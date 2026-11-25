Significa que no se alcanzaba ese volumen en un mes de septiembre desde 2010, lo que indica una recuperación de la actividad hipotecaria estacional respecto a la última década.

¿Qué significa que septiembre marque el mayor número de hipotecas para ese mes desde 2010?

En los nueve primeros meses el número de hipotecas subió 4,7%; el capital prestado aumentó un 14% y el importe medio un 8,8%, mostrando un crecimiento sostenido del crédito hipotecario.

¿Cómo ha evolucionado el importe medio y el capital prestado en lo que va de año?

La mayoría contrata ahora a tipo fijo; en septiembre 62,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron a tipo fijo frente a 37,5% a tipo variable, según el INE.

Ya ocurrido: encarece ligeramente el coste financiero frente a periodos con tipos más bajos; posible efecto: si los tipos vuelven a subir, las hipotecas variables se encarecerán y la demanda podría moderarse.

¿Qué consecuencias tiene para los compradores que el tipo medio de las hipotecas esté en el 3,05%?

La subida responde a un incremento de la actividad crediticia registrada por el INE en septiembre, con más compraventas y mayor volumen prestado; además el importe medio creció un 3,7% hasta 178.352 euros, lo que elevó el total de préstamos concedidos.

¿Por qué ha subido el número de hipotecas sobre viviendas un 2,3% en septiembre hasta 46.469?

El tipo de interés medio se situó en el 3,05%, encadenando tres meses consecutivos por encima del 3%, con una preferencia del 62,5% por las hipotecas a tipo fijo.

El importe medio de los préstamos hipotecarios aumentó un 3,7% interanual, situándose en 178.352 euros, mientras que el capital prestado creció un 6,1%.

La firma de hipotecas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre hasta los 46.469 préstamos, registrando la cifra más alta para este mes desde el año 2010.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 3,05%, frente al 3,08% de agosto. Con septiembre, ya son tres los meses consecutivos en que este indicador marca tasas superiores al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 3,7% interanual en septiembre, hasta los 178.352 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 6,1%, hasta superar los 8.287 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,5%, se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 62,5% lo hicieron a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 3,04% para las hipotecas de tipo variable y del 3,06% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 37,3% y el capital prestado, un 35,1%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 1,6% respecto al mes previo.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 4,7%, con avances del 14% en el capital prestado y del 8,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.