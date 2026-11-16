Canarias sufre el mayor desequilibrio de vivienda de España: 36.500 casas de déficit y sueldos por debajo de la media

Canarias tenía 48.356 viviendas turísticas en mayo de 2026, el mayor porcentaje sobre el parque residencial de España, y la retirada de miles de anuncios sin registro complica conocer cuántas viviendas están fuera del mercado residencial; eso reduce la oferta para residentes.

¿Qué importancia tienen las viviendas turísticas y los anuncios sin regularizar en la crisis de vivienda canaria?

El salario bruto medio en Canarias fue de 25.120 euros en 2024, frente a 29.540 en España, casi 4.420 euros menos; esa brecha reduce la capacidad de compra y hace que el coste del alquiler suponga una carga porcentual mayor sobre la renta.

¿Cómo afectan los salarios canarios al acceso a la vivienda frente a la media nacional?

Alrededor del cincuenta por ciento de la superficie del archipiélago tiene alguna figura de protección ambiental, lo que limita el terreno disponible; además, parte del suelo no es apto por pendientes, uso agrícola o falta de clasificación urbanística.

¿Qué papel juega el suelo y la protección ambiental en la falta de vivienda en Canarias?

Ahora, el precio de la vivienda subió once por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026 y el alquiler absorbe gran parte de la renta; a futuro, la persistencia del déficit y salarios bajos podría encarecer aún más el acceso y elevar el porcentaje de renta destinado a vivienda.

¿Qué impacto tiene el déficit inmobiliario en el bolsillo de los canarios ahora y qué podría ocurrir después?

Porque la construcción solo completó 35 viviendas por cada 100 nuevos hogares creados, según la ACI, y los proyectos se frenan por falta de suelo urbanizable y trámites largos.

¿Por qué acumula Canarias un déficit de más de 36.500 viviendas entre 2021 y 2025?

La escasez de suelo urbanizable, el 50% de territorio protegido, la lentitud burocrática y la presión de la oferta turística agravan el atasco del mercado inmobiliario.

Destinar una vivienda al alquiler absorbe el 61% de la renta salarial del hogar canario, frente al 51% de la media en España.

Los salarios medios en el archipiélago se sitúan un 15% por debajo de la media nacional, lo que dificulta afrontar precios de venta de 227.905 euros de media.

Canarias acumula un déficit de más de 36.500 viviendas entre 2021 y 2025, construyendo apenas 35 casas por cada 100 nuevos hogares creados.

El principal problema de España mantiene atrapada a Canarias. La crisis de acceso a la vivienda golpea con especial fuerza al archipiélago, que atraviesa uno de los mayores desequilibrios residenciales de la comunidad.

La falta de construcción, los precios disparados y los bajos salarios han convertido el acceso a una casa en una carrera cada vez más difícil para sus habitantes.

Y es que las cuentas no salen. Canarias acumula un déficit de más de 36.500 viviendas desde 2021 y apenas construye una casa por cada tres nuevos hogares. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y los salarios de sus trabajadores se sitúan casi un 15% por debajo de la media nacional.

La construcción no consigue seguir el ritmo de creación de nuevos hogares. Una situación que agrava la escasez de viviendas disponibles y aumenta la presión sobre un mercado inmobiliario completamente paralizado.

A ello se suman las particularidades del territorio insular. El espacio para construir es limitado y alrededor del 50% de su superficie cuenta con alguna figura de protección ambiental, según el Gobierno de Canarias.

Además, la falta de suelo preparado para edificar y los largos trámites urbanísticos dificultan la puesta en marcha de nuevas promociones.

El resultado es un mercado con dos grandes obstáculos. Por un lado, una grave escasez de viviendas que no consigue dar respuesta a las necesidades de la población. Por otro, unos salarios que se encuentran entre los más bajos de España y dificultan todavía más el acceso a las pocas casas disponibles.

Una combinación que complica cada vez más a los canarios la posibilidad de vivir en su propia tierra.

La construcción no da abasto

Para situar al lector, el principal desequilibrio del mercado inmobiliario canario está en la falta de construcción. Según la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), el archipiélago acumula un déficit superior a las 36.500 viviendas entre 2021 y 2025.

Sólo durante el último año de ese periodo, la diferencia entre las necesidades residenciales y las viviendas construidas alcanzó las 5.637 unidades. De ellas, 3.731 corresponden a Las Palmas y otras 1.906 a Santa Cruz de Tenerife.

Los datos de BBVA Research también reflejan la magnitud del problema. Según su informe Situación Canarias, publicado en abril de 2026, el déficit residencial del archipiélago equivalió al 65% de los nuevos hogares creados entre 2021 y 2025.

Es decir, por cada 100 nuevos hogares, apenas se terminaron 35 viviendas. Una diferencia que evidencia que la construcción canaria no consigue seguir el ritmo de crecimiento de la demanda residencial.

Sin embargo, el problema no es únicamente la necesidad de levantar más viviendas, sino las dificultades para hacerlo. La falta de suelo listo para construir y los largos trámites urbanísticos frenan el desarrollo de nuevas promociones.

A ello se suman las limitaciones propias de un territorio insular, con una superficie reducida y numerosas zonas protegidas.

El suelo es un obstáculo

Y es que la falta de viviendas en Canarias también tiene una explicación territorial. Construir en las islas no es igual que hacerlo en la Península. El espacio es limitado, el relieve dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y una parte importante del territorio cuenta con protección ambiental.

Alrededor del 50% de la superficie del archipiélago está incluida en figuras de protección ambiental, según el Gobierno de Canarias.

Esto no significa que esté prohibido construir en toda esa extensión, ya que las restricciones dependen de cada espacio protegido.

Pero tampoco implica que la otra mitad del territorio esté disponible para levantar viviendas. Parte de esos terrenos son zonas agrícolas, espacios con fuertes pendientes o suelos sin clasificación urbanística residencial.

Por tanto, tener terreno libre no significa tener suelo donde se pueda construir.

A estas limitaciones se suman los retrasos administrativos. La legislación canaria establece, con carácter general, un plazo de tres meses para resolver las solicitudes de licencias urbanísticas. Sin embargo, la propia normativa autonómica reconoce que los trámites superan ampliamente ese periodo y pueden prolongarse incluso durante un par de años.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico ha impulsado cambios legislativos para intentar aliviar la tensión del mercado residencial.

En agosto de 2026 entró en vigor una nueva ley para agilizar las licencias, facilitar la disponibilidad de suelo y acelerar la construcción de viviendas protegidas y asequibles.

Esas residencias que preocupan a los isleños ante el aumento de la demanda residencial. Y es que según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), durante el primer semestre de 2026 no se inició ninguna vivienda protegida en Canarias, frente a las 379 del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, los Presupuestos autonómicos de 2026 reconocen más de 32.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida.

Un parón que contrasta con las necesidades actuales de la población.

Precios lejos de los salarios

Sin embargo, la falta de viviendas es sólo una parte del problema. Y es que el resto está en el bolsillo de los canarios.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda aumentó un 11% interanual en Canarias durante el segundo trimestre de 2026. Una subida que agrava las dificultades de acceso en un territorio con salarios inferiores a la media española.

La Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE sitúa el salario bruto medio de Canarias en 25.120 euros anuales en 2024, frente a los 29.540 euros del conjunto de España.

Esto supone 4.420 euros menos al año, casi un 15% por debajo de la media nacional. Una diferencia que reduce la capacidad económica de los residentes para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda.

Y es que, si comprar una vivienda se ha convertido en un lujo difícil de alcanzar para muchos canarios, el alquiler tampoco ofrece una alternativa asequible.

Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio de compraventa de una vivienda libre en Canarias alcanzó los 227.905 euros en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, el valor tasado medio se situó en 2.279 euros por metro cuadrado, un 14,2% más que un año antes.

Pero alquilar tampoco resulta sencillo. Según BBVA Research, el coste de arrendar una vivienda equivalía al 61% de la renta salarial del hogar en Canarias en 2024, frente al 51% de la media española.

Un esfuerzo económico que deja a muchas familias con un margen cada vez más reducido para afrontar el resto de sus gastos.

Doble presión

A esta crisis se suma la presión de la vivienda turística, uno de los grandes focos de debate en el archipiélago.

Según el INE, Canarias contaba con 48.356 viviendas turísticas en mayo de 2026, el 4,44% de su parque residencial, el porcentaje más elevado de España.

Sin embargo, esta cifra supone un descenso del 4,6% respecto al año anterior. Una reducción que no ha impedido que los precios de la vivienda sigan aumentando.

Y es que más allá de las cifras oficiales, el verdadero problema se centra en los alquileres turísticos sin regularizar.

En febrero de 2026, el Ministerio de Vivienda solicitó la retirada de 13.726 anuncios de alquileres de corta duración en Canarias por no haber obtenido el registro estatal exigido entonces, posteriormente anulado por el Tribunal Supremo.

Esta situación dificulta saber cuántas viviendas se destinan realmente a la oferta turística. Un problema que se suma a que cuando una vivienda residencial se destina al alojamiento de visitantes, deja de estar disponible para quienes buscan una residencia habitual.

Aun así, la presión sobre el mercado inmobiliario no es únicamente del turismo. El crecimiento de la población también aumenta la necesidad de viviendas.

Según los últimos datos del INE, Canarias alcanzó los 2.279.854 habitantes en octubre de 2026, unos 7.000 más que un año antes.

Un crecimiento que se produce pese a la baja natalidad del archipiélago. Y es que, según los datos provisionales del INE, en 2025 fallecieron en Canarias 6.908 personas más de las que nacieron, una tendencia que se mantiene desde 2018.

En este contexto, la inmigración es la pieza clave. Según el INE, en julio de 2026 Canarias contaba con 553.265 residentes nacidos en el extranjero, el 24,3% de su población y 14.158 más que un año antes.

La llegada de nuevos residentes contribuye a compensar el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. Sin embargo, también aumenta la demanda de vivienda en un territorio donde la construcción no consigue seguir el ritmo de creación de nuevos hogares.

Un doble desafío para un archipiélago, completamente atascado, que sigue ganando población mientras la construcción de nuevas casas no consigue dar respuesta a la demanda.