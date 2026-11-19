Reclaman seguridad jurídica, reglas claras y diferenciación entre tipos de fondos para que los inversores puedan calcular riesgos y decidir invertir sin temor a cambios normativos arbitrarios.

¿Qué piden los promotores para que los fondos sigan invirtiendo en España pese a las medidas del Gobierno?

Porque muchas promociones requieren capital que tarda años en recuperarse y la banca no siempre financia ese riesgo, por lo que fondos con horizonte de permanencia aportan recursos y estabilidad imprescindibles para esos proyectos.

¿Por qué dicen los promotores que "sin fondos es inviable" construir determinadas viviendas?

El déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 ha comprimido la oferta y empuja al alza los precios, reduciendo opciones de compra o alquiler para hogares con menores ingresos.

¿Cómo afecta a los ciudadanos el déficit de viviendas que refleja el Banco de España?

Ya ha provocado que ciertos proyectos queden inviables porque necesitan grandes desembolsos iniciales y financiación a largo plazo; en el futuro podría retrasar o cancelar promociones de alquiler y rehabilitación si la retirada se consolida.

¿Qué consecuencias tiene para las promociones residenciales que los fondos reduzcan su inversión en España?

Sánchez ha convertido a los fondos en eje de su discurso electoral para defender medidas contra la especulación y prometer subir impuestos y controles sobre grandes tenedores, buscando movilizar el voto ante la crisis de acceso a la vivienda.

¿Por qué Pedro Sánchez ha intensificado sus críticas a los "fondos buitre" en la campaña sobre vivienda?

Las empresas reclaman al Gobierno diferenciar entre la especulación y la inversión que financia nuevos desarrollos residenciales y promociones de alquiler.

Promotores y patronales como APCEspaña y Asprima advierten que la inseguridad jurídica y los continuos cambios regulatorios ahuyentan la inversión a largo plazo.

El sector inmobiliario defiende la necesidad del capital privado para financiar la construcción de casas ante un déficit proyectado de hasta un millón de viviendas.

Pedro Sánchez intensifica su discurso de campaña prometiendo mayores impuestos a grandes tenedores e inversores para frenar la especulación en el mercado residencial.

Pedro Sánchez mantiene su ofensiva contra lo que el PSOE denomina fondos buitre en plena campaña electoral.

En un mitin celebrado el pasado domingo 15 de noviembre en Alcorcón (Madrid), el presidente del Gobierno volvió a poner a estos inversores en el centro de su discurso sobre vivienda.

Esta vez, con la promesa de subir los impuestos a los grandes fondos y propietarios con viviendas vacías, pisos turísticos o alquileres inasequibles.

Sin embargo, los promotores defienden la necesidad de atraer capital privado a través de estas empresas para construir las viviendas que España necesita.

Advierten de que determinadas promociones requieren inversiones millonarias y no pueden salir adelante únicamente con los recursos propios de las empresas.

Dos posiciones que vuelven a poner sobre la mesa el papel de estos inversores en plena crisis de vivienda.

Mientras Sánchez centra sus críticas en la especulación inmobiliaria, el sector reclama seguridad jurídica para atraer esa financiación que falta en la construcción y sacar adelante nuevos proyectos residenciales.

Y es que la necesidad de construir más viviendas resulta cada vez más urgente.

Según las estimaciones del Banco de España, el país acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. Una escasez de oferta que podría rozar el millón en los próximos dos años y que coincide con unos precios cada vez más elevados.

El precio medio de la vivienda alcanzó los 2.355 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un 12,5% más que un año antes, según el Ministerio de Vivienda.

De la alfombra roja a buitres

Sin embargo, la necesidad de atraer inversión privada no es nueva. De hecho, fue el propio Sánchez quien hace apenas cinco años defendía la importancia de ofrecer seguridad jurídica a los grandes fondos internacionales.

En 2021, el presidente del Gobierno viajó a Nueva York para reunirse con inversores como Blackstone y BlackRock. Durante aquellos encuentros, según publicó EL ESPAÑOL-Invertia, trasladó garantías sobre la futura Ley de Vivienda y aseguró que la normativa no perjudicaría sus inversiones en España.

Sin embargo, aquel mensaje de confianza ha dado paso a un discurso mucho más duro contra quienes hasta ese momento podrían considerarse amigos.

El pasado 30 de septiembre, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de la Moncloa, Sánchez respondió a las críticas del PP por los decretos de vivienda que acababa de aprobar asegurando que le gustaba ser "traidor" a los intereses de los "fondos buitre" que especulan con la vivienda.

Un cambio que también se refleja en las medidas impulsadas por su Ejecutivo en los últimos meses del año.

El decreto de vivienda que lograron convalidar a la segunda el pasado 12 de noviembre incorpora restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias de fondos y grandes tenedores.

También modifica el tratamiento fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis).

Y las propuestas electorales del PSOE avanzan en esa misma dirección. El partido plantea nuevos impuestos sobre determinadas carteras de vivienda, un registro de fondos y socimis y mayores controles sobre estos inversores.

Sin fondos es inviable

Sin embargo, el sector promotor advierte de que los fondos no sólo compran viviendas terminadas. También aportan el dinero necesario para construir otras nuevas. Y, en determinados proyectos, esa financiación resulta difícil de sustituir.

Pero con esa inseguridad jurídica y la cantidad de cambios normativos, este tipo de inversores prefieren darle la espalda a España y apostar por territorios donde su trabajo, y sobre todo, su dinero, estén más que asegurados.

Desde Libra Gestión de Proyectos aseguran que algunas operaciones son directamente inviables sin estos inversores. Es el caso de determinadas promociones destinadas al alquiler y proyectos de rehabilitación.

La explicación está en el dinero. Estas iniciativas necesitan grandes desembolsos iniciales y pueden tardar años en recuperar la inversión. Además, la financiación bancaria tradicional no siempre cubre todas las necesidades de capital de los proyectos.

De ahí la importancia de contar con fondos dispuestos a asumir inversiones a largo plazo. Una visión que comparte Kronos Home.

La promotora recuerda que los grandes desarrollos residenciales requieren importantes recursos económicos y una gestión especializada.

También destaca que los inversores con vocación de permanencia pueden aportar estabilidad durante periodos de hasta 20 años.

Inversión sin garantías

Pero el problema no termina en encontrar financiación. También hay que convencer a los inversores para que arriesguen su dinero. Y ahí aparece una de las principales críticas del sector a las políticas del Gobierno.

Y es que desde el propio Ministerio de Vivienda se ha defendido la necesidad de frenar la especulación inmobiliaria, llegando incluso a señalar públicamente a determinadas empresas por sus actuaciones en un mercado cuya crisis el Ejecutivo no ha logrado resolver en ocho años.

De hecho, el pasado 29 de septiembre, la ministra Isabel Rodríguez llegó a calificar de "pyme buitre, muy carroñera" a Urbagestión, propietaria de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada días antes en Madrid. Una acusación que mantuvo por la actuación de la empresa en este caso, pese a reconocer que no se trataba propiamente de un fondo de inversión.

Una postura con la que el Gobierno no sólo busca combatir determinadas prácticas inmobiliarias, sino que también expone a las empresas que considera especuladoras, con el riesgo de someterlas a un juicio paralelo.

Por ello, los promotores reclaman unas reglas claras para que los inversores puedan conocer los riesgos antes de comprometer su capital.

"No les puedes decir: venga empieza, endéudate y ya se verá", aseguran desde Libra Gestión de Proyectos. Y es que, según advierte la compañía, la incertidumbre sobre los riesgos, así como la inseguridad jurídica que esto conlleva, puede provocar que algunos fondos decidan no participar en nuevas operaciones.

Una retirada que dificultaría la financiación de determinados proyectos residenciales, en un momento que son más necesarios que nunca.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) también cuestiona las condiciones regulatorias. La patronal recuerda las promesas de facilitar la llegada de inversores y advierte de que no sirve de mucho extender una alfombra roja si después está llena de agujeros.

Su reclamación no pasa por mantener las normas intactas, sino por garantizar estabilidad y previsibilidad. Unas condiciones que permitan a los fondos calcular los riesgos y decidir dónde invertir con libertad.

Por su parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) defiende la necesidad de contar con diferentes tipos de capital.

La patronal madrileña recuerda que España ha tardado años en desarrollar una industria inmobiliaria capaz de atraer grandes inversores internacionales.

Y advierte de la importancia de mantener esa financiación, ya que no todos los fondos buscan grandes beneficios a corto plazo. Algunos están dispuestos a invertir durante años con rentabilidades más moderadas, próximas al 4%.

Es precisamente esta diversidad de inversores una de las cuestiones que los promotores consideran fundamentales y que, a su juicio, no siempre se tiene en cuenta en el discurso del Gobierno. Y es que no todos los fondos operan de la misma manera ni persiguen los mismos objetivos.

Según explicaron estas empresas en el coloquio 'Claves para satisfacer la demanda de vivienda' en la Semana Internacional de la Construcción, mientras unos compran viviendas ya construidas para obtener beneficios mediante su alquiler o posterior venta, otros destinan su capital a financiar nuevas promociones.

En este último caso, su inversión permite sacar adelante proyectos que, de otra manera, podrían no llegar a construirse, porque, tal y como advierten desde Kronos Home, ahora mismo "no hay banco que te dé esa financiación" para ello.

Por eso, el sector insiste en que combatir la especulación no debería traducirse en poner trabas a todos los inversores por igual.

Los promotores reclaman que las medidas del Gobierno distingan entre las diferentes actividades de los fondos para evitar que las restricciones terminen dificultando la financiación de nuevas viviendas.

Una distinción especialmente relevante cuando el propio Sánchez reconoció el pasado 6 de octubre que las medidas del Gobierno no resolverían por sí solas el problema residencial y admitió la necesidad de seguir construyendo cientos de miles de viviendas.

Porque aumentar la oferta no depende únicamente de disponer de suelo o promocionar nuevas medidas. También exige atraer inversores dispuestos a financiar proyectos que requieren grandes cantidades de capital y, sobre todo, años para recuperar la inversión. Un esfuerzo que la mayoría de promotoras no pueden asumir por sí solas.

Así, a dos semanas de conocerse quién estará al frente de Moncloa, la vivienda sigue siendo la bandera de la campaña electoral. Una bandera llena de promesas con las que los partidos intentan satisfacer a una sociedad que ha llegado a su límite por la crisis habitacional.