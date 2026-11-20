La escasez de oferta frente a demanda y los obstáculos a la construcción (déficit de viviendas, retrasos en licencias) mantienen la presión alcista; eso encarece la compra y obliga a mayores desembolsos iniciales para inversores.

¿Qué factores estructurales explican que los precios sigan altos y presionen la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias en España?

La escasez de oferta frente a demanda y los obstáculos a la construcción (déficit de viviendas, retrasos en licencias) mantienen la presión alcista; eso encarece la compra y obliga a mayores desembolsos iniciales para inversores.

¿Qué factores estructurales explican que los precios sigan altos y presionen la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias en España?

Multiplo Capital recuerda la caída real de precios entre 2007 y 2013, superior al 35%, y que el mercado tardó 16 años en recuperar niveles de 2007; importa porque compradores con hipotecas altas podrían sufrir pérdidas si se repite una corrección similar.

¿Qué riesgo histórico recuerda Multiplo Capital y por qué importa a los actuales compradores?

Multiplo Capital calcula que con una rentabilidad estimada del 4% haría falta un patrimonio en inmuebles de alrededor de 1 millón de euros para generar 40.000 euros brutos; una vez considerados impuestos y costes el patrimonio necesario sube hasta cerca de 1,71 millones de euros.

Ya ocurrido: la rentabilidad neta limitada reduce el sobrante tras gastos (IBI, comunidad, mantenimiento, gestión) y hace más difícil cubrir hipotecas y costes. Podría ocurrir: muchos pequeños inversores verán retrasada o impedida la posibilidad de "vivir del alquiler" si los ingresos no suben o los costes no bajan.

¿Qué consecuencias tiene para los pequeños inversores que la rentabilidad bruta del alquiler se quede alrededor del 4,4%?

Multiplo Capital argumenta que los precios ya han subido tanto que gran parte de la ganancia potencial se ha consumido, de modo que incluso sin caídas el margen futuro es menor. El informe señala que el precio actual equivale a 7,5 veces los ingresos anuales de referencia, frente a una media histórica de 3,5–4.

¿Por qué Multiplo Capital dice que comprar vivienda ahora reduce la rentabilidad prevista durante los próximos 10–15 años?

Para obtener 40.000 euros netos al año del alquiler, se requeriría un patrimonio de 1,71 millones de euros, una cifra fuera del alcance de la mayoría de pequeños inversores.

La rentabilidad real del alquiler se sitúa en un máximo del 4,4% anual tras descontar gastos e impuestos, reduciendo el atractivo del mercado inmobiliario.

El coste de una vivienda en España equivale a 7,5 veces los ingresos anuales de referencia, superando con creces la media histórica de entre 3,5 y 4 veces.

Comprar vivienda para invertir a los precios actuales amenaza con limitar las ganancias durante los próximos 10 a 15 años, según un estudio de Multiplo Capital.

La inversión en vivienda empieza a perder parte de su atractivo en España. Los precios de compra se han disparado y las posibilidades de obtener grandes beneficios en los próximos años empiezan a reducirse.

El encarecimiento de los inmuebles está estrechando los márgenes de los inversores que optan por la compra de casas y amenaza con comprometer la rentabilidad de sus operaciones a medio y largo plazo.

Así lo advierte el último estudio de Multiplo Capital que cuestiona las expectativas de ganancias del mercado inmobiliario. La firma señala que comprar vivienda como inversión a estos precios tan elevados puede limitar las ganancias durante los próximos 10 o 15 años, incluso sin necesidad de que los inmuebles pierdan valor.

El motivo es sencillo. Los inmuebles se han encarecido tanto que buena parte de las ganancias futuras podría haberse consumido ya con las subidas de los últimos años.

Es decir, los inversores necesitan desembolsar mucho más dinero para comprar una propiedad, pero no tienen garantías de poder venderla a un precio suficientemente superior como para obtener grandes beneficios.

El informe pone cifras a esta situación. Según sus cálculos, el precio de una vivienda equivale actualmente a 7,5 veces los ingresos anuales utilizados como referencia, frente a una media histórica de entre 3,5 y 4 veces.

Una diferencia que refleja el encarecimiento del mercado y el esfuerzo económico que supone acceder a una propiedad.

A ello se suma la evolución del mercado. Según el Ministerio de Vivienda, el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.355 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un 12,5% más que un año antes.

Un encarecimiento que responde, en buena medida, al desequilibrio que existe en España entre la oferta y la demanda.

Menos rentabilidad

Ahora bien, el problema para los inversores no termina en el dinero que necesitan para comprar una casa. También afecta a lo que pueden ganar después con ella.

Multiplo Capital calcula que la rentabilidad anual del alquiler puede quedarse en un máximo del 4,4% una vez descontados los gastos que debe asumir el propietario.

Entre ellos se encuentran el IBI, la comunidad, el mantenimiento, la gestión del inmueble o los periodos en los que permanece vacío.

Y es que la diferencia está en los costes. Porque una cosa es el dinero que paga el inquilino y otra muy distinta lo que termina ingresando el propietario después de afrontar todas sus obligaciones.

Asimismo, el estudio también cuestiona otra de las grandes ventajas que tradicionalmente se atribuyen al ladrillo. Su capacidad para ganar valor con el paso del tiempo.

Según las estimaciones de la firma, la revalorización real media de la vivienda a muy largo plazo se sitúa entre el 0% y el 0,5% anual, una vez descontada la inflación.

Esto significa que una subida del precio no siempre supone una ganancia real.

Si el valor de un inmueble aumenta al mismo ritmo que el coste de la vida, el propietario no habrá incrementado su poder adquisitivo.

Vivir del alquiler

El informe también pone en duda la posibilidad de comprar varios inmuebles y vivir exclusivamente del dinero que generan sus alquileres. Una de las ideas más extendidas entre quienes invierten en vivienda.

Y es que conseguir unos ingresos suficientes para dejar de trabajar exige disponer de un patrimonio mucho mayor de lo que parece.

Multiplo Capital calcula que una persona que ahora mismo quiera obtener 40.000 euros anuales mediante el alquiler de sus viviendas necesitaría, en principio, inmuebles valorados en un millón de euros, siempre que consiga una rentabilidad del 4%.

Sin embargo, ese cálculo tiene un problema. No contempla todos los gastos que debe afrontar el propietario.

Porque además de cobrar las mensualidades, tiene que pagar impuestos, seguros, comunidad y mantenimiento.

Asimismo, también debe asumir el riesgo de pasar varios meses sin ingresos si alguno de sus inmuebles se queda vacío.

Por eso, la firma calcula que para disponer finalmente de esos 40.000 euros anuales sería necesario ingresar alrededor de 68.350 euros antes de afrontar los costes.

Esto elevaría el patrimonio inmobiliario necesario hasta cerca de 1,71 millones de euros.

Una cantidad fuera del alcance de buena parte de los pequeños inversores y que refleja las dificultades para convertir el alquiler en una fuente de ingresos suficiente para vivir.

Tampoco recurrir a una hipoteca para comprar más propiedades elimina estos obstáculos.

La financiación permite adquirir viviendas sin disponer de todo el dinero por adelantado. Pero también aumenta los riesgos. Si los precios bajan o los ingresos del alquiler no permiten pagar las cuotas, el propietario tendrá que seguir respondiendo ante el banco.

El riesgo de comprar caro

Todo ello ocurre en un mercado que arrastra un importante problema de falta de vivienda. El principal cuello de botella de la crisis habitacional que sufre el país.

Según las estimaciones del Banco de España, el déficit residencial acumulado entre 2021 y 2025 ronda las 750.000 viviendas. Y es que la construcción no consigue seguir el ritmo de una demanda que continúa creciendo.

Esta escasez mantiene la presión sobre los precios. Sin embargo, también obliga a quienes quieren invertir a destinar cada vez más dinero a la compra de inmuebles.

Y ahí aparece una de las principales dificultades.

Cuanto mayor es el precio de adquisición, más dinero necesita recuperar el propietario para que la operación resulte rentable. Si los alquileres no aumentan en la misma proporción, el beneficio obtenido por cada euro invertido se reduce.

Pero a ello se suma otro inconveniente. Una vivienda no puede venderse de forma inmediata para recuperar el dinero invertido.

A diferencia de otros productos financieros, encontrar un comprador puede llevar tiempo. Además, cualquier operación de compraventa implica asumir nuevos gastos e impuestos.

Esto significa que un propietario que necesite recuperar su dinero podría verse obligado a aceptar un precio inferior al esperado. Y España ya ha vivido una situación similar.

Multiplo Capital recuerda que entre 2007 y 2013 los precios de la vivienda cayeron más de un 35% en términos reales.

De hecho, el mercado tardó 16 años en recuperar los niveles de 2007, según los datos recogidos por la firma.

Aquella caída tuvo consecuencias especialmente graves para quienes habían comprado propiedades mediante hipotecas elevadas.

Porque mientras el valor de los inmuebles se desplomaba, los propietarios tenían que seguir pagando sus préstamos.

Un precedente que vuelve a cobrar importancia después de las fuertes subidas de precios registradas en los últimos años.