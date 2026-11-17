Ya se ha autorizado la tramitación urgente del real decreto para la acreditación; además, el Consejo de Ministros ha aprobado subvenciones por más de 45 millones de euros para empresas de construcción industrializada destinadas a innovación, I+D y certificación técnica.

Qué impacto inmediato ha tenido ya la norma y qué medidas complementarias ha aprobado el Ejecutivo para impulsar la vivienda industrializada?

El Gobierno adaptará el esquema de Housing Associations para que tanto organizaciones públicas como privadas puedan promover, adquirir, rehabilitar, financiar, poseer o gestionar vivienda vinculada a políticas sociales bajo una certificación estatal.

Podrán acceder a mecanismos de colaboración público-privada, facilidades de financiación pública o mixta y ventajas fiscales o condiciones administrativas específicas según la normativa estatal que lo regule.

Para cumplir el mandato del Real Decreto-ley 29/2026 y crear un sistema estatal que identifique y facilite apoyos a quienes desarrollan vivienda social, con el objetivo de aumentar la oferta residencial asequible.

¿Por qué el Gobierno ha lanzado un real decreto para certificar proveedores sociales de vivienda asequible?

Podrán solicitarla cooperativas de vivienda, fundaciones, asociaciones, sociedades mercantiles especializadas y entidades públicas empresariales, además de otras personas jurídicas como entidades financieras centradas en vivienda.

¿Qué entidades podrán solicitar la acreditación de “proveedor social de vivienda asequible” que impulsa el Gobierno?

El Gobierno aprueba más de 45 millones de euros en subvenciones para impulsar el sector de la construcción industrializada de viviendas.

El sistema otorgará una certificación estatal inspirada en las Housing Associations europeas para facilitar ventajas fiscales y colaboración público-privada.

La acreditación estará abierta a entidades públicas y privadas como cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas especializadas.

El Consejo de Ministros autoriza la tramitación urgente del Real Decreto que regulará la certificación de proveedores sociales de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto que regulará la certificación de los proveedores sociales de vivienda asequible.

Se trata de un reconocimiento al que podrán acceder cooperativas, fundaciones, asociaciones, sociedades mercantiles especializadas y entidades públicas empresariales, entre otras organizaciones.

La propuesta, elaborada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, responde a lo establecido en el Real Decreto-ley 29/2026, que concede al Gobierno un plazo de seis meses para definir qué entidades podrán obtener esta acreditación y cuál será el procedimiento para solicitarla. La regulación también deberá contemplar a las cooperativas de viviendas.

La nueva normativa establecerá una certificación estatal para identificar a las entidades que desarrollan actividades relacionadas con la vivienda social y asequible.

Según el Ejecutivo, este sistema permitirá facilitar el acceso a determinados mecanismos de apoyo y contribuir al aumento de la oferta residencial a precios asequibles.

El modelo seguirá el esquema de las denominadas Housing Associations europeas y podrán solicitar la acreditación tanto organizaciones públicas como privadas dedicadas a la promoción, adquisición, rehabilitación, financiación, tenencia o gestión de viviendas vinculadas a políticas sociales.

Según aseguran desde el Ministerio, entre las entidades que podrán acogerse a este sistema se encuentran las cooperativas de viviendas, fundaciones, asociaciones, empresas especializadas en vivienda social y asequible y entidades públicas empresariales.

También se incluyen otras personas jurídicas, como las entidades financieras cuya actividad esté centrada en este ámbito.

La certificación también servirá como mecanismo para articular la colaboración público-privada en programas de vivienda y facilitar el acceso a financiación pública o mixta.

Asimismo, las entidades acreditadas podrán beneficiarse de determinadas ventajas fiscales o condiciones administrativas específicas, aunque su aplicación dependerá de lo que establezca la correspondiente normativa estatal.

45M para industrialización

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Vivienda, subvenciones por más de 45 millones de euros destinadas a empresas del sector de la construcción industrializada de vivienda.

En concreto, se contemplan ayudas de hasta 5 millones de euros para microempresas y pymes con proyectos de innovación y organización, entre ellos iniciativas de automatización, robotización, soluciones digitales y mejora de procesos logísticos. Esta línea contará con una dotación total de 42 millones de euros en 2026.

Además, se prevén subvenciones de hasta 2 millones de euros para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que impulsen el uso de nuevas tecnologías, materiales y soluciones constructivas.

La tercera línea contempla ayudas de hasta 50.000 euros para proyectos destinados a facilitar la evaluación y certificación técnica de productos innovadores y acelerar su incorporación al mercado, con una dotación total de tres millones de euros en 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes a partir de enero de 2027.