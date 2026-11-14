La falta de técnicos y el exceso de papeleo atascan las licencias en los ayuntamientos y frenan la construcción de viviendas

El sector indica que las promotoras han digitalizado proyectos, pero los ayuntamientos siguen revisando expedientes de forma manual, lo que crea un desfase que ralentiza la tramitación.

¿Qué papel juega la digitalización en la demora de licencias que denuncia el sector?

Asprima advierte que muchos municipios de tamaño medio no tienen suficientes técnicos ni medios administrativos, por lo que miles de promociones quedan pendientes hasta obtener la licencia.

¿Cómo afecta la falta de técnicos municipales a la tramitación de miles de promociones, según Asprima?

Ya ocurrido: los retrasos incrementan los costes financieros y suponen sobrecostes que repercuten en el precio final; podría ocurrir: los promotores aplazarán inversiones en proyectos de márgenes ajustados y reducirá la oferta de vivienda.

¿Qué consecuencias tiene para los compradores que las licencias de obra tarden 12 meses de media en España?

El CSCAE señala que los consistorios piden revisiones y documentación que exceden sus competencias y duplican controles, lo que multiplica las solicitudes de corrección y alarga los plazos.

¿Por qué según el CSCAE las licencias urbanísticas se atascan en los ayuntamientos?

La brecha digital frena la tramitación: las promotoras utilizan herramientas avanzadas mientras que los consistorios carecen de técnicos y siguen gestionando los expedientes de forma manual.

Los Colegios de Arquitectos y promotores denuncian un exceso de exigencias burocráticas innecesarias y revisiones municipales que exceden las competencias de los ayuntamientos.

Cada año de retraso administrativo encarece la vivienda en unos 13.000 euros, agravando el déficit de casi un millón de inmuebles estimado hasta 2028.

La concesión de licencias urbanísticas en España tarda una media de 12 meses, quadruplicando el plazo legal de tres meses y alcanzando hasta los 24 meses en algunas localidades.

La construcción de viviendas en España atraviesa un momento complicado. La falta de mano de obra, el aumento de los costes y las dificultades para sacar adelante nuevos proyectos lastran al sector. Sin embargo, el verdadero obstáculo aparece mucho antes de colocar el primer ladrillo.

La falta de técnicos municipales y el exceso de papeleo mantienen atascadas las licencias urbanísticas que retrasan la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Un cuello de botella que agrava la crisis de acceso a la vivienda en un momento en el que España necesita construir más que nunca.

Según el Banco de España, el país acumula un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, una cifra que podría acercarse al millón al cierre de 2028 si la construcción sigue sin responder al ritmo de crecimiento de la demanda residencial.

El problema está en que las administraciones municipales no cuentan con suficientes profesionales para tramitar todos los expedientes solicitados pero, al mismo tiempo, exigen una cantidad de documentos que en muchos casos resultan innecesarios.

Así lo denuncia Elena Guijarro, directiva y tesorera del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), quien advierte de las dificultades que esta situación genera para sacar adelante nuevas promociones.

Un atasco administrativo que se traduce en esperas que superan con creces los plazos previstos.

Y es que el plazo legal de referencia para conceder una licencia de obra es de tres meses, pero la media en España alcanza los 12. Es decir, cuatro veces más.

Una situación que se vuelve todavía más complicada en determinados municipios. Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), conseguir una licencia de obra en la capital tarda entre 12 y 14 meses de media.

Una tardanza que puede alcanzar incluso los 24 meses en algunas localidades, tal y como advierte la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Sin embargo, este retraso también tiene un precio. Según estimaciones del CSCAE, cada año de demora supone un sobrecoste de unos 13.000 euros por vivienda. Una factura que acaba repercutiendo en el precio final que pagan las familias.

Más papeleo del necesario

Pero ¿qué está provocando estos retrasos? La respuesta no está únicamente en la falta de personal. Los propios ayuntamientos han ido aumentando las exigencias y los controles sobre los proyectos hasta complicar su tramitación.

Susana Moreno, vicepresidenta segunda y coordinadora del Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, asegura a EL ESPAÑOL-Invertia que los consistorios están asumiendo revisiones que van más allá de sus competencias y terminan desbordando a sus propios departamentos.

Entre las nuevas exigencias figuran estudios de ruido, biodiversidad, movilidad e impacto ambiental. Documentos que, según la arquitecta, en determinados casos deberían elaborar las propias administraciones o estar contemplados en el planeamiento urbanístico.

En Valladolid, por ejemplo, se exigen estudios de movilidad para edificios de más de 30 viviendas. Sin embargo, Moreno considera que el planeamiento municipal ya debería haber determinado dónde pueden levantarse estos inmuebles.

Y el problema no termina ahí. Los técnicos municipales también están revisando cuestiones que corresponden a los profesionales responsables de redactar los proyectos.

Es el caso del cálculo de estructuras, el aislamiento térmico o la resistencia al fuego de los materiales.

Moreno defiende que estas comprobaciones no forman parte de las responsabilidades municipales en la concesión de licencias y que esta supervisión adicional multiplica las solicitudes de corrección, alargando todavía más los plazos de aprobación.

Ayuntamientos desbordados

A esta acumulación de documentos se suma la falta de personal. Y es que según denuncian los arquitectos, los departamentos municipales encargados de este papeleo no suelen contar con suficientes profesionales para atender todos los expedientes.

Además, los procedimientos internos tampoco ayudan. Moreno explica que algunos consistorios envían un mismo proyecto a distintos departamentos para solicitar informes, pese a que en determinados casos bastaría con la revisión de un arquitecto municipal.

El resultado es una cadena de trámites, informes y correcciones que mantiene paralizadas promociones antes incluso de empezar las obras.

Asprima también alerta de este problema. La patronal madrileña señala que hay miles de viviendas pendientes de avanzar en su desarrollo en municipios de tamaño medio.

Sin embargo, muchos de estos ayuntamientos no disponen de suficientes técnicos ni de medios administrativos para tramitar todos los proyectos al ritmo necesario. Esto provoca que nuevas promociones se acumulen a la espera de una licencia y retrasa la llegada de más viviendas al mercado.

Ante estas dificultades, Susana Moreno explica a este medio que algunos ayuntamientos están optando por recurrir a empresas externas de certificación urbanística para agilizar la revisión de los proyectos y hacer frente a la falta de medios municipales.

Sin embargo, esta solución preocupa especialmente a la vicepresidenta del CSCAE, ya que supone trasladar a empresas privadas responsabilidades que deberían permanecer en manos de la Administración pública.

Y es que Moreno defiende que los ayuntamientos deben mantener el control de estos procedimientos para garantizar que todos los ciudadanos reciban el mismo trato. "Es la administración pública quien realmente puede garantizar la igualdad de trato de todas las personas", advierte.

Por ello, considera que la solución debe empezar por corregir los problemas internos de los propios consistorios, simplificar los trámites y reforzar los equipos municipales, en lugar de recurrir a la externalización de sus funciones.

Desbloquear para construir más

Y es que la solución no pasa únicamente por contratar más funcionarios. Según denuncia el CSCAE, primero es necesario reducir las exigencias innecesarias, simplificar los procedimientos y mejorar la coordinación entre departamentos.

Después, los ayuntamientos deben adaptar sus plantillas al volumen real de trabajo y contar con suficientes profesionales cualificados.

El Ministerio de Vivienda también ha reconocido la necesidad de agilizar los trámites. A comienzos de 2026 publicó una guía con 20 recomendaciones y 15 ejemplos de buenas prácticas para simplificar la documentación, mejorar la coordinación administrativa y digitalizar los expedientes.

Sin embargo, el sector sigue denunciando retrasos. Según relata ASPRIMA, las promotoras inmobiliarias han logrado avanzar en la digitalización de sus proyectos, mientras que los ayuntamientos siguen trabajando en esto de forma casi artesanal.

Y es que las empresas utilizan herramientas digitales para elaborar y presentar la documentación que les exigen desde los consistorios, pero los técnicos municipales continúan revisando los expedientes mediante procedimientos manuales y poco ágiles.

Una diferencia que explica la ralentización de la tramitación de las licencias y retrasa el inicio de nuevas promociones.

Así, el sector coincide en que agilizar la concesión de licencias es una de las formas más rápidas de aumentar la oferta de vivienda, ya que permitiría poner en marcha esos tantos proyectos que siguen paralizados a la espera de una autorización municipal.

Porque mientras España necesita construir una media de 250.000 viviendas al año para atender la demanda, los retrasos administrativos ponen en riesgo la viabilidad económica de las nuevas promociones.

Los mayores costes financieros y la incertidumbre sobre los plazos pueden llevar a los promotores a aplazar sus inversiones, especialmente en proyectos con márgenes más ajustados. Una consecuencia que amenaza con agravar todavía más el déficit residencial.