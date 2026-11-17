La moción en el Congreso propone que los compradores puedan pagar el IVA al mismo ritmo que la hipoteca, fraccionándolo, lo que reduciría la necesidad de ahorrar una gran suma antes de entrar a la vivienda; la propuesta se dirige a compradores de primera vivienda.

¿Cómo se propone fraccionar el pago del IVA y a quién beneficiaría esa medida?

El Gobierno ha ampliado la aplicación del IVA superreducido del 4% a más viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida mediante un decreto convalidado en noviembre. Esa medida beneficia solo a compradores de vivienda protegida, no al mercado libre.

¿Qué cambios sí ha aprobado el Gobierno respecto al IVA de viviendas protegidas?

El Partido Popular propone bajar el IVA del 10% al 4% para menores de 40 años que compren su primera vivienda nueva, buscando reducir el desembolso inicial de los jóvenes compradores.

¿Qué soluciones fiscales propone el Partido Popular en campaña para reducir el IVA de la vivienda?

Mantener el IVA al 10% ha aumentado el pago inicial que deben reunir los compradores: por una casa de 250.000 euros supone 25.000 euros más, frente a 10.000 euros si el tipo fuera 4%. Esa carga agrava las dificultades de acceso especialmente para la primera vivienda.

¿Qué consecuencias ha tenido mantener el IVA al 10% para los compradores de vivienda nueva?

El Congreso ha pedido la rebaja para aliviar el fuerte desembolso inicial que enfrentan los compradores de primera vivienda y facilitar el acceso a la propiedad ante la crisis habitacional. La Cámara aprobó mociones este año instando al Gobierno a actuar, aunque esas iniciativas no modifican la ley por sí solas.

¿Por qué el Congreso ha pedido reducir el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4%?

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, la fiscalidad de la vivienda entra en campaña con propuestas que van desde rebajas del IVA para jóvenes hasta su supresión.

El Ejecutivo ha ampliado la aplicación del IVA superreducido del 4% únicamente a las viviendas protegidas con calificación permanente, excluyendo al mercado libre.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este año dos iniciativas para rebajar el impuesto al 4% en la primera vivienda, pero las mociones no son vinculantes para el Gobierno.

España mantiene un IVA general del 10% para la compra de vivienda nueva desde hace casi 14 años, a pesar de la actual crisis habitacional de acceso a la propiedad.

Los precios de la vivienda no dejan de subir, pero los impuestos tampoco bajan.

España lleva casi 14 años aplicando un IVA del 10% a la compra de vivienda nueva. Un porcentaje que permanece intacto desde 2013, pese a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país y la petición del Congreso para reducirlo.

Comprar una casa se ha convertido en algo impensable para miles de familias. Los precios no dejan de superar máximos, la oferta es insuficiente y los compradores necesitan cada vez más ahorros para acceder a una vivienda.

A todo ello se suma la factura de Hacienda. Y al precio de una vivienda nueva hay que añadirle otro 10% en concepto de IVA.

Esto significa que, por una casa de 250.000 euros, el comprador debe desembolsar otros 25.000 euros únicamente para hacer frente a este impuesto.

Una cantidad que se reduciría hasta los 10.000 euros si el Gobierno atendiera las dos peticiones aprobadas por el Congreso durante este año para rebajar el IVA al 4%.

Esto supondría un ahorro de 15.000 euros para el comprador, siempre que la rebaja se trasladara íntegramente al precio final.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el tipo general en el 10%. Y eso que no sería la primera vez que un Ejecutivo socialista decidiera rebajarlo para intentar hacer frente a una crisis inmobiliaria.

De Zapatero a Sánchez

Para encontrar el origen de esta rebaja hay que remontarse a agosto de 2011. España atravesaba entonces las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria.

La construcción se había desplomado y el país acumulaba cientos de miles de viviendas nuevas sin vender.

Ante esta situación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió reducir temporalmente el IVA de la vivienda nueva del 8% al 4%.

La medida, de carácter temporal, buscaba abaratar las compras, reactivar las operaciones y facilitar la venta de los inmuebles acumulados durante la crisis.

La rebaja entró en vigor el 20 de agosto de 2011 y debía terminar ese mismo año. Sin embargo, Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en diciembre y decidió mantenerla durante todo 2012 ante la grave situación que atravesábamos.

No fue hasta 2013 que el IVA de la vivienda nueva pasó del 4% al 10%, en el marco de los cambios fiscales aprobados por el Gobierno del Partido Popular.

Desde entonces, ese porcentaje no ha vuelto a reducirse para la compra de vivienda nueva con carácter general. Tampoco durante los más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y en plena crisis habitacional.

Aun así, la posibilidad de reducir el IVA de la vivienda nueva lleva años sobre la mesa. Y es que ante las dificultades para acceder a una casa, el sector inmobiliario lleva años insistiendo en la necesidad de aliviar los impuestos que encarecen su compra y construcción.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) lleva reclamando desde 2020 reducir el IVA al 4% para la compra de la primera vivienda.

Una petición que, tal y como insisten desde la patronal, debe ir acompañada de actuaciones que permitan construir más viviendas. "Un real decreto no produce vivienda. Puede ayudar, pero no produce", señalan desde la patronal.

Una preocupación que también se ha extendido entre los economistas. Y es que la elevada carga fiscal de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos que existen hoy en día, junto a la entrada, para acceder a la propiedad, especialmente entre quienes buscan comprar su primera casa.

El pasado mes de junio, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) presentó un estudio del economista Jaume Menéndez en el que propone reducir el IVA de la primera vivienda al 4% o al 5%. Una rebaja que permitiría aliviar el desembolso de los compradores y facilitar el acceso a la propiedad.

Sin embargo, el problema ha llegado a tal nivel que no se trata únicamente de una reclamación del sector inmobiliario.

El propio Congreso de los Diputados ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez en dos ocasiones durante este año que reduzca este impuesto del 10% al 4% para facilitar la compra de una primera vivienda.

La primera llegaba el pasado 18 de febrero. Meses después, el 10 de septiembre, la Cámara Baja volvió a pronunciarse a favor de esta rebaja mediante una moción presentada por el Partido Popular.

Esta última propuesta salió adelante con 183 votos a favor, 36 en contra y 127 abstenciones. El PSOE optó por abstenerse, mientras que Sumar votó en contra.

La propuesta buscaba facilitar el acceso a la propiedad mediante una rebaja fiscal dirigida a quienes compran su primera vivienda nueva.

Es decir, a diferencia de la medida de Zapatero, no plantea reducir el impuesto para todas las compraventas de obra nueva, sino para aquellas destinadas a adquirir una primera casa.

Además, incluye otra petición: permitir que los compradores paguen el IVA de forma fraccionada, al mismo ritmo que la hipoteca.

Actualmente, este impuesto se abona al formalizar la compra. Por tanto, los compradores deben reunir una cantidad importante de dinero antes de entrar a vivir en su nueva casa.

La iniciativa también contempla fraccionar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se aplica generalmente a la compra de viviendas de segunda mano.

Sin embargo, por ahora, esas peticiones, aprobadas en el Congreso, no se han traducido en una rebaja general del impuesto.

Estas mociones no obligan al Ejecutivo a modificar la legislación. Son iniciativas parlamentarias que instan al Gobierno a actuar, pero no cambian automáticamente las normas.

Rebaja a la vivienda protegida

Lo único que sí que ha reducido Sánchez ha sido el IVA sobre determinados inmuebles protegidos.

Y es que el decreto convalidado el pasado jueves 12 de noviembre amplía la aplicación del IVA superreducido del 4% a las viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida.

Hasta el momento, este porcentaje ya se aplicaba a determinadas viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública. Ahora, tras la aprobación del nuevo texto, el Ejecutivo amplía el número de viviendas protegidas que pueden beneficiarse de este impuesto reducido.

Sin embargo, la rebaja sigue dejando fuera a quienes compran una vivienda nueva en el mercado libre, incluso cuando se trata de su primera residencia.

Estos compradores seguirán pagando un IVA del 10%, pese a las dificultades de acceso a la propiedad y al encarecimiento actual de los inmuebles.

Y es que la vivienda protegida no llega a todos. No todas las familias cumplen los requisitos para acceder a ella y, entre quienes sí pueden hacerlo, la oferta existente resulta insuficiente para cubrir una demanda que no deja de crecer.

Así, muchos compradores siguen teniendo que acudir al mercado libre y asumir el IVA del 10%, sin beneficiarse de la reducción fiscal y ante los problemas que existen para encontrar una vivienda en venta que se ajuste a su bolsillo.

El IVA entra en campaña

De esta manera, la preocupación por el acceso a la vivienda centra la campaña electoral del próximo 29 de noviembre.

Con los precios en máximos y las dificultades para comprar una casa cada vez más presentes, los partidos han incorporado distintas medidas fiscales a sus programas para aliviar la situación mientras se acuerda su solución.

Ante la crisis que atravesamos, el Partido Popular propone ahora llevar a la práctica esa medida que ya defendió en el Congreso.

La formación plantea reducir el IVA del 10% al 4% para los menores de 40 años que compren su primera vivienda nueva. Una rebaja con la que busca reducir el desembolso inicial y facilitar el acceso a la propiedad de los jóvenes.

Por su parte, Vox va un paso más allá y propone eliminar este impuesto para la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción, bajo las condiciones de su programa electoral.

También plantea bonificar el 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la primera vivienda habitual de segunda mano.

En cambio, el PSOE llega a las elecciones manteniendo el IVA general de la vivienda nueva en el 10%, el mismo porcentaje que se aplica desde 2013, aunque con la convalidación de su decreto por bandera.

Ahora, a la espera de conocer el resultado de las urnas, la gran incógnita es si la próxima legislatura traerá algún alivio fiscal para quienes buscan comprar su primera vivienda.

Porque, más allá de las promesas electorales, el reto será conseguir que las medidas lleguen realmente al bolsillo de los compradores y no terminen absorbidas por nuevas subidas de precios.