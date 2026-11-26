Sevilla y Málaga lideran las subidas de precio entre las capitales, con 29,2% y 28,4% respectivamente; en hipotecas, Castilla‑La Mancha, Andalucía y Madrid registraron los mayores descensos en firma de préstamos.

¿Qué comunidades han registrado las mayores subidas de precio y las mayores caídas en la firma de hipotecas?

Ya se han aplazado compras: entre enero y octubre se firmaron 560.511 compraventas, un 9% menos que en 2025, y la subida de precios reduce el poder adquisitivo, lo que empuja a muchas familias a posponer la compra.

¿Qué impacto tiene la caída de compraventas en los ciudadanos que querían comprar vivienda en 2026?

La oferta sigue limitada frente a la demanda y la construcción no compensa el déficit de vivienda, lo que mantiene la presión alcista de precios pese al descenso de operaciones; subidas extraordinarias se observan en todas las comunidades.

¿Cómo se explica que las ventas caigan mientras el precio de los pisos sube un 15,6%?

Ya se firmaron menos hipotecas: 28.807 préstamos, un descenso interanual del 12,6%, la mayor caída desde noviembre de 2023; además, la proporción de compras con hipoteca sube al 52,5%. Esto refleja menos operaciones y mayor dependencia de financiación por la subida de precios.

¿Qué consecuencias ha tenido la caída de compraventas en el mercado hipotecario en octubre?

El CGN atribuye la ralentización a la incertidumbre generada por cambios normativos recientes y la proximidad de las elecciones, que hacen a compradores y vendedores posponer firmas. La presidenta del notariado lo vinculó directamente a la caída de operaciones registrada en octubre.

¿Por qué dice el Consejo General del Notariado que la inseguridad jurídica está frenando las compraventas antes del 29‑N?

La firma de préstamos hipotecarios cayó un 12,6% en octubre, firmando su mayor retroceso desde finales de 2023, aunque el 52,5% de las compras requirió financiación.

El Notariado vincula el parón del mercado a la inseguridad jurídica por cambios normativos y a la incertidumbre generada por la cercanía de las elecciones generales.

Pese al desplome de las operaciones, el precio del metro cuadrado se encareció un 15,6% hasta los 2.582 euros, acumulando diez meses de subidas.

La compraventa de viviendas en España sufrió en octubre un descenso del 15,4% interanual, lo que representa la mayor caída registrada en lo que va de año.

La compraventa de viviendas en España registró en octubre su mayor caída en lo que va de año. Las operaciones descendieron un 15,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta las 54.823.

Un retroceso que contrasta con el encarecimiento de los pisos, cuyo precio se disparó un 15,6%, hasta los 2.582 euros por metro cuadrado.

Así lo reflejan los datos presentados este jueves, 26 de noviembre, por el Observatorio Notarial de la Vivienda, la nueva herramienta del Consejo General del Notariado (CGN) para conocer la evolución del mercado inmobiliario con mayor inmediatez.

A diferencia de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos de los notarios recogen las operaciones en el momento de la firma de las escrituras y no de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Esto permite disponer de una fotografía más actualizada del mercado en un momento de especial incertidumbre para el sector inmobiliario.

De esta manera, hemos conocido que en octubre se firmaron 54.823 compraventas de vivienda. Con este dato, el mercado inmobiliario encadena ya diez meses consecutivos de caídas interanuales.

El descenso, además, es prácticamente generalizado. Las operaciones se redujeron en 16 de las 17 comunidades autónomas y la caída fue más pronunciada en la venta de pisos (-16,7%) que en la de viviendas unifamiliares (-11,8%).

En total, entre enero y octubre se han firmado 560.511 compraventas de vivienda en España, un 9% menos que en el mismo periodo de 2025.

La incertidumbre normativa

Desde el Notariado apuntan a la inseguridad jurídica como uno de los posibles factores detrás de este descenso de las operaciones.

La incertidumbre generada por los últimos cambios normativos y la cercanía de las elecciones generales, explican, podrían estar condicionando las decisiones de compra.

"Sin seguridad jurídica no hay desarrollo económico posible", ha advertido Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del CGN, este jueves durante la presentación de su nueva herramienta.

Y es que, más allá de las cifras, Barrio Del Olmo señala que "en las notarías, día a día, ya se está notando cómo esto se va ralentizando".

Una preocupación que también trasladan al mercado del alquiler. Desde el Notariado consideran que las últimas medidas adoptadas están contribuyendo a retraer este mercado e insisten en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los inquilinos.

"Si no se garantiza seguridad jurídica en el mercado del alquiler al propietario y al inquilino, jamás avanzará", ha advertido la presidenta.

Los notarios apuntan a un momento de paralización del mercado inmobiliario y consideran que habrá que esperar al resultado de las elecciones para conocer su evolución.

Precios cada vez más altos

Sin embargo, el enfriamiento de las compraventas no se está traduciendo en una moderación de los precios. Más bien todo lo contrario.

Según los últimos datos presentados por los notarios, el precio de los pisos ha aumentado en las 17 comunidades autónomas en octubre.

Entre las grandes capitales españolas, destacan las subidas de Sevilla (29,2%) y Málaga (28,4%).

En los diez primeros meses del año, el precio de los pisos ha crecido un 14,7% respecto al mismo periodo de 2025. El mayor incremento registrado desde 2013 para este periodo.

Estos datos llegan en un momento de especial preocupación. España sigue arrastrando un importante déficit de viviendas y la construcción de obra nueva continúa sin dar respuesta al volumen de demanda.

A ello se suma la pérdida de poder adquisitivo de los potenciales compradores ante el encarecimiento de los inmuebles.

Una situación que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda y puede llevar a muchas familias a aplazar sus planes de compra.

El frenazo de las hipotecas

Asimismo, la caída de las compraventas también empieza a pasar factura al mercado hipotecario.

En octubre se firmaron 28.807 préstamos para la adquisición de vivienda, un 12,6% menos que hace un año. Es el mayor descenso interanual desde noviembre de 2023.

La firma de hipotecas cayó en todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha (-22,9%), Andalucía (-19,7%) y Madrid (-19,1%) registraron los mayores descensos.

Pese a ello, el peso de las compras financiadas con una hipoteca sigue creciendo. Y es que la subida de los precios aumenta la necesidad de recurrir a la financiación bancaria.

En octubre, el 52,5% de las operaciones recurrió a financiación hipotecaria, 1,7 puntos porcentuales más que hace un año.

El importe medio de estos préstamos, por su parte, se situó en 175.705 euros, un 2% menos que en octubre de 2025. Los préstamos cubrieron, de media, el 72,2% del precio de los inmuebles en las compras con financiación.