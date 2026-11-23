Vox propone un IVA del 0% para la primera vivienda nueva de familias españolas y bonificar al 100% el ITP en vivienda usada; al mismo tiempo plantea gravar con mayor fiscalidad a compradores no comunitarios y aplicar recargos a operaciones especulativas de fondos.

¿Qué diferencias fiscales concretas propone Vox respecto a la primera vivienda y a los compradores extranjeros?

El déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 obliga a los partidos a priorizar oferta pública y medidas para acelerar construcción; en la práctica explica por qué programas insisten en movilizar suelo, reducir trabas y financiar proyectos masivos.

¿Qué impacto tiene el déficit de viviendas estimado por el Banco de España en las propuestas electorales?

Frente Amplio propone incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en doce años y destinar el 1% del PIB; para lograrlo plantea construir, comprar, movilizar vacíos y expropiar inmuebles a grandes tenedores según tramos de tamaño de cartera.

¿Cómo plantea Frente Amplio ampliar el parque público y qué papel juega la expropiación en su programa?

El PSOE se compromete a destinar anualmente el 1% del PIB a facilitar el acceso; incluye ampliar el parque público hasta niveles europeos, crear un parque estatal de cien mil viviendas (Casa47), un banco estatal de suelo, más de 25.000 millones del ICO y financiación para rehabilitación y construcción industrializada.

¿Qué compromete el PSOE con el 1% del PIB en vivienda y qué instrumentos incluye su programa?

El PP quiere ampliar la oferta para bajar precios; propone movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo y reducir trámites para conceder licencias —incluye que se consideren aprobadas si no responden en tres meses— además de convertir oficinas en viviendas y usar fondos del ICO y BEI.

¿Por qué propone el PP construir un millón de viviendas y qué medidas concretas plantea Feijóo para lograrlo?

Frente Amplio aboga por la intervención total del mercado: incorporar 1,5 millones de viviendas públicas, expropiar a grandes tenedores, limitar precios del alquiler y fijar un recargo de ITP para segundas casas.

Vox apuesta por priorizar a los españoles en las ayudas, rebajar el IVA al 0% para la primera vivienda nueva, prohibir el alquiler a inmigrantes irregulares y desalojos en menos de 24 horas.

El PSOE propone destinar el 1% del PIB anual a vivienda, crear un parque público de 100.000 casas asequibles, congelar rentas en zonas tensionadas y préstamos sin intereses para jóvenes.

El Partido Popular plantea construir un millón de viviendas, derogar la Ley de Vivienda, reducir el IVA del 10% al 4% para la primera casa de jóvenes y desalojar okupas en 48 horas.

La crisis de vivienda también se juega en las urnas. A seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los cuatro principales partidos políticos ponen sobre la mesa sus recetas para resolver uno de los mayores problemas de España.

Y aunque todos prometen facilitar el acceso a una casa, los caminos para conseguirlo son muy diferentes.

PSOE, PP, Vox y el Frente Amplio llegan al 29-N con propuestas que dibujan cuatro modelos completamente distintos para el mercado inmobiliario.

Lo hacen en un momento especialmente complicado. Comprar una vivienda es cada vez más caro, los alquileres siguen presionando los bolsillos y la construcción no consigue responder a la demanda.

A ello se suma un problema de fondo. España necesita muchas más casas de las que construye. El Banco de España calcula un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. Y las previsiones tampoco invitan al optimismo.

Con este escenario, los programas electorales sitúan la vivienda entre sus principales compromisos. La gran diferencia está en quién debe asumir el protagonismo.

Partido Popular

En plena batalla electoral por la vivienda, Alberto Núñez Feijóo responsabiliza a Pedro Sánchez de la falta de casas y del encarecimiento del mercado tras ocho años de gobierno socialista.

Ante esta situación, el líder del Partido Popular plantea un cambio de rumbo frente a las políticas del Ejecutivo.

Su apuesta pasa por construir más viviendas y reducir las trabas administrativas. Para ello, promete levantar un millón de casas mediante la movilización de suelo público y privado y la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para conseguirlo, el PP propone aprobar una nueva Ley del Suelo, facilitar terrenos para construir grandes proyectos de vivienda y eliminar trámites innecesarios.

También quiere reducir a tres meses el plazo para conceder licencias de obra y rehabilitación. Si la Administración no responde en ese tiempo, el permiso se consideraría aprobado, siempre que cumpla la normativa.

Asimismo, quiere aprovechar mejor los edificios existentes. Plantea convertir oficinas y locales en viviendas asequibles, dividir pisos grandes y permitir nuevas plantas en edificios cuando las condiciones urbanísticas lo permitan.

En materia de financiación, propone movilizar recursos del ICO, del Banco Europeo de Inversiones y de fondos europeos. También busca impulsar la construcción industrializada y formar nuevos trabajadores para el sector.

Además, quiere premiar con mayores recursos a los ayuntamientos que faciliten suelo y vivienda asequible. El programa también contempla anticipar la capacidad de las redes eléctricas para garantizar el suministro de los nuevos desarrollos residenciales.

Pero una de sus principales apuestas está en los impuestos.

El PP quiere reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años. Además, plantea un ITP reducido para jóvenes compradores de vivienda usada, con posibilidad de fraccionar el pago.

A ello suma avales públicos de hasta el 20% del valor de la vivienda y la creación de una cuenta de ahorro para jóvenes con deducciones fiscales.

También propone ampliar de dos a cuatro años el plazo para reinvertir la venta de la vivienda habitual sin tributar por la ganancia.

Para rehabilitar la vivienda habitual, plantea aplicar un IVA del 4% y facilitar ayudas y financiación.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular en el 29-N. Europa Press

Unas rebajas que también llegarían al mundo rural. El PP propone eliminar los impuestos por comprar una vivienda habitual en municipios despoblados, además de ofrecer incentivos económicos para adquirir o rehabilitar casas en zonas con pérdida de población.

El programa incluye ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres rurales y del mar.

También plantea construir nuevas viviendas en Ceuta y adaptar la normativa urbanística de las dos ciudades autónomas a sus necesidades.

Para las personas con discapacidad, apuesta por mejorar la accesibilidad y promover viviendas con apoyos.

En el caso de los autónomos, quiere proteger por defecto su vivienda habitual frente a los riesgos de su actividad y aclarar las deducciones de determinados gastos vinculados al inmueble.

En el alquiler, el partido de Núñez Feijóo propone derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y acabar con los índices de precios.

A cambio, ofrece incentivos fiscales a los propietarios que mantengan al mismo inquilino durante tres años adicionales con subidas inferiores al IPC.

También plantea deducciones en el IRPF para los arrendatarios, graduadas según sus ingresos, aunque no concreta su cuantía.

Otra de sus prioridades es la okupación ilegal. El PP promete recuperar las viviendas okupadas en 48 horas por orden judicial y permitir que las comunidades de vecinos también puedan solicitar el desalojo.

Además, plantea eximir a los propietarios del pago de agua, luz, gas e impuestos mientras dure la okupación, declarar nulo el empadronamiento de los okupas ilegales y endurecer las penas contra las mafias dedicadas a esta actividad.

PSOE

Por su parte, Pedro Sánchez lleva por bandera la vivienda en campaña electoral tras conseguir sacar adelante su decreto de medidas urgentes a las puertas del 29-N.

La norma, aprobada el pasado 12 de noviembre, limita las subidas del alquiler al 2%, prorroga dos años los alquileres y amplía la protección frente a los desahucios de personas vulnerables.

Con este respaldo parlamentario, Sánchez llega a las urnas con una apuesta por reforzar la intervención pública y mantener la regulación del mercado.

Su principal compromiso electoral es destinar cada año el 1% del PIB a facilitar el acceso a la vivienda.

En su programa, el PSOE plantea ampliar el parque público y protegido hasta acercarlo a los niveles europeos.

Para ello, propone que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o protegidas con carácter permanente.

También quiere consolidar Casa47 como uno de los principales instrumentos de esta política. El objetivo es constituir un parque estatal de 100.000 viviendas asequibles, mediante construcción y adquisición.

A ello suma más de 25.000 millones de euros de financiación del ICO, recursos para rehabilitación y nuevas promociones, un banco estatal de suelo público y una ley para reconocer a los proveedores sociales de vivienda.

El programa también contempla una nueva Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo, financiación para urbanizar terrenos y un impuesto sobre solares residenciales sin desarrollar.

En paralelo, el partido de Pedro Sánchez quiere impulsar la construcción industrializada mediante financiación del ICO para empresas, fábricas de módulos y nuevas promociones. También propone reforzar la Formación Profesional para cubrir la falta de trabajadores en el sector.

A ello suma el compromiso de rehabilitar al menos otras 550.000 viviendas. Para conseguirlo, plantea ampliar las ayudas destinadas a mejorar edificios y barrios, especialmente en las zonas más vulnerables, aunque no concreta cuánto dinero destinará a este objetivo.

También plantea extender el autoconsumo y mejorar la eficiencia energética de los hogares. Para ello, contempla más de 4.700 millones de euros del Plan Social del Clima destinados a construir y rehabilitar viviendas sostenibles a precios asequibles.

En el mercado del alquiler, el PSOE propone congelar temporalmente las rentas superiores a los índices de referencia en las zonas tensionadas y ampliar la duración de los contratos. Sin embargo, no concreta durante cuánto tiempo se aplicarían estas medidas.

Además, quiere reforzar las inspecciones para detectar fraudes en los alquileres de corta duración, con una línea específica de financiación cuya cuantía tampoco detalla.

En materia fiscal, plantea actualizar las deducciones para los inquilinos y mantener las bonificaciones a los propietarios que reduzcan los alquileres.

Para facilitar la compra, propone el programa TUCASA, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros. Ofrecería préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para adquirir la primera vivienda.

Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista en el 29-N. Europa Press

Otra de sus apuestas es frenar la especulación. El PSOE quiere crear impuestos progresivos sobre determinadas viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión, especialmente las destinadas a usos turísticos, las vacías o las alquiladas a precios considerados abusivos.

Además, propone permitir impuestos municipales sobre las pernoctaciones turísticas, recuperar viviendas vacías para el alquiler asequible y crear registros de contratos, fondos de inversión y SOCIMI.

Su programa también incorpora medidas para colectivos con mayores dificultades de acceso.

El PSOE quiere destinar suelo público a cooperativas de viviendas para mayores, fomentar los alojamientos colaborativos y adaptar las casas a las necesidades de las personas de edad avanzada.

En el mundo rural, propone rehabilitar viviendas vacías, ampliar el parque público y facilitar el alquiler a nuevos residentes. También contempla viviendas accesibles para personas con discapacidad y medidas para favorecer la emancipación juvenil.

El PSOE también propone dar prioridad en el acceso a la vivienda a las mujeres en situación de vulnerabilidad, dentro de una estrategia contra la pobreza femenina.

Además, quiere crear un registro público de personas que dejen de pagar las pensiones de alimentos, los alquileres o las hipotecas de la vivienda familiar.

En materia de desahucios, el PSOE propone mantener la protección de las personas vulnerables sin alternativa habitacional. Para ello, plantea crear un mecanismo de garantía frente al desalojo y que las administraciones asuman el coste de esta protección, en lugar de trasladarlo a los pequeños propietarios.

Sin embargo, también promete actuar contra la okupación ilegal. Su programa contempla desalojos de viviendas okupadas en 48 horas y juicios por desahucio en un máximo de tres meses. Además, quiere reforzar los juzgados de guardia para agilizar los procedimientos contra las mafias de okupación.

A ello suma la ampliación de la justicia gratuita para las víctimas de abusos inmobiliarios, especialmente para familias de zonas tensionadas e inquilinos de viviendas asequibles adquiridas por fondos de inversión.

Por último, el PSOE quiere aumentar la inversión europea en vivienda pública y asequible mediante un presupuesto comunitario más ambicioso. No obstante, no concreta cuánto dinero adicional destinaría a este objetivo.

Vox

Por su parte, Vox también apuesta por aumentar la oferta, pero sitúa el control migratorio y la prioridad nacional en el centro de su política residencial.

El partido de Santiago Abascal propone dar preferencia a los españoles en el acceso a vivienda protegida, vivienda social y ayudas al alquiler.

Para incrementar la construcción, plantea reformar la Ley del Suelo, liberar terrenos, simplificar los trámites urbanísticos y reducir los impuestos asociados a la edificación.

Además, quiere aumentar la inversión pública en vivienda protegida y facilitar su construcción mediante acuerdos con empresas privadas. Para ello, propone ceder suelo, conceder subvenciones y ofrecer avales y préstamos en condiciones favorables a los promotores.

En materia fiscal, presenta una de las rebajas más importantes. Vox propone un IVA del 0% para la primera vivienda habitual nueva de las familias españolas y una bonificación del 100% del ITP para comprar una vivienda usada.

También quiere recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual.

En cambio, plantea una fiscalidad agravada para compradores no comunitarios y operaciones especulativas de fondos y sociedades. La recaudación se destinaría a facilitar la compra y construir vivienda protegida.

Al igual que sus posibles socios, el Partido Popular, Vox propone derogar la Ley de Vivienda. A cambio, plantea rebajas fiscales para los propietarios que alquilen sus casas durante largos periodos y deducciones para los inquilinos españoles, aunque no concreta la cantidad.

Respecto a los pisos turísticos, plantea regular su proliferación y reforzar la inspección de alojamientos ilegales.

Además, quiere prohibir el alquiler de viviendas a inmigrantes en situación irregular y exigir la comprobación de la residencia legal antes de firmar un contrato.

Santiago Abascal, candidato de Vox al 29-N. Europa Press

La okupación ilegal es otra de sus prioridades. Vox promete desalojar las viviendas okupadas en menos de 24 horas para que sus propietarios recuperen inmediatamente el inmueble. Además, plantea ofrecerles asistencia jurídica gratuita y eximirlos del pago de impuestos, luz, agua, gas y otras cargas mientras dure la okupación.

También propone endurecer el Código Penal y convertir la denominada inquiokupación en un delito de estafa.

Frente Amplio

Frente Amplio presenta el programa más intervencionista de los cuatro. Su propuesta pasa por aumentar de forma masiva la vivienda pública, limitar los precios y endurecer la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias.

La coalición propone incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en doce años, a un ritmo de 125.000 anuales, y destinar el 1% del PIB cada año a esta política.

También plantea limitar el alquiler público a 600 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados y evitar que el esfuerzo de los hogares supere el 25% de sus ingresos.

Para ampliar ese parque, contempla construir, comprar, movilizar viviendas vacías y expropiar inmuebles.

De hecho, propone una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos. La medida comenzaría por entidades con más de 1.000 inmuebles, continuaría con las de más de 700 y terminaría con empresas propietarias de más de 50 viviendas.

También quiere reservar al menos el 90% de la edificabilidad residencial para vivienda habitual, porcentaje que alcanzaría el 100% en las zonas tensionadas. Un mínimo del 40% quedaría reservado a vivienda protegida.

En materia de alquiler, Frente Amplio quiere imponer por ley un precio máximo en todas las zonas tensionadas. Para calcularlo, compararía dos cantidades: el 25% de los ingresos netos medios de los hogares de cada barrio y el precio fijado por el índice estatal de referencia. De ambas, se aplicaría siempre la más baja.

Con esta fórmula, la formación calcula que los alquileres bajarían una media del 35% respecto a los precios actuales.

Además, propone una rebaja adicional obligatoria del 30% sobre el precio ya limitado en municipios de más de 200.000 habitantes o con una fuerte masificación turística.

Para extender estos controles, plantea declarar automáticamente zonas tensionadas los municipios o áreas que cumplan los requisitos legales. Si una comunidad autónoma se niega a hacerlo, el Ministerio de Vivienda podría intervenir y aplicar la declaración.

También plantea contratos indefinidos como norma general y prohibir por ley y de forma permanente los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional.

Para ello, obligaría a los grandes propietarios a ofrecerles contratos de alquiler social de al menos siete años, con precios ajustados a sus ingresos, antes de acudir a los tribunales para reclamar el desalojo.

En el caso de los pequeños propietarios particulares, sería la Administración quien asumiría el pago del alquiler conforme al índice de referencia mientras se garantiza la protección de las familias afectadas.

Otra de sus medidas es reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos y regular las huelgas de alquileres.

Ada Colau, candidata por Frente Amplio a las elecciones del 29-N. Europa Press

En cuanto a la compra, propone eliminar el ITP de la primera vivienda habitual para compradores dentro de determinados límites de ingresos y precio. En cambio, plantea recargos del 200% para segundas propiedades y del 1.000% desde la tercera.

También quiere duplicar la tributación de determinadas compras no destinadas a residencia habitual.

Pero su reforma fiscal va mucho más allá.

Frente Amplio propone eliminar los regímenes fiscales especiales de las SOCIMI y de las entidades dedicadas al alquiler de viviendas, además de revisar sus bonificaciones en Sociedades y en los impuestos sobre transmisiones.

También quiere reservar las ventajas fiscales del IRPF por alquiler a propietarios con contratos indefinidos y rentas al menos un 5% inferiores al índice estatal.

El programa incluye nuevos impuestos sobre grandes propiedades inmobiliarias de más de un millón de euros y una mayor tributación de las viviendas que no se utilicen como residencia permanente.

Otra de sus medidas consiste en establecer un impuesto del 10% sobre el valor de determinados inmuebles, aplicable a empresas desde la primera propiedad y a particulares desde la cuarta, bajo las condiciones de patrimonio previstas en el programa.

En el ámbito municipal, propone reformar el IBI para penalizar las viviendas vacías y las propiedades de grandes tenedores.

Los recargos sobre inmuebles desocupados partirían del 50% y podrían alcanzar el 150%. También plantea recargos de hasta el 150% para viviendas turísticas, en función del número de propiedades.

A ello suma bonificaciones y recargos según la eficiencia energética de los edificios y la prohibición de trasladar el IBI y otros impuestos de la propiedad a los inquilinos.

También propone equiparar las bonificaciones del IBI de familias monoparentales y numerosas, introducir una plusvalía municipal de hasta el 35% para determinadas ventas rápidas de grandes tenedores y revisar las exenciones fiscales de inmuebles religiosos destinados a actividades económicas.

En el apartado de herencias, plantea un impuesto sobre grandes herencias superiores a un millón de euros netos por beneficiario, con un tipo marginal de hasta el 34%.

Además, Frente Amplio quiere limitar las grandes herencias a diez millones de euros por persona. Para ello, propone aplicar un impuesto del 100% sobre la cantidad que supere ese límite.

Por ejemplo, si una persona hereda 12 millones, tendría que pagar dos millones en impuestos por el exceso, además de los tributos que correspondan al resto de la herencia.

Para evitar que se eluda esta medida, también tendría en cuenta las donaciones recibidas en vida y eliminaría las bonificaciones autonómicas. El programa contempla excepciones para la vivienda heredada y plantea destinar la recaudación a duplicar el gasto actual en políticas sociales de vivienda.

Para los pisos turísticos propone el IVA del 21%, mayores recargos fiscales, una tasa turística municipal y la extinción progresiva de licencias en zonas tensionadas.

En paralelo, plantea ampliar la inspección inmobiliaria y cruzar los datos de los contratos de alquiler con Hacienda para detectar rentas no declaradas y fraudes en los arrendamientos temporales.

En el apartado hipotecario, propone ayudas de hasta 300 euros mensuales para determinados hogares, una hipoteca pública a tipo fijo de oferta obligatoria y mecanismos para evitar la pérdida de la primera vivienda por impago.

También propone rehabilitar energéticamente 2,5 millones de viviendas vulnerables en diez años, con subvenciones de entre el 80% y el 95%.

A ello suma deducciones fiscales para rehabilitación energética, un IVA del 4% para construir y rehabilitar vivienda social y ventajas fiscales para cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro.

El programa también contempla el acceso prioritario a vivienda pública y protegida para víctimas de violencia de género, medidas de emancipación juvenil y la prohibición de desahuciar a familias con menores sin una alternativa habitacional adecuada.

Además, quiere impedir los cortes de luz, agua y gas en hogares vulnerables y facilitar que los ayuntamientos destinen más recursos a vivienda pública y rehabilitación.

Por último, defiende reformar la Constitución para convertir el acceso a una vivienda digna en un derecho fundamental exigible ante los tribunales.

Cuatro programas, un problema

Las diferencias entre los partidos son profundas. Sin embargo, el mercado ha llegado a un punto que va más allá de lo ideológico.

Así, el 29 de noviembre se decidirá qué políticas intentarán aliviar la situación. Pero las casas prometidas no aparecerán al día siguiente de las elecciones.

Y ese será el verdadero reto del próximo Gobierno. Porque las medidas sobre el papel siempre están bien, la cosa está en convertir esos compromisos en casas para quienes llevan años esperando una.