan a ser menos atractivas que hace unos meses.

Esto, unido al encarecimiento de la vivienda, está provocando un cambio en el perfil del comprador.

Las personas con mayor poder adquisitivo empiezan a ganar protagonismo frente a aquellas con menos capacidad de ahorro y una mayor dependencia de la financiación bancaria.

De hecho, Fotocasa prevé que el porcentaje de compradores que no necesitan recurrir a una hipoteca, actualmente situado en el 32%, pueda aumentar durante los próximos meses.

Desde Idealista también mantienen las dudas sobre la evolución del mercado hipotecario en la recta final del año.

"Queda pendiente de ver si, para la recta final del año, la percepción de ralentización del mercado de vivienda se traslada también a los datos hipotecarios o si éstos mantienen el dinamismo actual", explica Juan Villén.

Por su parte, desde RN Tu Solución Hipotecaria dan prácticamente por hecho que el mercado cerrará 2026 por debajo de los registros del año pasado, pese al crecimiento acumulado hasta septiembre.

"La reducción de las compraventas y la pérdida de impulso que estamos observando terminarán trasladándose a las estadísticas hipotecarias", asegura Gulias.

Eso sí, una caída de la actividad hipotecaria no implica necesariamente una caída de los precios de la vivienda ni una falta de interés por comprar.