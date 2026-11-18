Fedea advierte de que las restricciones políticas y fiscales agravan la escasez de la vivienda en España

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Fedea advierte de que las trabas políticas y fiscales agravan la escasez y el encarecimiento de la vivienda en España. El informe señala que urbanizar suelo exige entre 10 y 20 años y que los impuestos suponen el 25,78% del coste final de la vivienda nueva. Critica que limitar los precios del alquiler y entorpecer los desahucios acaba reduciendo la oferta de inmuebles y endureciendo los filtros a los inquilinos. Propone reducir impuestos a la construcción y transmisiones, agilizar licencias y separar la asistencia social de los contratos privados. Preguntas ¿Por qué dice Fedea que las restricciones políticas agravan la escasez de vivienda en España? Fedea sostiene que vetos al desarrollo urbano y límites a construir, transmitir y contratar reducen la oferta efectiva de vivienda, creando escasez que el mercado no corrige. El informe apunta a decisiones públicas y bloqueos vecinales como causas de la falta de suelo edificable. ¿Qué consecuencias ha tenido la fiscalidad alta sobre transmisiones para el mercado de vivienda usada? Ha penalizado la movilidad residencial y favorecido que inmuebles queden vacíos o infrautilizados, según Fedea, y la OCDE aconseja reducir gradualmente esos impuestos porque están entre los más altos de países miembros. (Fuente de apoyo: OCDE mencionada en la cobertura de El Español: "reducir gradualmente los impuestos sobre transmisiones", fragmento señalado en el artículo.) ¿Cómo ha afectado la regulación de alquileres, como la catalana de 2020, a la oferta y contratación según el informe? Fedea recoge estimaciones que asocian la regulación con una reducción media de rentas cercana al cinco por ciento y una caída de nuevas contrataciones próxima al diez por ciento, y advierte que los límites inducen a propietarios a retirar oferta y seleccionar inquilinos más solventes. ¿Qué cambios fiscales y normativos propone Fedea para aumentar la oferta de obra nueva y de segunda mano? Propone facilitar construcción ampliando usos y densidades, reducir gravámenes sobre construcción y transmisiones, compensar rebajas con otros ingresos (incluida la tenencia) y restaurar seguridad jurídica para facilitar ejecución y libertad contractual. ¿Qué supone para los inquilinos y la Administración la obligación del decreto convalidado el 12 de noviembre de ofrecer alternativa o atender deuda si no hay solución en dos meses? La norma obliga a la Administración a ofrecer alternativa habitacional o atender deuda y costas tras dos meses sin solución, lo que traslada parte de la asistencia al sector público; Fedea sostiene que su eficacia depende de que el pago sea suficiente, puntual y exigible.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que "los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda" en España, ya que "las restricciones a construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican especialmente a quienes buscan vivienda".

El informe El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia, señala que en el segmento de la vivienda nueva la falta de suelo edificable responde a "decisiones políticas", dado que numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo.

Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recogidas en el trabajo, urbanizar suelo exige entre diez y quince años -"en ocasiones superiores a veinte"-, a lo que se suma una carga tributaria que equivale al 25,78% del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE).

Respecto a la vivienda usada, el estudio apunta que gravar mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia "penaliza la movilidad" residencial y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados.

En este sentido, recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a España "reducir gradualmente los impuestos sobre transmisiones", cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros.

En el mercado del alquiler, el documento sostiene que limitar las rentas, imponer prórrogas a los contratos y dificultar la recuperación de la vivienda protege al inquilino que ya tiene contrato a costa de quien busca uno, al inducir a los propietarios a "retirar oferta y seleccionar inquilinos más solventes".

Para la regulación catalana de 2020, el trabajo recoge estimaciones que apuntan a una "reducción media de rentas cercana al 5% y una caída de nuevas contrataciones próxima al 10%".

Seguros de impago

Asimismo, advierte de que los seguros de impago atenúan el riesgo privado del propietario, pero a costa de que sus filtros "excluyen a candidatos vulnerables".

El trabajo examina también el último decreto de vivienda convalidado el pasado 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso.

Junto a nuevas prórrogas anuales de hasta dos años y límites a la actualización de las rentas hasta finales de 2027, la norma obliga a la Administración, en determinados supuestos, a "ofrecer una alternativa habitacional o atender la deuda y las costas" del inquilino si transcurren dos meses sin solución.

Para el autor, este mecanismo "recoge parcialmente el principio de financiar la asistencia con recursos públicos", si bien su eficacia "depende de que el pago sea suficiente, puntual y exigible".

Arruñada explica que estas políticas pueden resultar "electoralmente rentables" pese a su coste social porque "los beneficiarios actuales identifican la ventaja inmediata", mientras que "los futuros contratantes perciben peor el coste de las oportunidades que pierden".

Según indica, esta asimetría se ve reforzada por moratorias presentadas como temporales, excepciones para pequeños propietarios e impuestos formalmente atribuidos a bancos o promotores, que permiten "hacer visibles los beneficios y ocultar los perjuicios".

A partir del análisis de microdatos de encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), 40dB y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el estudio muestra que el apoyo a la regulación varía en función de la posición contractual del entrevistado.

En Cataluña, vivir de alquiler se asocia con 12 puntos porcentuales más de apoyo a regular los precios que residir en una vivienda propia ya pagada, mientras que tener otra vivienda arrendada se vincula con 19,8 puntos menos.

Del mismo modo, en el experimento del CEO, mencionar a un banco o a un fondo como propietario eleva en 1,5 puntos sobre diez la justificación de ocupar una vivienda.

El autor advierte además de que algunas encuestas "presentan la intervención como garantía de acceso y omiten sus costes", por lo que difundir sus porcentajes como un "mandato mayoritario" puede reforzar el apoyo a instrumentos cuyos costes no se han hecho explícitos.

Para revertir la escasez y ampliar la oferta tanto de obra nueva como de segunda mano, el trabajo de Fedea propone cinco líneas prioritarias de reforma.

En primer lugar, plantea facilitar la construcción ampliando los usos y densidades permitidos, evaluando el coste de las exigencias de calidad y revisando qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización.

Aboga además por reequilibrar la fiscalidad, reduciendo los gravámenes sobre construcción y transmisiones y evitando gravar plusvalías inflacionistas", así como "compensar las rebajas con otros ingresos, incluidos los de la tenencia, o con menor gasto".

Pide además restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual, respetando los contratos, facilitando su ejecución y recuperando la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño.

Asimismo, reclama separar asistencia y contratación privada. Así, apuesta por financiar las ayudas con recursos públicos explícitos y permitir que la oferta privada responda, "evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor".

Por último, pide favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia, permitiendo soluciones territoriales distintas, comparando sus resultados y haciendo visibles los costes de las normas, además de "vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron".

Según concluye el autor, la principal dificultad para acometer estos cambios es política, dado que los ciudadanos reclaman "viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar". "Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara", advierte el informe.