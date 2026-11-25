Hay falta de criterios comunes para definir "industrializada", diversidad de grados de prefabricación y escasa oferta fabril; además, la fabricación previa exige inversión y proveedores logísticos aún insuficientes.

¿Qué hay detrás de que hoy la industrialización represente menos del 2% de la construcción nacional?

Las grandes promotoras con volumen pueden repartir la inversión en fábricas y hacer pedidos masivos; las pymes, al construir pocas viviendas, enfrentan mayores costes unitarios y problemas de financiación.

Porque la capacidad industrial nacional es limitada, falta suelo y las licencias tardan, y el PERTE apunta a producir 20.000 viviendas anuales al cabo de la década, por lo que el impacto es a medio-largo plazo.

¿Por qué la industrialización no resolverá la crisis de la vivienda a corto plazo en España?

Ya ocurrido: las promociones pueden terminarse antes y reducir seis meses de costes financieros y de obra; potencialmente: recuperar inversión antes permite lanzar nuevos proyectos y mejorar la rentabilidad.

¿Qué consecuencias tiene para los promotores la reducción de plazos de hasta un 30% en la construcción industrializada?

El Ejecutivo busca acelerar entregas y reducir la exposición a subidas de costes gracias a fabricar elementos fuera de obra; el PERTE aporta 1.300 millones para impulsar fábricas y proyectos en diez años.

¿Por qué el Gobierno ha incluido la industrialización de la vivienda en el PERTE con 1.300 millones?

Las grandes promotoras impulsan plantas de fabricación propia para ganar certidumbre en costes y plazos, mientras que las pymes enfrentan mayores barreras de acceso.

El Gobierno ha lanzado un PERTE de 1.300 millones de euros a diez años para alcanzar 20.000 viviendas anuales, por lo que no será una solución inmediata al déficit habitacional.

El sector representa actualmente menos del 2% de la edificación nacional debido a la falta de tejido industrial, inversión previa y capacidad de adaptación en las fábricas.

La construcción industrializada gana terreno en España para reducir hasta un 30% los plazos de ejecución, aunque supone un coste inicial un 5% superior al de la obra tradicional.

España necesita construir más viviendas y hacerlo más rápido. Sin embargo, la falta de suelo, la escasez de mano de obra, las trabas administrativas y el encarecimiento de los materiales tienen cada vez más atascado al sector de la construcción.

Ante esta situación, cada vez más promotoras buscan alternativas a la obra tradicional para agilizar sus proyectos. Y entre ellas gana terreno la construcción industrializada.

El problema es que España todavía no cuenta con la capacidad industrial ni con un tejido empresarial preparado para extender este modelo a gran escala.

La puesta en marcha de fábricas requiere una elevada inversión inicial y un volumen de pedidos suficiente para garantizar su rentabilidad. A ello se suma la necesidad de adaptar los procesos de trabajo y contar con profesionales especializados. Una transformación del sector que podría tardar más de diez años en consolidarse.

Pese a estas limitaciones, el interés de las promotoras sigue creciendo. Y eso que el coste inicial de la industrialización es en torno a un 5% superior al de la obra tradicional.

Sin embargo, la posibilidad de reducir un 30% los plazos de ejecución puede compensar ese desembolso adicional.

Un potencial que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a situar este modelo entre sus grandes apuestas para hacer frente a la crisis de la vivienda.

En abril de 2025 presentó el PERTE de la Industrialización de la Vivienda, con una inversión pública de 1.300 millones de euros durante diez años.

Sin embargo, los propios plazos del Ejecutivo dan una idea del camino que todavía queda por recorrer. Su objetivo pasa por alcanzar una producción de 20.000 viviendas industrializadas al año al término de esa década. Por tanto, difícilmente será una solución a corto plazo.

Del baño al edificio completo

Actualmente, la construcción industrializada representa menos del 2% de la construcción nacional, según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).

No obstante, desde la patronal aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que resulta complicado medir su avance, ya que el sector todavía no cuenta con un criterio común para determinar qué se considera una vivienda industrializada.

Y es que no todas las empresas industrializan de la misma manera. Algunas fabrican gran parte del edificio en una planta industrial para después montarlo sobre el terreno. Otras mantienen la obra tradicional, pero incorporan elementos previamente fabricados, como baños, balcones o ventanas.

Un ejemplo de ello es Grupo Avintia. La compañía explica a este medio que cuenta con más de 4.000 viviendas industrializadas, entre las ya entregadas y las que están en ejecución, y prevé superar las 9.000 viviendas gestionadas en el horizonte 2026-2027.

En sus proyectos industrializados, hasta el 60% de los elementos del edificio pueden fabricarse fuera de la obra.

Sin embargo, la compañía también recurre a la fabricación de determinados componentes para sus promociones tradicionales. De esta forma, ambos modelos conviven incluso dentro de una misma obra.

El tiempo también es dinero

Pero ¿dónde está el negocio de apostar por un sistema de construcción inicialmente más caro?

Desde APCEspaña explican a este periódico que, para valorar la rentabilidad de este modelo, no basta con tener en cuenta lo que cuesta levantar un edificio. También hay que sumar todos los gastos hasta la entrega de las llaves.

"El tiempo es un coste silencioso en la promoción inmobiliaria", aseguran desde Kronos Homes a este periódico.

La promotora explica que la reducción de los plazos de ejecución, la mayor precisión en los trabajos y el mejor aprovechamiento de los materiales pueden compensar ese desembolso inicial sin renunciar a la calidad de los edificios.

Para entenderlo, basta con hacer cuentas. Una promoción con un plazo de ejecución de 20 meses podría estar terminada en 14. Son seis meses menos de gastos asociados a la obra y de posibles intereses bancarios. Además, la empresa puede recuperar antes su inversión y destinar ese capital a nuevos proyectos.

Otra de las ventajas está en el mayor control del presupuesto. Según los datos aportados por el sector, los costes de construcción han aumentado más de un 25% desde 2019.

Un aumento del que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) lleva tiempo alertando. Y es que las continuas subidas de los precios de los materiales pueden disparar el presupuesto inicial de una obra y reducir el margen de beneficio de las empresas.

De hecho, ya en junio, la CNC alertó de que la crisis energética había afectado al 90% de las constructoras y había llevado al 56% a ralentizar su actividad.

Fabricar previamente determinados elementos del edificio facilita cerrar los precios con mayor antelación. Además, al acortar los tiempos de obra, las empresas están menos expuestas a posibles subidas de costes.

"La industrialización es certidumbre", aseguran desde Grupo Avintia a este periódico. Y es que saber cuánto va a costar construir un edificio y cuándo se podrán entregar las viviendas supone una ventaja económica que va más allá del precio inicial de la obra.

Construcción a dos velocidades

Ahora bien, las cuentas no salen igual para todas las empresas. Y ahí reside uno de los grandes obstáculos para extender este modelo en España.

El tejido empresarial del sector promotor y constructor está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Su capacidad económica y su volumen de actividad poco tienen que ver con los de las grandes compañías.

Una promotora que construye cientos de viviendas puede realizar grandes pedidos a las fábricas y repartir los costes entre un mayor número de inmuebles.

En cambio, para una pequeña empresa que apenas levanta unas decenas de casas, el desembolso adicional puede resultar difícil de asumir.

A las dificultades para conseguir financiación se añaden las limitaciones de la oferta industrial. Desde Kronos Homes apuntan a la falta de capacidad de las fábricas para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades arquitectónicas de cada promoción.

Por tanto, no basta con que las promotoras quieran industrializar sus proyectos. También necesitan tener músculo financiero y encontrar una industria capaz de dar respuesta a sus necesidades.

Una industria por construir

Algunas de las grandes compañías del sector ya trabajan para ampliar esa capacidad industrial. Grupo Avintia se ha marcado como objetivo fabricar 10.000 viviendas al año en 2028, con un grado de industrialización del 80%.

Actualmente, su fábrica de Aranda de Duero (Burgos) tiene capacidad para producir 3.000 viviendas anuales.

A ella se sumará la futura Ciudad de la Industrialización de Ávila, con una inversión prevista de más de 45 millones de euros y capacidad para fabricar hasta otras 7.000 casas al año.

Pero la propia compañía reconoce que no basta con abrir fábricas. También es necesario desarrollar una red de proveedores y una infraestructura logística capaz de abastecer a las obras.

Mientras tanto, las primeras ayudas empresariales del PERTE del Gobierno todavía están pendientes de resolución. Según la referencia del Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre, está previsto que la primera convocatoria articulada por su Oficina Técnica se resuelva durante el primer semestre de 2027.

Todo ello en un país que, según las estimaciones del Banco de España, podría acumular un déficit de un millón de viviendas en 2028.

Así, la industrialización puede contribuir a reducir esa brecha, pero su alcance también dependerá de la capacidad de España para resolver otros problemas, como la falta de suelo o los retrasos en la concesión de licencias.

Porque de poco sirve reducir los meses necesarios para levantar un edificio si las promotoras siguen tardando años en poder empezar a construirlo.